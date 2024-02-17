Бійці 59 ОМПБр уразили FPV-дронами 4 ворожі БМП-2, 3 МТЛБ, БМД і танки окупантів: Т-90М, Т-72. ВIДЕО
Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка уразили FPV-дронами 4 ворожі БМП-2, 3 МТЛБ, БМД та два танки окупантів: Т-90М, Т-72 на Донецькому напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+4 Власов Сергей #321358
показати весь коментар17.02.2024 16:58
+3 Галина Боброва #582785
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+2 133133
показати весь коментар17.02.2024 17:13
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я проклинаю тих шо зараз навішують "лапшу" клоунам нагаласувавшим. смішно їм, а солдатам не ок. проклинаємо разом. "розчарувавшимся". просто їх мало
а ти шо писав в 2019 році ?
?
писав шо вибрали і так як ти сказав, ти сам то де?
а просто планета як "акваріум".
це все пояснює. чото писати більше впадлу, проте ви як можливо дуже розумний на голову, поймеш.
хоча - а шо тут пояснювати то? я все сказав то, шо то(під кацапа "кошу" з "то" )
дивись, совок мав заліза і бидла - ЯК У ВСЬОГО СВІТУ РАЗОМ, але я маю вірити шо "на мірний совочєк ВНІЗАПНА НАПАЛЄ"?
ну тоді ок, я "фошист", Мусоліні бачив і записувався в лігу фошістів, просто по віку не підійшов(застарий). А от ти не підійшов би по розумових "здібностях".
чого ти кричиш?
я за правду!
совок мав, твій, заліза як у всього світу разом, тож я закономірно на боці "агресора"
це якби ЗСУ "напали" на рашку - всім видно шо 800 танків якось не "захищаються" *** проти 3000 танків???
так і там - 3500 хилих танків проти 14000, а з них - 1500 МОНСТРІВ що в світі таких не бачили, то це не "подлиє нападєніє"
то ти і сам русня. совок, що навіть гірше, подумай.надцим)те(
реально, совок це зараза. вон, в Буткевича теж - оспівує ваш "льядьяньцькийсцайус"
шоб ви всі...... еволюціонували в грунт, совки. і ти і воно ще щось блін базарите що хтось тупий?(я на вибори не ходив) - а самі то хто?
совкове просто підножне сміття. гулаг ваше все - просто мрієте вертухаями бути, я ж все правильно кажу. так шо я не путінець, це точно, а ти скоріше.
і так - шо мені до путіна? брехливо-православне? ну, якщо я два рази переступлю через принципи, то так, ага, але тоді ти сто раз переступиш через свої принципи, поки я 2 рази через свої!
Поджаривают русню знатно!
@falconua
Нарешті f16 дали