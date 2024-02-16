Ми повинні привчити Росію поважати інших та шукати шлях до миру, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має зміцнити союзи та альянси з ЄС і НАТО для досягнення миру.
Про це глава держави заявив на відкритті Міжнародної виставки "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України", передає Цензор.НЕТ.
"Україна ніколи не хотіла війни, яка триває зараз і яка здається анахронічно недоречною у ХХІ столітті, нагадуючи ХІХ або навіть XVII століття. Неспровокована та злочинна російська агресія – це відображення злої частини людської душі, яка бореться за панування, зневажає життя і яка нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати.
Нашим народам, українському та шведському, вже доводилося захищатися від такого зла. Ми бачили, як інші народи підпадали під владу найгіршого в людській природі, як Росія зараз, та починали війни проти свободи інших", - зазначив він.
За словами Зеленського, Європа навчилася це долати – навчилася підпорядковуватися правилам миру, совісті та повазі до інших.
"Європа навчилася будувати мир. І ми маємо зберегти цей досвід – архітектуру співпраці у Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради нашої спільної безпеки.
Ми маємо зміцнити наші союзи та альянси, щоб вони були реально здатними захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому. Щоб XXI століття все ж таки відрізнялося від ХІХ чи ХVII – відрізнялося саме миром. Надійним миром. Тривалим миром. Миром, який не зруйнує жоден реваншист. ...
Ми повинні привчити Росію поважати інших. Ми маємо змусити її шукати шлях до миру. І це можливо. Памʼятаймо: в історію входять не ті, кому було легко і хто змирився, а ті, кому було складно, але вони вистояли", - підсумував він.
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Politico: "Франція, Греція та Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі *********** для України поза блоком". Такий варіант про термінову закупівлю снарядів не у власних виробників, щоб оперативно покрити фатальний їх дефіцит у ЗСУ, мав загальну підтримку на початку цього року. Вже не має. Зміна дуже різка й відбулася саме в лютому. Щодо Греції та Кіпру ще можна було б вигадувати якісь пояснення. А от позиція Франції цілком зрозуміла. Після звільнення Zеленським Залужного й подальшого бикування влади в середині країни, там поскасовували візити, включно й з асоціацією, яка мала б сприяти допомозі для України. Тут уже не відбрешешся
Укрсучвлада розпочала саботаж і диверсії проти союзників та двопартійної підтримки України в США вже давно. Але раніше це ще можна було списувати на тупість і елементарну бидлакуватість. А от з вересня вже все йшло планомірно... Тож, вітаю всіх, хто обрав нам цей вирок і хто досі демонструє йому підтримку, ви можете таки добитися свого. Бо завдання в 2019-му було поставлене чітко - створити передумови, аби в 2030-ті світ увійшов без такої держави, як Україна...
Брехуняра продажна! За скільки Україну в омані продало???
З ними не можна вести ніякі перемовини..
Сюр...
він сам себе так обізначив, хочя сам тоді не розумів наскільки він був правий
а вкрадена в України перемога - це і є вирок.
коло замкнулося.
Ще нам, браття українці, посміхнеться доля"....
два чуда в одно місце? - це навряд...
хочя так, все одне ждемо...
І як тепер це розвидіти?..
І давно це "ми повинні"?
І куди подівся мир в очах ху,,,ла, який ти бачив?
і що цікаво, саме руками!!!
хто на шо вчився....
НЕ МЫ, А ТЫ ДОЛЖЕН....А МЫ ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ ВОВА ПЕРЕСТАНЬ ВОРОВАТЬ и народ к тебе потянется