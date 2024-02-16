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У російському Ростові пролунав вибух: Влада каже, що "ППО не працювала". ВIДЕО

Вибух чули у різних районах міста. Місцева влада заявила, що це не є роботою ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 161.ru.

У мережі публікують відео з камер спостереження, на яких лунає потужний вибух.

Речник губернатора Ростовської області заявила журналістам, що, за даними військових, це не було роботою ППО.

Дивіться: "Технологічний" вибух на оборонному заводі "Роскосмосу" в Алтайському краї РФ. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4476) росія (65316)


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Топ коментарі
+9
Янукович партизанить ...
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16.02.2024 12:53
+8
Яник терміново змінює геолокацію - вирахували....
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16.02.2024 12:56
+6
Ось і шостий дрон знайшовся і дав про себе знати!
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16.02.2024 12:50
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Шоб карась не дрімав.
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16.02.2024 12:47 Відповісти
думаєте, вони рибу глушать?)))
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16.02.2024 12:48 Відповісти
Янукович партизанить ...
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16.02.2024 12:53 Відповісти
Яник терміново змінює геолокацію - вирахували....
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16.02.2024 12:56 Відповісти
це суха трава добралася до листів шиферу.
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16.02.2024 18:18 Відповісти
Такое .укнуть, мол, караси... Да, кацапы -это даже не пескари. Пукасi какие-то.
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17.02.2024 05:00 Відповісти
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16.02.2024 12:48 Відповісти
самопідрив
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16.02.2024 12:50 Відповісти
Самохлопок
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16.02.2024 14:34 Відповісти
Типо , камикадзе задрипанi, в 300-500 км нараисточностью их отстойной военки ?
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17.02.2024 04:54 Відповісти
Ось і шостий дрон знайшовся і дав про себе знати!
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16.02.2024 12:50 Відповісти
?
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16.02.2024 13:00 Відповісти
то чапджейти навчається висловлювати свої думки)...
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16.02.2024 13:06 Відповісти
По звуку прилет
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16.02.2024 13:07 Відповісти
Та то папєлац перейшов на "сверхзвук" - стандартне поясення у кацапів.
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16.02.2024 13:10 Відповісти
Эффект линзы?
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16.02.2024 13:22 Відповісти
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16.02.2024 13:26 Відповісти
Пляшущего скунсика даЙОшь, а то самозванцев здесь развелось , мама не горюй.
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17.02.2024 04:49 Відповісти
Навальний помер в колонії, - росЗМІ.
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16.02.2024 13:28 Відповісти
Да и муй с ним, козлом. Нанахабно та зухвало не желал знать, по-правде, чей Крым.
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17.02.2024 04:48 Відповісти
Воронеж ,шо там пепео ?
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16.02.2024 13:29 Відповісти
ничего страшного,привыкание...
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16.02.2024 14:21 Відповісти
ПУТИН ОПЯТЬ ДОМА ВЗРЫВАЕТ !!!
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16.02.2024 19:20 Відповісти
Из двух вариантов, дурбыцал-шлепер где сейчас шифруется (Чайна-Эмираты)? бо ща и в подмацковье не ровен час , получишь прилет.
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17.02.2024 04:43 Відповісти
 
 