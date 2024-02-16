Воїни 63-ї ОМБр протягом 16 лютого знищили 7 російських танків, серед яких 2 Т-90, вогнеметну систему "Сонцепьок" та 2 БМП. ВIДЕО

Протягом 16 лютого воїни 63-ї окремої механізованої бригади знищили 7 російських танків, серед яких два найновіших Т-90, вогнеметну систему "Сонцепьок" та 2 БМП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі 63-ї окремої механізованої бригади.

У повідомленні зазначається: "За совковими традиціями в четвер у столовках подавали рибу. 63 бригада влаштувала совковим п*дарам "рибний день", викупавши в болотах їхні сучасні танки.

Протягом доби, силами наших бійців було уражено та пошкоджено: до 7 танків, зокрема 2 Т-90 "Владімір" 2 БМП 1 важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Противник поніс грандіозні втрати, штурм провалився не почавшись.

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