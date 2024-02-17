Бійці 59 ОМПБр уразили FPV-дронами 4 ворожі БМП-2, 3 МТЛБ, БМД і танки окупантів: Т-90М, Т-72. ВIДЕО

Воїни 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка уразили FPV-дронами 4 ворожі БМП-2, 3 МТЛБ, БМД та два танки окупантів: Т-90М, Т-72 на Донецькому напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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