Волонтери, ветерани, науковці та вчителі: в Україні нагадали, що Росія продовжує утримувати в полоні не лише військових, а й цивільних. ВIДЕО

Громадська організація "Цивільні в полоні" створила ролик, яким нагадує про те, що Росія продовжує утримувати в неволі не лише військових, а й звичайних українців. Також зробила пам’ятку, що має знати кожен громадянин України про полонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організація наголосила, що цивільні заручники - це особи, які, на момент повномасштабного вторгнення, не були залучені до лав ЗСУ, але зараз перебувають в полоні як військовополонені. Серед них волонтери, колишні військові з 2014 року, науковці, вчителі та люди, які їхали на окуповану територію рятувати своїх батьків та дітей. Цивільні заручники це не те саме, що примусово депортовані!

Активісти зазначили, що наразі точної кількості цивільних заручників, яких утримує РФ, немає і цифри відрізняються залежно від джерела.

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По підрахунках Координаційного штабу тільки підтверджено близько 1600 цивільних в полоні, не враховуючи безвісти зниклих. Проте омбудсмен наголошує що їх може бути десятки тисяч.

За останні 2 роки Україна повернула близько 150 цивільних.

Активісти розповіли, що є багато версій, чому Росія захоплювала в полон цивільних, але точна причина невідома.

"На початку вони думали, що військові перевдягаються в цивільний одяг, щоб сховатись або шпигувати. Більшість цивільних заручників підтверджені росією через МКЧХ як військовополонені. Тому можливо, вони хотіли їх використати як обмінний фонд. Тримати в полоні невинних людей може бути додатковим важелем в перемовинах", - зазначили в організації.

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В організації розповіли, що цивільних тримають в полоні разом з військовими на рівних умовах.

"Всі ті жахіття, які ви чуєте від звільнених військових, переживають і цивільні: постійні катування, допити, голод і хвороби", - акцентували активісти.

Вони наголосили, що цивільні заручники не мають звʼязку з рідними, а є лише поодинокі випадки, коли МКЧХ все ж таки доставив лист, або Росія дала зателефонувати рідним за згоду на інтерв’ю. Загалом же, вони взагалі не мають звʼязку зі світом.