Невдала атака окупантів у куп’янському лісі: "Танк разорвало! Кассеты выходят! Все что-ли побежали!? #баный панадол!". ВIДЕО

Українські воїни відбили атаку окупантів у куп’янському лісі, вразивши ворожу піхоту та пошкодивши російські танк і бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами та їхні переговори під час атаки опублікувані у соцмережах.

"Відбиття штурму у Купʼянському лісі завдяки дистанційному мінуванню з БпЛА та злагодженій роботі арти. Озвучено радіо переговорами противника. Противник силами одного танку та 2 МТЛБ з десантом намагався штурмувати наші позиції. Спочатку танчик підірвався на ТМ-62 + відпрацювали наші касети. Після цього МТЛБ почали відступати, але по невідомим причинам одна з них заглохла, весь десант спішився і почав тупо розбігатись, потім знову наша арта вдарила касетами, вразивши піхоту противника та мотолигу. Результат: штурм відбито, 1 танк та 1 МТЛБ пошкоджені", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Авдіївка, Куп’янськ, Лиман - надзвичайно важливі напрямки, на яких сконцентрована увага. Готуємо скоординовану відсіч ворогу, - Умєров

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