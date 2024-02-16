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Ліквідована ворожа штурмова група і знищена бронемашина на вулиці в Авдіївці: "П#дараси, сука. Не добігли?". ВIДЕО

Один із українських бійців, який тримає оборону в Авдіївці, зафільмував знищену ворожу штурмову групу та бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі український воїн нарахував шістьох ліквідованих окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Авдіївці важка, але контрольована. Воїни намагаються прорвати "кільце" окупантів і це виходить, - 3 ОШБр. ВIДЕО

Автор: 

Авдіївка (2342) бій (166)


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Топ коментарі
+39
Про що 73% думали у 2019? У яку трагедію перетворилась ваша безвідповідальна поведінка
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16.02.2024 13:10
+22
Они и тогда не думали и сейчас вряд ли что-то изменилось
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16.02.2024 13:21
+15
Азовці в пастці , а ми радіємо якісь сраній підбитій бронетехніці якої у кацапів дохера .
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16.02.2024 13:13
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Там жесть....
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16.02.2024 13:08 Відповісти
Про що 73% думали у 2019? У яку трагедію перетворилась ваша безвідповідальна поведінка
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16.02.2024 13:10 Відповісти
Они и тогда не думали и сейчас вряд ли что-то изменилось
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16.02.2024 13:21 Відповісти
Беда действительно в том что ЗЕ честно выиграл выборы. Кто то мог подумать в 2019 что шут способен на мелкие подлости как не выпускать за границу Порошенко который ехал разговаривать о оружии. то ли дело абдристович - для него зеленый свет.
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16.02.2024 14:17 Відповісти
Кто мог подумать? Да всем адекватным было ясно, что тварь, открыто ненавидящая Украину, способна на любую подлость. Да плюс отсутствие мозгов и присутствие бегающего взгляда и постоянное потирание носа.
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16.02.2024 20:05 Відповісти
Почему то мне кажется что в числе 73% голосовавших за зелёный кагал сейчас до 70% косящих от службы в ВСУ. Вот это и называется по х у изм. Среди этих 70% много мажоров, мажорчиков, торчков, вечных студентов и аспирантов, городских ботанов, тех кого называют «мамино счастье», сцыкунов и т.д. Может я ошибаюсь, поправьте….
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16.02.2024 21:54 Відповісти
сина рошенка маєш на увазі?
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16.02.2024 22:26 Відповісти
Та і він звичайно те ж … але як би він лише один такий був… Пройдіть в Києві ввечері по ресторанам та кафе і самі побачите.
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17.02.2024 08:36 Відповісти
не смешите про честно - на гавноплюсах и прочих гавно раследований сразу вал был
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17.02.2024 08:53 Відповісти
Свіжий рейтинг бачили? На 10% тільки поменшало зестадо, і то мабуть ті що виїхали. Зелена чипуха хитрий, ніде на себе не взяв віповідальність, все звалив на війскових, і парламент((((
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16.02.2024 18:26 Відповісти
73% кого і від чого?
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16.02.2024 19:47 Відповісти
Не пишите глупостей, никто полит карьеру Залужному не давал, просто некоторые упоротые не принимали то, что без них принимаются решения и поставили руководить ВСУ ручных и безоказных.
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16.02.2024 13:18 Відповісти
Я думав, що упоротиє бувать росіянці, а виявляється , що серед нас є упоротиє, чи вперті?
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16.02.2024 13:34 Відповісти
безправний,твая мамка в катле с хачами...
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16.02.2024 13:20 Відповісти
Виводьте людей.
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16.02.2024 13:11 Відповісти
"сголтнём" - навчися писати спочатку
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16.02.2024 13:22 Відповісти
Ти аж зареєструвався шоб це повідомити.
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16.02.2024 13:14 Відповісти
Звідки тобі відомо про "нєвозможно вивєсті",потвора дирява,Шапіро з Кісєльом "рассказалі"?
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16.02.2024 13:18 Відповісти
Свіженький підар...Свинособака брись..
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16.02.2024 13:18 Відповісти
Як вивести людей якщо вони вже в пастці?
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16.02.2024 13:14 Відповісти
Слава ЗСУ!
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16.02.2024 13:11 Відповісти
Азовці в пастці , а ми радіємо якісь сраній підбитій бронетехніці якої у кацапів дохера .
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16.02.2024 13:13 Відповісти
Цікаво невже знову азовці будуть ходити по ефірах і розповідати який герой зеленський?Вибачте це вже в другий раз, після азовсталі нічому не навчилися?
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16.02.2024 13:17 Відповісти
...мочите со всех стволов-возможностей по пунктам обеспечения кацапов, на пОдступах.. Сырский, по-узки понимаеш!?
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16.02.2024 13:20 Відповісти
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16.02.2024 13:21 Відповісти
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16.02.2024 13:28 Відповісти
Ставиш "подобається", а у думках- як таке може подобатись? Ясно, що подобається коментар, вірніше, що його виклали, але зміст... Зміст страшний. Йде планомірне винищення українців, молодих і не дуже, самих хоробрих. "Партеця Бахмут"? Щоб гундосе хрипате створіння потішилося своєю роллю Наполеона недоробленого?
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16.02.2024 20:13 Відповісти
Результат сидіння, на так званій Ставці, геть сторонніх осіб, дай прутіну свій результат …
Співпадіння чи системне знищення…
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16.02.2024 13:31 Відповісти
Радієш досягненням наших хлопців але розумієш, якою ціною вони їм вдаються! Звісна річ бажаєш аби все це стало черговою краплею у морі перемоги, але не забуваєш що так само і навіть часто дуже успішно діяли захисники Маріуполя, Лисичанська,, Бахмату, Мар'янки і інших міст котрі довелось покинути через те що сили все ж таки не рівні, і маєш бажання аби закінчилось це не так як у Маріуполі - оточенням та великою кількістю полонених. Тому сподіваєшся на відсутність помилок в тих генералів що віддають накази і керують обороною, а поки можемо тільки спостерігати. Захисти Боже хлопців на передовій!!!
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16.02.2024 13:35 Відповісти
Щось не хочеться вірити, що от так за разом "клац" - і раптом випадково після звільнення Залужного зі всім його командуванням:
- забракло снарядів, мін й іншого БК у захиснмків Авдіхвки і у артилерійських батарей західніше міста;
- кудись поділись дрони та їх ефективне застосування;
- за відсутності прикриття флангу на півночі Авдіївки у замінований вузький прохід між кар'єром і очисними спорудами-коксохімом враз поперли тисячі ворожих штурмовиків з технікою, яких ніхто не зупинив;
- враз не стало ракет для ударів по найближчих аеродромах ворога, що збільшило інтенсивність ворожих бомбардувань на порядок тощо.
А де тоді наші запаси, що призначені якраз на випадок таких от загострень?
Де боєздатні резерви з решти 700 тисяч Сил оборони України, які зараз не на фронті?..!
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16.02.2024 13:37 Відповісти
Справедливі питання, але це все до вищого військового та політичного керівництва.
А воно мовчить.
Як і завжди.
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16.02.2024 13:43 Відповісти
Це все до того, що виникає якесь відчуття "де жа вю".
Як із Дебалою, напередодні укладання капітулянської угоди "мінськ-2".
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16.02.2024 14:20 Відповісти
Ну да, безпричинно обезголовити ЗСУ в розпал бойових дій і не вірити в неминучі результати це так по українські.
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16.02.2024 13:44 Відповісти
Впевнений, що наші титани втримають Авдіївку. !
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16.02.2024 13:50 Відповісти
Якось зовсім не до жартів зараз.
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16.02.2024 13:52 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.02.2024 14:07 Відповісти
Авдіївка це другий Бахмут, чи є сенс ії тримати втрачаюи наших бійців, бо як містечка той Авдієївки вже немає, одна територія. Воювати з кацапами їх методами не можна, тут треба щось креативне і технологічне.
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16.02.2024 14:30 Відповісти
Судячи з дій Сирського, Авдіївка - це 9-тий Іловайськ, 8-ме Дебальцево, 7-ме Рубіжне, 6-тий Сєвєродонецьк, 5-й Лисичанськ, 4-те Попасне, 3-й Соледар та таки да, 2-гий Бахмут
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16.02.2024 16:39 Відповісти
Сирський спец по котлам для українців!
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16.02.2024 19:58 Відповісти
Некоторые говорили так---Авдеевка - этакая неприступная крепость. Там у нас очень хорошая система обороны, учитывая географические особенности, которая держится уже 10 лет.

По его словам, все высоты Авдеевки правильно использованы. А низины - хороший плацдарм для уничтожения пехоты или техники противника. К тому же они еще и заминированы.

ВСУ превратили в крепость сам завод Коксохим по периметру.
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16.02.2024 20:19 Відповісти
Є така тема. Шукаєте через searchBOT в телеграмі канали по російських містах та постите такого плана відео з пропагандою по типу: " Смерть чекає окупантів в Україні!" "Рашистів відправляють на фарш в Україну!" тощо. Якщо ви на пенсії, маєте купу вільного часу, недієздатний, жінка, студент, учень, то це буде ваш персональний вклад, що, можливо, хтось передумає йти на війну чи втече від могілізації. Навіть одна людина - це збережений дрон для іншого окупанта!

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17.02.2024 10:10 Відповісти
 
 