Волинські прикордонники боронять будинок у Авдіївці: "Війна. П#дари наступають. У нас обід. Наші працюють зверху". ВIДЕО

Бійці Волинського прикордонного загону опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти оборони позиції, обладнаної у будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що оборонці ведуть постійний бій із окупантами, нашвидкоруч обідають та приводять до ладу зброю.

"Оборона Авдіївки, Донеччина. Відео від воїнів Волинського прикордонного загону, які разом з побратимами з інших підрозділів ЗСУ тримають свій периметр оборони в місті. Знаймо своїх Героїв!", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідована ворожа штурмова група і знищена бронемашина на вулиці в Авдіївці: "П#дараси, сука. Не добігли?". ВIДЕО