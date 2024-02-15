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"Технологічний" вибух на оборонному заводі "Роскосмосу" в Алтайському краї РФ. ВIДЕО

У районі оборонного підприємства в Алтайському краї РФ пролунав потужний вибух. Місцеве начальство пояснило його "технологічним процесом"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тамтешні мешканці зафільмували стовп диму, який з'явився у результаті "технологічного процесу".

"Вранці 15 лютого жителі Бійська почули вибух і побачили стовп диму над містом. Вибух міг статися на заводі АТ "Федеральний науково-виробничий центр Алтай", що входить до держкорпорації "Роскосмос" і виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди ракетних двигунів та вибухівку. Начальство традиційно пояснює вибухи на військових підприємствах "короткими замиканнями". Але на випадок, якщо вибух особливо потужний і дим здіймається до небес, придумано нове формулювання: "особливості технологічного процесу", - зазначається у коментарі до опублікованого у соцмережах відео.

Дивіться: Твою мать, Господи! - у російському Туапсе вибух та пожежа на енергетичному об’єкті. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Москві горить завод МіГ. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4487) Роскосмос (103) росія (65394)


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Топ коментарі
+41
Бажано , щоб по всій росіі так вибухало 😠
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15.02.2024 11:55
+26
"Процес" уже в процесі! Процес пішов....
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15.02.2024 11:55
+12
Та ні , то не вибух , то завод перейшов на свєрхзвук . Ну як завжди у кацапів .
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15.02.2024 11:57
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Бажано , щоб по всій росіі так вибухало 😠
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15.02.2024 11:55 Відповісти
"Процес" уже в процесі! Процес пішов....
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15.02.2024 11:55 Відповісти
Технологічний прорив.
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15.02.2024 12:39 Відповісти
Технологічний процес треба згортати, робітників чмобілізувати, видати лапьорні сапатки і на фронт, За хутіна ...
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15.02.2024 12:49 Відповісти
докурілісь алкашня
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15.02.2024 11:56 Відповісти
Та ні , то не вибух , то завод перейшов на свєрхзвук . Ну як завжди у кацапів .
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15.02.2024 11:57 Відповісти
ГУР наш мабуть також приймав участь в "технологічному процесі")), принаймні, мені б цього дуже хотілося!
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15.02.2024 11:58 Відповісти
бАданов літачками займається - йому не до цього!
і відстежує потенційні небезпеки на Заході для наших політиків!
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15.02.2024 12:03 Відповісти
Краще б Великий на всій території рашки!
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15.02.2024 11:58 Відповісти
Ой,яка гарна новина! Технолологічні процеси росії перекосило!....
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15.02.2024 11:58 Відповісти
Місто подумало - навчання идуть
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15.02.2024 11:58 Відповісти
АлтНР не хочет кормить мацкву!
АлтНР не станет на колени!
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15.02.2024 12:00 Відповісти
Алтайскі шахтарі щось у шахті "технологічне" знайшли
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15.02.2024 12:00 Відповісти
Буданов він такий... Суворий мен!
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15.02.2024 12:01 Відповісти
Херой бАданов може тільки літачками гратися...
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15.02.2024 12:04 Відповісти
По Белгороду:

https://t.me/tlknewsua TLk News

https://t.me/tlknewsua/13829

А теперь внимание, Додики полупокерные.

Нет, на видео это не ваш сосед ковер вытряхивает. И даже не какашки из укрытий лопатой выносит.

На видео очередные звуки пакета града, который стоит у вас на дежурстве и когда «надо» - а точнее когда ваша днищенская военная администрация в очередной раз засунула на запуск ракету 78 года с неправильным хранением, которая отсырела и при разгоне запустила протокол самоуничтожения (он есть в любой ракете ПВО) -

ЧТО Б СКРЫТЬ СВОЙ ***** ОНИ ЗАПУСКАЮТ ПО ВАМ ЖЕ ГРАДЫ !!!!!

СТОЯТ ЭТИ ГРАДЫ В РАЙОНЕ ПОЛЕЙ ТАВРОВО, СОЛОМИНО И ТОПЛИНКА.

Видео https://t.me/tlknewsua/13829
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15.02.2024 12:04 Відповісти
Цікава і доволі дієва технологія!
Треба поширити досвід цього технологічного процесу на всі підприємства московії!
Звісно, під гаслами "аналагавнєт", "імпартазамєщєніє" і "санкціі нам только на пользу"
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15.02.2024 12:07 Відповісти
Куня тоже от технологического процесса утопился ?
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15.02.2024 12:10 Відповісти
таки шо з тім пореченковім??? він подох чі ні???
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15.02.2024 12:12 Відповісти
Офіційно! Пореченков уже на концерті в Кобзона!
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15.02.2024 12:14 Відповісти
Вы уверены?
Ни одно серьезное издание не подтвердило пока этой информации
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15.02.2024 12:56 Відповісти
А що з ним?
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15.02.2024 12:39 Відповісти
ёжика съел
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15.02.2024 12:44 Відповісти
Вчера появилась инфа
Что Пореченкова в авто взорвали в Донецке
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15.02.2024 15:26 Відповісти
По технолгии для обновления станочного парка завод должен регулярно взлетать на воздух.
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15.02.2024 12:16 Відповісти
Обрали нового Папу!
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15.02.2024 12:18 Відповісти
Плановый хлопок! 👌
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15.02.2024 12:39 Відповісти
Гой-да, ...лять у космосi, ну й ***********
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15.02.2024 13:18 Відповісти
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15.02.2024 13:57 Відповісти
Киев за три дня ..... У белгорода нужно помощи просить

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15.02.2024 20:12 Відповісти
"Гойда,пляя, гойда!"Ну якось так...
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15.02.2024 20:17 Відповісти
 
 