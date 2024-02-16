Поранений окупант вкоротив собі віку, заклавши гранату під бронежилет. ВIДЕО безпілотника 18+

Поранений росіянин убив себе на полі бою, заклавши гранату під бронежилет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самознищення загарбника зафільмувала камера українського безпілотника.

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