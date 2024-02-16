Волинські прикордонники боронять будинок у Авдіївці: "Війна. П#дари наступають. У нас обід. Наші працюють зверху". ВIДЕО
Бійці Волинського прикордонного загону опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти оборони позиції, обладнаної у будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що оборонці ведуть постійний бій із окупантами, нашвидкоруч обідають та приводять до ладу зброю.
"Оборона Авдіївки, Донеччина. Відео від воїнів Волинського прикордонного загону, які разом з побратимами з інших підрозділів ЗСУ тримають свій периметр оборони в місті. Знаймо своїх Героїв!", - зазначається у коментарі до відео.
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+38 Александр Чуднивец #474549
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