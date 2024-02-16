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Поранений окупант вкоротив собі віку, заклавши гранату під бронежилет. ВIДЕО безпілотника 18+

Поранений росіянин убив себе на полі бою, заклавши гранату під бронежилет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самознищення загарбника зафільмувала камера українського безпілотника.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант застрелився у вирві від снаряду під час бою у Кринках. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) самогубство (636)


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Топ коментарі
+47
нельзя было подорвать эту гранату в своем Тамбове, вместе с самкой и личинками ?
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16.02.2024 12:28
+27
Боже, які вони упороті. Готови подихати завжди і всюду.
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16.02.2024 12:27
+24
Самі не хочуть жити і іншим не дають. Це не просто помилка природи, це поза розумінням...
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16.02.2024 12:50
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16.02.2024 12:25 Відповісти
Побачити ШИРОКІ НЕБОКРАЙНІ СТЕПИ НЕНЬКИ УКРАЇНИ
... і померти від своєї гранати
мрія кожного кацапа
так будьмо панове - щоб ця мрія здійснилася у ВСІХ 135 млн. кацапів!!!
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16.02.2024 12:38 Відповісти
Згоден з Вами,але ,краще б вони дивились на Україну в себе вдома по ТБ і підривалися там-же.
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16.02.2024 14:54 Відповісти
Взяв би собі напарника,хоча б одного.А то малорентабельне використання гранати,непорядок!
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16.02.2024 14:12 Відповісти
+ +
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16.02.2024 12:26 Відповісти
Боже, які вони упороті. Готови подихати завжди і всюду.
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16.02.2024 12:27 Відповісти
Самі не хочуть жити і іншим не дають. Це не просто помилка природи, це поза розумінням...
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16.02.2024 12:50 Відповісти
нельзя было подорвать эту гранату в своем Тамбове, вместе с самкой и личинками ?
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16.02.2024 12:28 Відповісти
....сила ***** в дебілах узкого міра..
теперь этот терпила не сдохнет от метилового алкоголя, под колёсами бухого кацапского чиновника или в банальной пьяной поножовщине... - а за идею - во имя золотого йоршика на унитазе сцаря идиотов-холопов
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16.02.2024 12:28 Відповісти
на раZZії НЕмає людей...-там раби та біоматеріал...

їм "хоть камні с нєба..."
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16.02.2024 13:03 Відповісти
Поільше б таких "хароших рускіх"...
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16.02.2024 12:28 Відповісти
Верной дорогой идете товарищи!
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16.02.2024 12:29 Відповісти
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16.02.2024 12:35 Відповісти
гарно! прихожу сюди псіхіку восстанавлівать)
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16.02.2024 12:36 Відповісти
відновлювати))))
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16.02.2024 12:46 Відповісти
треба було раніше це робити
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16.02.2024 12:37 Відповісти
Він знав скільки він накоїв злочинів, що на життя він не заслуговував.
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16.02.2024 12:38 Відповісти
На московії не можна було так зробити!
Гнида з болот!
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16.02.2024 12:39 Відповісти
А шо то за інтерактивчік, лайки ставлять при зйомці 😂
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16.02.2024 12:45 Відповісти
одразу зрозумів, що його з такою вагою ніхто не потягне на евакуацію..., тому рішення взагалі правильне..., підтримую...
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16.02.2024 12:46 Відповісти
там уже крові залишилося, щоб тільки кільце вирвати - підтримую!
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16.02.2024 14:16 Відповісти
Є така тема. Шукаєте через searchBOT в телеграмі канали по російських містах та постите такого плана відео з пропагандою по типу: " Смерть чекає окупантів в Україні!" "Рашистів відправляють на фарш в Україну!" тощо. Якщо ви на пенсії, маєте купу вільного часу, недієздатний, жінка, студент, учень, то це буде ваш персональний вклад, що, можливо, хтось передумає йти на війну чи втече від могілізації. Наіть одна людина - це збережений дрон для іншого окупанта!
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16.02.2024 12:53 Відповісти
Що характерно, обходяться без загороджувальних загонів. Як вони навчилися відключати рефлекси самозбереження?
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16.02.2024 12:53 Відповісти
тобі загони доповіли, що їх там немає?
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16.02.2024 14:18 Відповісти
Нi. Я сам здогадався.
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16.02.2024 15:24 Відповісти
Догадливий ти наш....
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16.02.2024 15:27 Відповісти
Я й сам знаю.
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16.02.2024 15:32 Відповісти
в колонии на один рот меньше
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16.02.2024 12:53 Відповісти
А так хотелось 200 000 фублей "заработать" Финал у всех "освободителей" одинаковый. Сдох, даже не держав эти деньги в руках. А так бы мог их заработать другим способом.Но они работать не хотят, а хотят только убивать и мародерничать.
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16.02.2024 13:00 Відповісти
- Мама говорит, что ты хороший, но слабохарактерный (с)

https://www.youtube.com/watch?v=td7sujfdfwc
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16.02.2024 13:03 Відповісти
Дык, в том-то и петрушка... Хороший (по-нашему плохий) почему? Бо слабохарактерный - всем угождает.
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16.02.2024 13:24 Відповісти
Знатное самогубство.
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16.02.2024 13:25 Відповісти
Все як пише кацапська інструкція зробив
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16.02.2024 13:41 Відповісти
За кого этот бурятский ливер здох ? А какой красивый жест, бурято-кацапскому примеру, вот я ливер Бурятии, вывалю кишки протухшим кумысом...Даже собаки не едят широкоформатных бурятов , только полевые крысы.
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16.02.2024 17:11 Відповісти
півтора центнера корму для
лисиць, ворон, мишей і іншої живності
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16.02.2024 17:36 Відповісти
Але ж як гуманно - щоб других не побило осколками...
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16.02.2024 17:45 Відповісти
экспериментатор. Хйло что-то не в тренде, только на других пробует.
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16.02.2024 19:58 Відповісти
Красівоє...
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16.02.2024 21:43 Відповісти
от нахера так далеко ехать чтобы сдохнуть. Ну возьми ты ***** и сдохни дома с перепоя!
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16.02.2024 23:24 Відповісти
Дідом на паличці став
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15.04.2024 10:26 Відповісти
"Русскіє нє сдаютса !"
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17.02.2024 09:05 Відповісти
подрываются бо знают что свои его не заберут, а нам он тоже нахер не нужен только лечи орка потом
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18.02.2024 13:33 Відповісти
 
 