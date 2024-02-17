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Воїни 42-ї ОМБр ліквідовують російських десантників на їхніх позиціях та в укриттях. ВIДЕО

Українські воїни 42-ї ОМБр продемонстрували кадри знищення російських десантників на їхніх позиціях та в укриттях.

Відповідне відео опубліковано в телеграм каналі 42-ї ОМБр, пеиредає Цензор.НЕТ.

"Чергова порція знищення російських десантників на їхніх позиціях та в укриттях. Пташки "Перуна" перетворюють і без того нікчемні життя окупантів на пекло", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські десантники знищили 3 танки, 3 БМП та МТЛБ на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955) fpv-дрон (114)


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Топ коментарі
+8
Смерть кацапам!
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17.02.2024 20:22
+6
Слава ЗСУ!…

русня повинна бачити та закарбувати собі на лобі - їдеш в Україну воювати, станеш добривом!….
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17.02.2024 20:48
+2
PERUN - респект! Слава ЗСУ! Пілотам - уважуха!
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17.02.2024 21:37
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Смерть кацапам!
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17.02.2024 20:22 Відповісти
Ти веган?
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17.02.2024 20:47 Відповісти
просто поцифіст.
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17.02.2024 21:52 Відповісти
Слава ЗСУ!…

русня повинна бачити та закарбувати собі на лобі - їдеш в Україну воювати, станеш добривом!….
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17.02.2024 20:48 Відповісти
Трохи не так. Їдеш в Україну - станеш добривом. Вони тут з любою метою прибуття не потрібні.
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17.02.2024 21:32 Відповісти
А это как??? Да еще и в интернет выложить. Только не бросайте в меня тапками.

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17.02.2024 21:30 Відповісти
тапками кидать не будем, а вот ***** обложить можем
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18.02.2024 02:20 Відповісти
Правильно. Оставь их себе для развлечений.
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18.02.2024 10:01 Відповісти
Там же написано было "позвонил на инстаграмм дочери". А сестра держит в одной руке этот телефон дочери и снимает своим айфоном.
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18.02.2024 09:23 Відповісти
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18.02.2024 10:03 Відповісти
Кто это? К чему это?
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18.02.2024 10:20 Відповісти
PERUN - респект! Слава ЗСУ! Пілотам - уважуха!
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17.02.2024 21:37 Відповісти
Их бы в момент зачатия ликвидировывать...
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18.02.2024 00:44 Відповісти
 
 