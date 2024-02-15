"Технологічний" вибух на оборонному заводі "Роскосмосу" в Алтайському краї РФ. ВIДЕО

У районі оборонного підприємства в Алтайському краї РФ пролунав потужний вибух. Місцеве начальство пояснило його "технологічним процесом"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тамтешні мешканці зафільмували стовп диму, який з'явився у результаті "технологічного процесу".

"Вранці 15 лютого жителі Бійська почули вибух і побачили стовп диму над містом. Вибух міг статися на заводі АТ "Федеральний науково-виробничий центр Алтай", що входить до держкорпорації "Роскосмос" і виробляє боєприпаси, твердопаливні заряди ракетних двигунів та вибухівку. Начальство традиційно пояснює вибухи на військових підприємствах "короткими замиканнями". Але на випадок, якщо вибух особливо потужний і дим здіймається до небес, придумано нове формулювання: "особливості технологічного процесу", - зазначається у коментарі до опублікованого у соцмережах відео.

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