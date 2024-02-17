Розповів про першочергові оборонні потреби України, - Зеленський в Мюнхені провів переговори із делегацією Сенату США. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський в рамках міжнародної безпекової конференції в Мюнхені провів зустріч із делегацією Сенату США.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "У Мюнхені провів зустріч із делегацією Сенату США. Розповів про першочергові оборонні потреби України, зокрема в додаткових артилерійських системах і снарядах, далекобійній зброї, засобах радіоелектронної боротьби, посиленні протиповітряної оборони.

Дякую за двопартійну та двопалатну підтримку нашої держави в Конгресі Сполучених Штатів. Україна розраховує на подальше лідерство США в захисті свободи та підтримці демократії у Європі й у всьому світі".

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