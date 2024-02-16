Ми повинні привчити Росію поважати інших та шукати шлях до миру, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має зміцнити союзи та альянси з ЄС і НАТО для досягнення миру.

Про це глава держави заявив на відкритті Міжнародної виставки "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України", передає Цензор.НЕТ.

"Україна ніколи не хотіла війни, яка триває зараз і яка здається анахронічно недоречною у ХХІ столітті, нагадуючи ХІХ або навіть XVII століття. Неспровокована та злочинна російська агресія – це відображення злої частини людської душі, яка бореться за панування, зневажає життя і яка нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати.

Нашим народам, українському та шведському, вже доводилося захищатися від такого зла. Ми бачили, як інші народи підпадали під владу найгіршого в людській природі, як Росія зараз, та починали війни проти свободи інших", - зазначив він.

За словами Зеленського, Європа навчилася це долати – навчилася підпорядковуватися правилам миру, совісті та повазі до інших.

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"Європа навчилася будувати мир. І ми маємо зберегти цей досвід – архітектуру співпраці у Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради нашої спільної безпеки.

Ми маємо зміцнити наші союзи та альянси, щоб вони були реально здатними захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому. Щоб XXI століття все ж таки відрізнялося від ХІХ чи ХVII – відрізнялося саме миром. Надійним миром. Тривалим миром. Миром, який не зруйнує жоден реваншист. ...

Ми повинні привчити Росію поважати інших. Ми маємо змусити її шукати шлях до миру. І це можливо. Памʼятаймо: в історію входять не ті, кому було легко і хто змирився, а ті, кому було складно, але вони вистояли", - підсумував він.

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