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Новини Відео Війна
22 122 17

Невдала атака окупантів у куп’янському лісі: "Танк разорвало! Кассеты выходят! Все что-ли побежали!? #баный панадол!". ВIДЕО

Українські воїни відбили атаку окупантів у куп’янському лісі, вразивши ворожу піхоту та пошкодивши російські танк і бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами та їхні переговори під час атаки опублікувані у соцмережах.

"Відбиття штурму у Купʼянському лісі завдяки дистанційному мінуванню з БпЛА та злагодженій роботі арти. Озвучено радіо переговорами противника. Противник силами одного танку та 2 МТЛБ з десантом намагався штурмувати наші позиції. Спочатку танчик підірвався на ТМ-62 + відпрацювали наші касети. Після цього МТЛБ почали відступати, але по невідомим причинам одна з них заглохла, весь десант спішився і почав тупо розбігатись, потім знову наша арта вдарила касетами, вразивши піхоту противника та мотолигу. Результат: штурм відбито, 1 танк та 1 МТЛБ пошкоджені", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Авдіївка, Куп’янськ, Лиман - надзвичайно важливі напрямки, на яких сконцентрована увага. Готуємо скоординовану відсіч ворогу, - Умєров

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найгарячішою точкою бойових дій на Лиманському напрямку є село Терни, росіяни намагаються вийти на рубіж річки Чорний Жеребець, - Сили оборони

Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) бій (169) Куп’янськ (773)


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Топ коментарі
+37
По плану (С)
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15.02.2024 11:18
+28
Ниряв за "Цезарем". Не доплив...
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15.02.2024 11:27
+8
"Панадол" - це в ***** нове "паганяло" ?
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15.02.2024 11:12
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Позывной Панадол?
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15.02.2024 11:11 Відповісти
"Панадол" - це в ***** нове "паганяло" ?
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15.02.2024 11:12 Відповісти
По плану (С)
показати весь коментар
15.02.2024 11:18 Відповісти
Ниряв за "Цезарем". Не доплив...
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15.02.2024 11:27 Відповісти
Йому не сказали,що Яуза в Чорне море не впадає?Ну,побажаємо Колі міцного здоров'я і передаємо йому душевну пісню.
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDOwqMjKssgzYPSSuLD3wlaFix0Xmy_surDhwk6FC3subAWJAQBmdxVH&q=%D0%BD%D0%B5+%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5&oq=%D0%9D%D0%B5+%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B9&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEC4YgAQyDAgAEEUYORjjAhiABDIHCAEQLhiABDIHCAIQLhiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQLhiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCjEzMzIwajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:6c4d0a56,vid:ybs_QUN6s2w,st:0 Тицяти сюди
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15.02.2024 12:24 Відповісти
Его течением из ******* в Яузу принесло.
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15.02.2024 12:44 Відповісти
А ему пох, главное нырнуть!
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15.02.2024 13:29 Відповісти
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15.02.2024 15:49 Відповісти
Ги
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15.02.2024 11:38 Відповісти
Це йому раки звіздюлєй вломили як окупанту їхніх вод.
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15.02.2024 11:53 Відповісти
Оце діло, так би і з іншими генералами
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15.02.2024 12:01 Відповісти
Німецькими?
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15.02.2024 14:22 Відповісти
Не Панадол, а "Нафталін"
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15.02.2024 11:18 Відповісти
Какой "панадол"?
Там сплошной "ибупрофен"...
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15.02.2024 11:56 Відповісти
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15.02.2024 13:06 Відповісти
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15.02.2024 14:00 Відповісти
Наші воїни молодці.
А чи не можна прибрати з усіх відео цю ******* на всю голову музику?
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16.02.2024 02:01 Відповісти
 
 