Поранений окупант вкоротив собі віку, заклавши гранату під бронежилет. ВIДЕО безпілотника 18+
Поранений росіянин убив себе на полі бою, заклавши гранату під бронежилет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самознищення загарбника зафільмувала камера українського безпілотника.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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+47 Deodar Revolution
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показати весь коментар16.02.2024 12:50
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... і померти від своєї гранати
мрія кожного кацапа
так будьмо панове - щоб ця мрія здійснилася у ВСІХ 135 млн. кацапів!!!
теперь этот терпила не сдохнет от метилового алкоголя, под колёсами бухого кацапского чиновника или в банальной пьяной поножовщине... - а за идею - во имя золотого йоршика на унитазе сцаря идиотов-холопов
їм "хоть камні с нєба..."
Гнида з болот!
https://www.youtube.com/watch?v=td7sujfdfwc
лисиць, ворон, мишей і іншої живності