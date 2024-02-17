Бійці 4 ОТБр знищили склад боєприпасів окупантів у районі окупованої Кремінної Луганської області. ВIДЕО

Воїни 4-ої окремої танкової бригади ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів у районі окупованої Кремінної Луганської області.

Відповідне відео опублікувала Луганська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

На відео, яке було записано на камеру українського безпілотника, видно момент прильоту снаряда по складу боєприпасів росіян. Унаслідок влучання сталася миттєва детонація боєприпасів окупантів.

"Самохідна артилерія 4-ї окремої танкової бригади за сприяння стрілецького підрозділу рознесла вщент ворожий склад БК поблизу Кремінної", — ідеться у дописі.

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