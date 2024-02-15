"Технологічний" вибух на оборонному заводі "Роскосмосу" в Алтайському краї РФ. ВIДЕО
У районі оборонного підприємства в Алтайському краї РФ пролунав потужний вибух. Місцеве начальство пояснило його "технологічним процесом"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тамтешні мешканці зафільмували стовп диму, який з'явився у результаті "технологічного процесу".
"Вранці 15 лютого жителі Бійська почули вибух і побачили стовп диму над містом. Вибух міг статися на заводі АТ "Федеральний науково-виробничий центр Алтай", що входить до держкорпорації "Роскосмос" і виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди ракетних двигунів та вибухівку. Начальство традиційно пояснює вибухи на військових підприємствах "короткими замиканнями". Але на випадок, якщо вибух особливо потужний і дим здіймається до небес, придумано нове формулювання: "особливості технологічного процесу", - зазначається у коментарі до опублікованого у соцмережах відео.
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АлтНР не станет на колени!
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А теперь внимание, Додики полупокерные.
Нет, на видео это не ваш сосед ковер вытряхивает. И даже не какашки из укрытий лопатой выносит.
На видео очередные звуки пакета града, который стоит у вас на дежурстве и когда «надо» - а точнее когда ваша днищенская военная администрация в очередной раз засунула на запуск ракету 78 года с неправильным хранением, которая отсырела и при разгоне запустила протокол самоуничтожения (он есть в любой ракете ПВО) -
ЧТО Б СКРЫТЬ СВОЙ ***** ОНИ ЗАПУСКАЮТ ПО ВАМ ЖЕ ГРАДЫ !!!!!
СТОЯТ ЭТИ ГРАДЫ В РАЙОНЕ ПОЛЕЙ ТАВРОВО, СОЛОМИНО И ТОПЛИНКА.
Видео https://t.me/tlknewsua/13829
Треба поширити досвід цього технологічного процесу на всі підприємства московії!
Звісно, під гаслами "аналагавнєт", "імпартазамєщєніє" і "санкціі нам только на пользу"
Ни одно серьезное издание не подтвердило пока этой информации
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