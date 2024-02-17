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Розповів про першочергові оборонні потреби України, - Зеленський в Мюнхені провів переговори із делегацією Сенату США. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський в рамках міжнародної безпекової конференції в Мюнхені провів зустріч із делегацією Сенату США.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "У Мюнхені провів зустріч із делегацією Сенату США. Розповів про першочергові оборонні потреби України, зокрема в додаткових артилерійських системах і снарядах, далекобійній зброї, засобах радіоелектронної боротьби, посиленні протиповітряної оборони.

Дякую за двопартійну та двопалатну підтримку нашої держави в Конгресі Сполучених Штатів. Україна розраховує на подальше лідерство США в захисті свободи та підтримці демократії у Європі й у всьому світі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Ключове питання зараз - збереження підтримки США

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+14
Свиня !
Де постійні делегації парламенту до американських колег ?
Та вони постійно мають бути там !
А не твоя тупа морда
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17.02.2024 18:34
+13
В України потреба щоб вся зелена гнидота пішла геть! І це мало бути ''ще вчора''.
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17.02.2024 18:46
+13
І жодного слова про потреби у асфальті?
Шоб тобі повилазило, гнида.
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17.02.2024 18:50
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США впервые в истории передали Эстонии конфискованные российские активы. Они будут направлены на поддержку Украины.

Об этом сообщает https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-transfers-approximately-500000-forfeited-russian-funds-estonia-benefit Министерство юстиции США .

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тынис Саар объявили о переводе 500 тысяч долларов из конфискованных российских активов.

Эти средства, как рассказали в Минюсте США, были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для военной промышленности РФ.

"Эта передача - первая в своем роде передача США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине", - заявили в американском министерстве.

Конфискованные средства решили передать в Эстонию, поскольку нет возможности осуществить прямой перевод в Украину. Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критическому ремонту украинской энергосистемы после целенаправленных ударов российской армии
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17.02.2024 18:31 Відповісти
Гроші для України передають через союзників у вигляді допомоги ... нашим наркоманам у владі тільки так,у перчатках допомагати можна,дожились бльть ...
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17.02.2024 19:16 Відповісти
Не тому.
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17.02.2024 19:25 Відповісти
Ну слава Богу хоч Зеленського Буданов зберіг у Мюнхені , а Порошенко то такоє!!! ГЕРОЯ отримав заблагаврємєнно разом з Залужним - тоголвне!
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17.02.2024 18:32 Відповісти
ENACT WITHOUT DELAY THE "REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY and OPPORTUNITY FOR UKRAINE ACT"
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17.02.2024 18:35 Відповісти
загугли - й підпишись ! Не ведись на різні ппопозиції з донатами - ПРОСТО ЗАПОВНИ МІНІМУМ
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17.02.2024 18:37 Відповісти
I don`t understand.
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19.02.2024 09:58 Відповісти
А що це за новина? Перший раз чую, що Порошенко отримав героя. Може я вас не так зрозуміла?
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17.02.2024 18:58 Відповісти
Свиня !
Де постійні делегації парламенту до американських колег ?
Та вони постійно мають бути там !
А не твоя тупа морда
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17.02.2024 18:34 Відповісти
А там же де і військові аташе при посольствах в усіх країнах,які повинні вишукувати можливості поставок зброї, а не спостерігати як її утилізують. ( Приклад Австралія з гелікоптерами)
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17.02.2024 18:49 Відповісти
смішно
на політичні рішення впливають не аташе
або євреї щось не знають, тому як дурачки сидять у штатах
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17.02.2024 18:51 Відповісти
Приїхали, всі небриті, неохайні та одягнені як вуличні сутенери (Такер Карлсон)
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17.02.2024 19:09 Відповісти
Печерский холм "..в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной..."

- это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024
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17.02.2024 20:51 Відповісти
ПЕТІЦІЯ до влади США ВІД УСІХ ДРУЗІВ УКРАЇНИ У СВІТІ та самих українців де б не були!

ENACT WITHOUT DELAY THE "REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY and OPPORTUNITY FOR UKRAINE ACT"
https://www.change.org/p/enact-without-delay-the-rebuilding-economic-prosperity-and-opportunity-for-ukraine-act?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=8efe6e70-cb2d-11ee-893b-93751251f0df https://www.change.org/p/enact-without-delay-the-rebuilding-economic-prosperity-and-opportunity-for-ukraine-act?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=8efe6e70-cb2d-11ee-893b-93751251f0df


ЧОМУ ПЕТІЦІЯ ЗА ВБИТОГО ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ЧОРНОГО БАНДИТА ЗІБРАЛА ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ а за УКРАЇНУ -80 тис за три дні
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17.02.2024 18:41 Відповісти
Олигофрен Зеленский в курсе, что мы потеряли Авдеевку? Этот слабоумный идиот понимает, что с применением ФАБов с УМПК, которых в России производится 1500 единиц в месяц на фронте произошёл решающий перелом не в нашу пользу?
Как может в такое критическое время руководить страной умственно отсталый шут?
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17.02.2024 18:41 Відповісти
Він зараз все на Залужного спише - подивимося, якщо Сирський стане другим Будановим у зраджені побратимів по спільній справі -ТО... МАРОДЕРИ НЕ ХОЧУТЬ ПЕРЕМАГАТИ
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17.02.2024 18:44 Відповісти
Виявляється може.
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17.02.2024 19:06 Відповісти
Вся Украина должна перейти на военное время. Надо принимать жесткие и непопулярные шаги в виде урезания всех возможных непрофильных госрасходов и все средства пускать на фронт. Нужно внести изменения в уголовный кодекс о наказании связанной с коррупцией в военное время. За 2 года ЗЕ и его холуи это могли сделать троекратно. Они это не делают а только хапают деньги для обновления личного автопарка и покупки недвижимости. Такая странная позиция ЗЕ совсем не секрет для запада, и оттого общая помощь от всех стран недостаточна. Они задаются справедливым вопросом, почем мы должны отрывать от большие себя деньги, когда ЗЕ не делает того что мог бы сделать.
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17.02.2024 19:15 Відповісти
Коррупционеров на должности назначает Зеленский, вернее Ермак. И те делятся с Ермаком львиной долей награбленного. Как власть с ними будет бороться, с собственными кошельками? Ведь для воровства коррупционеры и были назначены на должности.
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17.02.2024 20:04 Відповісти
Де ЛЕНД-ЛІЗ???
https://www.youtube.com/watch?v=LqCtzTbpNb4&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
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17.02.2024 18:44 Відповісти
В України потреба щоб вся зелена гнидота пішла геть! І це мало бути ''ще вчора''.
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17.02.2024 18:46 Відповісти
а для цього обов'язково було кудись їхати? він про засоби зв'язку щось чув?...
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17.02.2024 18:48 Відповісти
Цікавіше, що вони йому відповіли.
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17.02.2024 18:49 Відповісти
І жодного слова про потреби у асфальті?
Шоб тобі повилазило, гнида.
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17.02.2024 18:50 Відповісти
Ведуть Україну в прірву?
https://www.youtube.com/watch?v=E9llmqMk3K4&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8B%28%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
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17.02.2024 18:53 Відповісти
Смешно и не серьезно выглядит в свитере когда все вокруг дяди в пиджаках.
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17.02.2024 18:54 Відповісти
а де Ермак? дивно що Зеленського в европу без догляду відпустили.
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17.02.2024 18:55 Відповісти
Їрмак рахує касу за злив ***** Авдіївки.
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17.02.2024 20:54 Відповісти
...Я просил не нагнетать.Теперь я прошу понагнетать. Сопля я,зеленая... подумал Зеленский.
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17.02.2024 18:58 Відповісти
Просіть, благайте підтримки. Військами. Один в полі не воїн, хоч ЛУСНИ. Пілоти, специ - це перший крок. Підштовхніть Європу до цього кроку.
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17.02.2024 19:10 Відповісти
В грудні Агрогнида шушукалась з Ромчиком в Стамбулі, і акі цапи слали Саллі вєсточкі про волхва Ушакова а дерьмак через послиху Маркарову дякував Оранжевому Донні за "допомогу" через яку той присів на імпічмент. Але шо том не зрослось в шапіто, І помчав Гнусавий поц в Мюнхен. Навіть опублікував для акі цапів договір з Німеччиною про безпеку - уважаємого цара бабуїнів жодних секретів.
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17.02.2024 19:27 Відповісти
тим часом хлопців беруть у полон замість того щоб організовано за місяць два раніше вийти прийшлось тікати ...
а ти падла на відпочинку , ну коли ти вже згинеш як роса на сонці
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17.02.2024 19:41 Відповісти
Про першочергові оборонні потріби потрібно було думати з першого дня Президенства з 2019 року. А зараз це вже крики про спасіння, бо Володя прогуляв, прогиців в Трускавці, прокатався на лижах,навіть пострибав через фонтан у Маріуполі. Такий він зпахисник. А як гарно чеше наріду, що він рятувальник нас.
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17.02.2024 20:26 Відповісти
Він такий маленький і картавий,а який працьовитий! Там розповів,тут вирішив,сям розпорядився...І де тільки в цьому маленькому тілі в ботах,стільки енергії береться?
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17.02.2024 20:46 Відповісти
Та йди н...й чмо тупориле. Воно поїхало і розказало... Геть мудака!
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17.02.2024 21:10 Відповісти
Зеленський читає повідомлення з фронту ? Таке враження, що він літери всі забув. ЗСУ не полишили жодного містечка ? Скільки ще носитись з угодами ПРО НІЩО. У свій час, коли треба було країнам виконати зобов'язання по Будапештському меморандуму, всі експерти зі всіх екранів несли, що Меморандум - папірець без юридичних обіцянок. Кожна собака гавкала на Кучму. Чого вони зараз мовчать ... зі всіх екранів ? Я - не юрист. Але не побачив у тексті, ЩО БАЖАЄ БАЧИТИ СВІДОМА ЛЮДИНА, Ці Угоди - зобов'язання у разі нападу на одну з країн Угоди негайно Об'єднаними силами припинити агресію ворога ? Завдавати удару зі своїх напрямків по агресору через пару годин ? ПРОСТОЮ МОВОЮ (без юридичних заковичок): Британія нищить Петербург, Німеччина наступає на Смоленськ, Франція флотом атакує Новоросійськ ? США наносить удар по Кремлю ? Україна нищить війська вторгнення ? Якщо не ТАК, то як ? Знову СТУРБОВАНІСТЬ ? ПАНЕ Президент, залиште бігати за ГАЛЮЦИНАЦІЯМИ, почніть нарешті працювати. Якщо Ви баран, то кажіть це народу ! І лупайте краще скелю .. своєю впертістю (не по Франку).
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19.02.2024 09:54 Відповісти
 
 