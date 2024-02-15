Невдала атака окупантів у куп’янському лісі: "Танк разорвало! Кассеты выходят! Все что-ли побежали!? #баный панадол!". ВIДЕО
Українські воїни відбили атаку окупантів у куп’янському лісі, вразивши ворожу піхоту та пошкодивши російські танк і бронемашину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами та їхні переговори під час атаки опублікувані у соцмережах.
"Відбиття штурму у Купʼянському лісі завдяки дистанційному мінуванню з БпЛА та злагодженій роботі арти. Озвучено радіо переговорами противника. Противник силами одного танку та 2 МТЛБ з десантом намагався штурмувати наші позиції. Спочатку танчик підірвався на ТМ-62 + відпрацювали наші касети. Після цього МТЛБ почали відступати, але по невідомим причинам одна з них заглохла, весь десант спішився і почав тупо розбігатись, потім знову наша арта вдарила касетами, вразивши піхоту противника та мотолигу. Результат: штурм відбито, 1 танк та 1 МТЛБ пошкоджені", - зазначається у коментарі до відео.
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Там сплошной "ибупрофен"...
А чи не можна прибрати з усіх відео цю ******* на всю голову музику?