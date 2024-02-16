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Ми повинні привчити Росію поважати інших та шукати шлях до миру, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має зміцнити союзи та альянси з ЄС і НАТО для досягнення миру.

Про це глава держави заявив на відкритті Міжнародної виставки "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України", передає Цензор.НЕТ.

"Україна ніколи не хотіла війни, яка триває зараз і яка здається анахронічно недоречною у ХХІ столітті, нагадуючи ХІХ або навіть XVII століття. Неспровокована та злочинна російська агресія – це відображення злої частини людської душі, яка бореться за панування, зневажає життя і яка нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати.

Нашим народам, українському та шведському, вже доводилося захищатися від такого зла. Ми бачили, як інші народи підпадали під владу найгіршого в людській природі, як Росія зараз, та починали війни проти свободи інших", - зазначив він.

За словами Зеленського, Європа навчилася це долати – навчилася підпорядковуватися правилам миру, совісті та повазі до інших.

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"Європа навчилася будувати мир. І ми маємо зберегти цей досвід – архітектуру співпраці у Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради нашої спільної безпеки.

Ми маємо зміцнити наші союзи та альянси, щоб вони були реально здатними захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому. Щоб XXI століття все ж таки відрізнялося від ХІХ чи ХVII – відрізнялося саме миром. Надійним миром. Тривалим миром. Миром, який не зруйнує жоден реваншист. ...

Ми повинні привчити Росію поважати інших. Ми маємо змусити її шукати шлях до миру. І це можливо. Памʼятаймо: в історію входять не ті, кому було легко і хто змирився, а ті, кому було складно, але вони вистояли", - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23923) росія (65316) Швеція (957)


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Топ коментарі
+26
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16.02.2024 11:02
+21
Це в творить той, що стояв перед хутіном рачки
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16.02.2024 11:05
+17
курва, яка не поважала власну державу, яка просувала москальські наративи, реготала з України та витирала об неї свої брудні копита зі сцени, тепер закликає до поваги ... цинічна брехлива гидота.
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16.02.2024 11:12
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16.02.2024 11:02 Відповісти
ГЕНІТАЛЬНО ! Бравіссімо !
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16.02.2024 11:03 Відповісти
Може і в нас влада почне поважати опозицію, справжню проевропейську, а не опезеже, яка стала придатком слуг?
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16.02.2024 12:29 Відповісти
Стронг спич оф зе стронг лидер.
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16.02.2024 11:04 Відповісти
Це в творить той, що стояв перед хутіном рачки
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16.02.2024 11:05 Відповісти
от і я не вірю, кожному його слову не вірю.
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16.02.2024 11:09 Відповісти
бреше, курва, як дихає
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16.02.2024 11:10 Відповісти
Бог им разрешает обманывать гоев.
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16.02.2024 13:36 Відповісти
влучненько
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16.02.2024 13:38 Відповісти
це вони так собі придумали
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16.02.2024 15:07 Відповісти
Тобі трампа мало чого заповз сюди,вір трампу
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16.02.2024 13:41 Відповісти
це ти про себе.
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17.02.2024 04:09 Відповісти
Поки йде до того, що це росія примусить Захід поважати себе та шукати шлях до міра з нею.
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16.02.2024 11:06 Відповісти
Та ну иого нах - рашку вчити -- бити треба -- нема чим
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16.02.2024 11:06 Відповісти
А воно по виставкам скаче
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16.02.2024 11:07 Відповісти
так Зє!лупа базлав шо нікаму нічо нє должєн. Тока папє с мамой
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16.02.2024 11:08 Відповісти
Закон про канабіс вже працює !
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16.02.2024 11:09 Відповісти
каннабис, переименование улиц, клоун-марафон, сериальчики, ток-шоу. вот честно, впечатление что главклоун уже всех победил, и остались нерешенными только вышеназванные темы.
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16.02.2024 11:23 Відповісти
відпусти Червінського на волю, не тримай Пороха на цепку учОного свина Стефанчука, увімкни, там де й було, 5й прямий еспресо, про Залужного - ще не раз пошкодуєш, ...................... а після разглагольствуй на останніх гастролях "про большой тєатр і кораблі у ньому", дебіл криворожений зі справкою йуриста , у якого Конституція України висить у сортирі...
понавибирали, блін, лайна підЗаборного,, 73%
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16.02.2024 11:10 Відповісти
Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мбнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання , яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Германії на отримання артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Германію біля 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Говорити з Зеленським Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації, тому хоче використати структури Порошенко для легального експорту з Германії до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Германії і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.

Politico: "Франція, Греція та Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі *********** для України поза блоком". Такий варіант про термінову закупівлю снарядів не у власних виробників, щоб оперативно покрити фатальний їх дефіцит у ЗСУ, мав загальну підтримку на початку цього року. Вже не має. Зміна дуже різка й відбулася саме в лютому. Щодо Греції та Кіпру ще можна було б вигадувати якісь пояснення. А от позиція Франції цілком зрозуміла. Після звільнення Zеленським Залужного й подальшого бикування влади в середині країни, там поскасовували візити, включно й з асоціацією, яка мала б сприяти допомозі для України. Тут уже не відбрешешся

Укрсучвлада розпочала саботаж і диверсії проти союзників та двопартійної підтримки України в США вже давно. Але раніше це ще можна було списувати на тупість і елементарну бидлакуватість. А от з вересня вже все йшло планомірно... Тож, вітаю всіх, хто обрав нам цей вирок і хто досі демонструє йому підтримку, ви можете таки добитися свого. Бо завдання в 2019-му було поставлене чітко - створити передумови, аби в 2030-ті світ увійшов без такої держави, як Україна...
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16.02.2024 11:38 Відповісти
курва, яка не поважала власну державу, яка просувала москальські наративи, реготала з України та витирала об неї свої брудні копита зі сцени, тепер закликає до поваги ... цинічна брехлива гидота.
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16.02.2024 11:12 Відповісти
Це точно підмітив, власну. Пейсаті привласнили Україну, грабують по-чорному і знищують українців, бо дурні які вибрали їх дозволяють це робити
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16.02.2024 15:21 Відповісти
Поц зелений, іди *уйлу в очко заглянь!
Брехуняра продажна! За скільки Україну в омані продало???
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16.02.2024 11:12 Відповісти
клован, ты и твои холуи, личные политические амбиции, поставили выше судьбы страны. почему не выпустили за границу Порошенко? в отличии от абдристовича, он ехал пытаться договориться о дальнобойном оружии. клован тебе обидно что в обход тебя ведут переговоры?
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16.02.2024 11:14 Відповісти
"да, я такой!" (с) Зеленський.
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16.02.2024 11:18 Відповісти
скажу честно, в 2022 я был о нем другого, более лучшего мнения.
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16.02.2024 11:21 Відповісти
Після 2004, так саме 2004, а не 2014, з ним стало все зрозуміло, на чиєму він боці. Але суспільство тоді взагалі агресією росії не переймалось, дружили па братски
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16.02.2024 12:35 Відповісти
Який шлях до миру, убоге..роїся розуміє тільки мову сили! По @блу отримати, й потім сотнями років данину сплачувати. І сидіти скавчати у гівні.

З ними не можна вести ніякі перемовини..
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16.02.2024 11:15 Відповісти
Потужний ********** повчає гейропейців, як не ********...
Сюр...
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16.02.2024 11:15 Відповісти
Зєлєнскій не син України, а її кат.
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16.02.2024 11:16 Відповісти
вирок.
він сам себе так обізначив, хочя сам тоді не розумів наскільки він був правий
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16.02.2024 11:18 Відповісти
Злодії не виносять вироки. Злодії крадуть. В нашому випадку, перемогу.
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16.02.2024 11:23 Відповісти
так,
а вкрадена в України перемога - це і є вирок.
коло замкнулося.
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16.02.2024 11:25 Відповісти
"Ще не в...крали в України" її перемогу.
Ще нам, браття українці, посміхнеться доля"....
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16.02.2024 11:52 Відповісти
надією і живимо
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16.02.2024 11:54 Відповісти
"Ми чуда хочемо"...
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16.02.2024 11:55 Відповісти
чудо вже на Банковій років як з 5.
два чуда в одно місце? - це навряд...
хочя так, все одне ждемо...
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16.02.2024 11:59 Відповісти
Це потужне 100100 прочитання тексту, без сумніву, талановитого спічрайтера Литвина
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16.02.2024 11:17 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1758375617412640924 важкий ранок
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16.02.2024 11:18 Відповісти
Походу не розуміє навіть де він))
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16.02.2024 11:20 Відповісти
Пи...дець.
І як тепер це розвидіти?..
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16.02.2024 11:29 Відповісти
льогко. Через зелені окуляри.
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16.02.2024 17:18 Відповісти
Спершу навчися поважати свою країну і Конституцію, а вже потім роздавай свої «лайф-хаки».
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16.02.2024 11:19 Відповісти
Кожен день дивишся ці гундосики, і на думці тільки одне. Був фільм "День Бабака", а у нас вже давно кожен день повторюється "День Осла".
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16.02.2024 11:23 Відповісти
Та невже?!
І давно це "ми повинні"?
І куди подівся мир в очах ху,,,ла, який ти бачив?
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16.02.2024 11:25 Відповісти
Що він несе??
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16.02.2024 11:26 Відповісти
Почати треба з себе, привчитись поважати інших.
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16.02.2024 11:26 Відповісти
Ригать охота вже від нього.
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16.02.2024 11:27 Відповісти
Головне *******, ******* та ще раз *******.
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16.02.2024 11:27 Відповісти
А как с челноками в Крым,летом будут?
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16.02.2024 11:27 Відповісти
Мир...пабєділа дружба...
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16.02.2024 11:27 Відповісти
Уже писал, повторю. Это не президент. Это актер играющий роль президента. Он некомпетентен в управленческих решениях и законодательстве, он никогда не руководил большой корпорацией типа IBM где мог бы набраться опыта, он не заканчивал ВУЗ по основам госуправления. Это паяц с гитарой на сцене.
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16.02.2024 11:30 Відповісти
то була піаніна
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16.02.2024 11:34 Відповісти
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16.02.2024 11:43 Відповісти
людина-оркестр!
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16.02.2024 11:45 Відповісти
Есть термин "свадебный генерал" про генерала кторый в форме с наградами ходит по свадьбам чтоб придать им статус. А здесь "свадебный президент" который все что умеет это подписывать бумажки которые ему приносят. Понять что там и увидеть минусы и плюсы, паяц со сцены не способен.
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16.02.2024 11:47 Відповісти
яка в нього від тебе різниця
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16.02.2024 13:39 Відповісти
онукі лабають в 4 руки і співають.
і що цікаво, саме руками!!!
хто на шо вчився....
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16.02.2024 11:40 Відповісти
учитель плятьььь,котрий може хіба що навчити як брехати і членом на роялі рашистську попсу лабати...
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16.02.2024 11:34 Відповісти
Та да, повільно просираючи війну, ти звичайно привчих поважати себе.
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16.02.2024 11:35 Відповісти
...бред зэШки...Одно средство,что понимают болота мацковии:выжигать полностью все,бить до тех пор,чтобы ничего боеспособного не осталось...говорить с тварями болот мацковии не о чем...
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16.02.2024 11:59 Відповісти
Роϟϟію потрібно не вчити, а знищити як державне утворення. А тобі, працювати над тим щоб об'єднати держави світу над втіленням цієї цілі в життя.
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16.02.2024 12:00 Відповісти
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16.02.2024 12:22 Відповісти
Мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру, - Зеленский. Источник:

НЕ МЫ, А ТЫ ДОЛЖЕН....А МЫ ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ ВОВА ПЕРЕСТАНЬ ВОРОВАТЬ и народ к тебе потянется
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16.02.2024 13:50 Відповісти
ці дебільні креативні відосіки вже в горлі стоять
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16.02.2024 13:50 Відповісти
ти спочатку навчись поважати своїх громадян зелений мерзотник
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16.02.2024 14:12 Відповісти
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17.02.2024 22:23 Відповісти
 
 