У російському Ростові пролунав вибух: Влада каже, що "ППО не працювала". ВIДЕО

Вибух чули у різних районах міста. Місцева влада заявила, що це не є роботою ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання 161.ru.

У мережі публікують відео з камер спостереження, на яких лунає потужний вибух.

Речник губернатора Ростовської області заявила журналістам, що, за даними військових, це не було роботою ППО.

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