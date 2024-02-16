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Новини Відео Війна
18 210 12

Волинські прикордонники боронять будинок у Авдіївці: "Війна. П#дари наступають. У нас обід. Наші працюють зверху". ВIДЕО

Бійці Волинського прикордонного загону опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти оборони позиції, обладнаної у будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що оборонці ведуть постійний бій із окупантами, нашвидкоруч обідають та приводять до ладу зброю.

"Оборона Авдіївки, Донеччина. Відео від воїнів Волинського прикордонного загону, які разом з побратимами з інших підрозділів ЗСУ тримають свій периметр оборони в місті. Знаймо своїх Героїв!", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідована ворожа штурмова група і знищена бронемашина на вулиці в Авдіївці: "П#дараси, сука. Не добігли?". ВIДЕО

Автор: 

прикордонники (1101) Авдіївка (2342) бій (166) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+38
ЗСУ справжні воїни та герої-бережи вас Боже...
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16.02.2024 14:17
+24
Слава ЗСУ! Респект!
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16.02.2024 14:23
+14
волинякі жосткі!
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16.02.2024 14:26
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ЗСУ справжні воїни та герої-бережи вас Боже...
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16.02.2024 14:17 Відповісти
Слава ЗСУ! Респект!
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16.02.2024 14:23 Відповісти
волинякі жосткі!
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16.02.2024 14:26 Відповісти
Жодного із отієї Ставки СРАТЬєхаф, поруч немає!!
Співпадіння чи Данилов одяг міняє з ісподніми..
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16.02.2024 14:26 Відповісти
А де в цей час Сирський? Може на КП? А от і не вгадали. В Києві по урочистих заходах шариться, коли хлопці гинуть. Одне, поїхало в турне, а друге бере приклад з нього. Бійці по барабану. Всім дійшло, на кого поміняли Залужного.
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16.02.2024 14:27 Відповісти
Наші )
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16.02.2024 14:29 Відповісти
Ковель передае вітання! Хлопці тримайтесь.
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16.02.2024 14:40 Відповісти
Любомль почюв і відсвятував хлопцям і Ковелю!
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16.02.2024 15:26 Відповісти
Бережи Вас Боже, Воїни!
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16.02.2024 15:07 Відповісти
Бережи вас Боже!
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16.02.2024 15:20 Відповісти
Что интересно, нецензурщина запикивается, а слово "******" идет открыто. Значит, это уже не нецензурщина, а нормальное и привычное название бывших братьев.
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16.02.2024 20:02 Відповісти
Можливо хто знає статистику -- скільки жителів Авдіївки боронять своє місто ?! Бо тут один "бєженєц" якось сказав : "Если бы на Украину напали с запада, мы бы не пошли вас защищать... "
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16.02.2024 20:29 Відповісти
 
 