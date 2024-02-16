Ліквідована ворожа штурмова група і знищена бронемашина на вулиці в Авдіївці: "П#дараси, сука. Не добігли?". ВIДЕО
Один із українських бійців, який тримає оборону в Авдіївці, зафільмував знищену ворожу штурмову групу та бронемашину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі український воїн нарахував шістьох ліквідованих окупантів.
Топ коментарі
+39 Kan Kan #518965
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+22 Семенец Шура
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+15 Олександр Радченко #583035
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Співпадіння чи системне знищення…
- забракло снарядів, мін й іншого БК у захиснмків Авдіхвки і у артилерійських батарей західніше міста;
- кудись поділись дрони та їх ефективне застосування;
- за відсутності прикриття флангу на півночі Авдіївки у замінований вузький прохід між кар'єром і очисними спорудами-коксохімом враз поперли тисячі ворожих штурмовиків з технікою, яких ніхто не зупинив;
- враз не стало ракет для ударів по найближчих аеродромах ворога, що збільшило інтенсивність ворожих бомбардувань на порядок тощо.
А де тоді наші запаси, що призначені якраз на випадок таких от загострень?
Де боєздатні резерви з решти 700 тисяч Сил оборони України, які зараз не на фронті?..!
А воно мовчить.
Як і завжди.
Як із Дебалою, напередодні укладання капітулянської угоди "мінськ-2".
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
По его словам, все высоты Авдеевки правильно использованы. А низины - хороший плацдарм для уничтожения пехоты или техники противника. К тому же они еще и заминированы.
ВСУ превратили в крепость сам завод Коксохим по периметру.