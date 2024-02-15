Спецпризначенці ГУР знищили ворожу РЛС "Каста-2Е2" поблизу російсько-українського кордону. ВIДЕО

Спецпризначенці групи ГУР МО України "Гуси-9" завдали ударів по російській станції радіолокації "Каста-2Е2" в районі російсько-українського кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

"У результаті вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат. До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над бєлгородською та, ймовірно, курською та воронезькою областями рф", - зазначається у коментарі.

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