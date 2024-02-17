УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11660 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 290 21

Бійці 59 ОМПБр уразили FPV-дронами 4 ворожі БМП-2, 3 МТЛБ, БМД і танки окупантів: Т-90М, Т-72. ВIДЕО

Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка уразили FPV-дронами 4 ворожі БМП-2, 3 МТЛБ, БМД та два танки окупантів: Т-90М, Т-72 на Донецькому напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники збивають ворожий дрон зі стрілецької зброї: "Він падає, є!". ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7298) 59 окрема мотопіхотна бригада (127) БМП (413) БМД (33)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Falcon

@falconua

Нарешті f16 дали
показати весь коментар
17.02.2024 16:58
+3
Козаки!
Поджаривают русню знатно!
показати весь коментар
17.02.2024 16:16
+2
я в 2019 році писав, шо буде *****.

а ти шо писав в 2019 році ?
показати весь коментар
17.02.2024 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і хто їм дав ті дрони ?
показати весь коментар
17.02.2024 16:13 Відповісти
обама ****
показати весь коментар
17.02.2024 16:17 Відповісти
я скоріше повірю в те, шо їх дав Обама, ніж в те, шо їх купив Фьодоров
показати весь коментар
17.02.2024 16:43 Відповісти
огу, Каддафі блін дав
показати весь коментар
17.02.2024 16:45 Відповісти
та може й Каддафі, але точно не Фьодоров, якому дали з бюджету грошей на 2 мільйони Мавіків.
показати весь коментар
17.02.2024 16:47 Відповісти
ти хочеш Фьодорова відмазати обамами і каддафіями чи якого члєна ти зеленнічаєш ?
показати весь коментар
17.02.2024 16:48 Відповісти
ти помилився
я проклинаю тих шо зараз навішують "лапшу" клоунам нагаласувавшим. смішно їм, а солдатам не ок. проклинаємо разом. "розчарувавшимся". просто їх мало
показати весь коментар
17.02.2024 17:05 Відповісти
я в 2019 році писав, шо буде *****.

а ти шо писав в 2019 році ?
показати весь коментар
17.02.2024 17:13 Відповісти
а шо

?
писав шо вибрали і так як ти сказав, ти сам то де?
показати весь коментар
17.02.2024 18:14 Відповісти
я говорив, що буде війна ще в 2008-9 році, коли овоча вибирали, риторика кацапні і х...ла вже тоді була агресивна і натякала.
показати весь коментар
17.02.2024 18:20 Відповісти
до речі, я от дуже впевнений, судячи по явному і масовому дебілізму обітатєлів планети, шо..... Невзоров неправий = "чо до нас не прилітають путешественники з будущего, может - его там нет?"
а просто планета як "акваріум".
це все пояснює. чото писати більше впадлу, проте ви як можливо дуже розумний на голову, поймеш.
хоча - а шо тут пояснювати то? я все сказав то, шо то(під кацапа "кошу" з "то" )
показати весь коментар
18.02.2024 10:40 Відповісти
Ти не косиш фашист - насправді ти і є справжній кацап. То ти під українця косиш.
показати весь коментар
18.02.2024 12:44 Відповісти
ясне діло, коли за правду, то "фошист".
дивись, совок мав заліза і бидла - ЯК У ВСЬОГО СВІТУ РАЗОМ, але я маю вірити шо "на мірний совочєк ВНІЗАПНА НАПАЛЄ"?
ну тоді ок, я "фошист", Мусоліні бачив і записувався в лігу фошістів, просто по віку не підійшов(застарий). А от ти не підійшов би по розумових "здібностях".
показати весь коментар
24.02.2024 13:40 Відповісти
Полегшало, вигорився? Ніколи не замислювався яким би я був фашистом? Не розумію на що мені це? Начебто Україна від Італії далеко і Степан Андрійович наш національний герой а не Баніто Мусоліні. Я про дуче і казати нічого не хочу, бо не знаю подробиць його життя, знаю лише фінал - підвісили його любі італьянці уверх ногами разом з його бл я д ью, що означатиме що заслужив то й отримав. До речі знаєш як австріяки ще з часів австро-угорськоїімперії під йо бу вали італійських вояків? Вони казали що бойовий прапор Італійського війська це білий лев на фоні білого прапору. Це все.
показати весь коментар
24.02.2024 15:42 Відповісти
може угорських?
чого ти кричиш?
я за правду!
совок мав, твій, заліза як у всього світу разом, тож я закономірно на боці "агресора"
це якби ЗСУ "напали" на рашку - всім видно шо 800 танків якось не "захищаються" *** проти 3000 танків???
так і там - 3500 хилих танків проти 14000, а з них - 1500 МОНСТРІВ що в світі таких не бачили, то це не "подлиє нападєніє"
то ти і сам русня. совок, що навіть гірше, подумай.надцим)те(
реально, совок це зараза. вон, в Буткевича теж - оспівує ваш "льядьяньцькийсцайус"
шоб ви всі...... еволюціонували в грунт, совки. і ти і воно ще щось блін базарите що хтось тупий?(я на вибори не ходив) - а самі то хто?
совкове просто підножне сміття. гулаг ваше все - просто мрієте вертухаями бути, я ж все правильно кажу. так шо я не путінець, це точно, а ти скоріше.
і так - шо мені до путіна? брехливо-православне? ну, якщо я два рази переступлю через принципи, то так, ага, але тоді ти сто раз переступиш через свої принципи, поки я 2 рази через свої!
показати весь коментар
24.02.2024 16:02 Відповісти
Тебе сьогодні ще ніхто на йух не посилав уйобок? Ну то йди! Мені з тобою зовсім не цікаво ти чи пʼяний чи торчок., зрозуміти тебе неможливо, пургу несеш таку шо я розбирати не можу. Час Буратіно
показати весь коментар
24.02.2024 19:58 Відповісти
так я тобі за логіку, а ти просто черговий з електорату, котрому можна будь що впарити. давай вгадаю, ти ще й т.з. "віруючий"? не запитуй звідки я знаю.(по "уму и разум")
показати весь коментар
25.02.2024 11:27 Відповісти
Козаки!
Поджаривают русню знатно!
показати весь коментар
17.02.2024 16:16 Відповісти
Falcon

@falconua

Нарешті f16 дали
показати весь коментар
17.02.2024 16:58 Відповісти
 
 