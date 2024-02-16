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Воїни 63-ї ОМБр протягом 16 лютого знищили 7 російських танків, серед яких 2 Т-90, вогнеметну систему "Сонцепьок" та 2 БМП. ВIДЕО

Протягом 16 лютого воїни 63-ї окремої механізованої бригади знищили 7 російських танків, серед яких два найновіших Т-90, вогнеметну систему "Сонцепьок" та 2 БМП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі 63-ї окремої механізованої бригади.

У повідомленні зазначається: "За совковими традиціями в четвер у столовках подавали рибу. 63 бригада влаштувала совковим п*дарам "рибний день", викупавши в болотах їхні сучасні танки.

Протягом доби, силами наших бійців було уражено та пошкоджено: до 7 танків, зокрема 2 Т-90 "Владімір" 2 БМП 1 важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Противник поніс грандіозні втрати, штурм провалився не почавшись.

УВАГА! Багато вєлікої і магучої ненормативної лексики від знавіснілої русні - представників нації літератури, балету, лаптів і щів".

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Автор: 

вогнемет (24) 63 ОМБр (103)


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16.02.2024 22:54 Відповісти
"Под бодрый пыл трубы, И воплей сумасбродных, Отправились рабы, Освобождать свободных"
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16.02.2024 22:59 Відповісти
"Нє хотят дружiть, ***!" - ну сподiваюсь що до них почало доходити...
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16.02.2024 23:00 Відповісти
Саме так, добивати вночі. Бо ті дрібні дрони для броні як укус комара.
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16.02.2024 23:01 Відповісти
які дрони ?

гроші за які вкрадені ?
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16.02.2024 23:03 Відповісти
Що видео, що аудіо.... Давно так не заходило... 63-тя - повертайтеся усі - вам ще у тилу роботи вистачить!
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17.02.2024 01:23 Відповісти
- "Я трехсотый...
Оторвало руку.,"

- Ищи руку.. Б@я..
Ты Без руки не нужен..с@ка..
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17.02.2024 21:55 Відповісти
 
 