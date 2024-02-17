Воїни 42-ї ОМБр ліквідовують російських десантників на їхніх позиціях та в укриттях. ВIДЕО

Українські воїни 42-ї ОМБр продемонстрували кадри знищення російських десантників на їхніх позиціях та в укриттях.

Відповідне відео опубліковано в телеграм каналі 42-ї ОМБр, пеиредає Цензор.НЕТ.

"Чергова порція знищення російських десантників на їхніх позиціях та в укриттях. Пташки "Перуна" перетворюють і без того нікчемні життя окупантів на пекло", - йдеться в описі відео.

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