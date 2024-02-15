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Спецпризначенці ГУР знищили ворожу РЛС "Каста-2Е2" поблизу російсько-українського кордону. ВIДЕО

Спецпризначенці групи ГУР МО України "Гуси-9" завдали ударів по російській станції радіолокації "Каста-2Е2" в районі російсько-українського кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"У результаті вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат. До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над бєлгородською та, ймовірно, курською та воронезькою областями рф", - зазначається у коментарі. 

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РЛС (60) знищення (7342) ГУР (518)


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Парний скид -це просто чудово! Гуси-9 ну як Ju87!!! Вдачі Вам, спецпризначенці!!!)))
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15.02.2024 10:38 Відповісти
Погоджуюсь, файно, молодці! Але Ju87 пікіруючий бомбардувальник і спеціалізувався на бомбардуваннях з пікірування. В даному випадку бомбардування було з бриючого польота )) Але думаю скоро навчимось і з пікірування ))
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15.02.2024 10:47 Відповісти
Гарно.
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15.02.2024 10:41 Відповісти
ФАйно. Все чекав коли дрони (оператори) навчаться метати бомби з великою точністю в русі, без зависань ))
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15.02.2024 10:42 Відповісти
FINE !
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15.02.2024 11:04 Відповісти
так кидають з 2017 року
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15.02.2024 11:27 Відповісти
Майже ніде не бачив, практично завжди с зависання ...
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15.02.2024 12:39 Відповісти
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15.02.2024 11:17 Відповісти
 
 