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Російські окупанти вдарили з артилерії по Слов’янську та Краматорську - зруйновані будинки і школа, під завалами можуть бути люди, - ОП. ВIДЕО

Ввечері 17 лютого російські окупанти обстріляли Слов’янськ та Краматорськ ракетами та артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі заступник керівника ОП Олексій Кулеба.

Він зазначив: "Ворог продовжує масовані обстріли українських населених пунктів. Слов'янськ і Краматорськ під ворожим вогнем.

У Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор — ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі два підлітка. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу — під завалами можливе перебування однієї людини. На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, 1 людина загинула, 2 - поранені. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (658) обстріл (28613) Слов’янськ (604)


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Топ коментарі
+35
Ну вот ублюдки с Авдеевкой закончили и принялись за Словянск и Краматорск. Ето для тех кто верит что ***** нажрется и остановится.
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17.02.2024 23:00
+29
Спостереження мами : дружківські ждуни свято вірять, що Марїнку, Волноваху, Авдіївку русня стерла з лиця землі, а Дружківку чомусь пошкодують.
І вони будуть жити як жили, ходити на роботу, просто прапор зміниться і рублі введуть.
Я ***** в **** просто з цих їбанатів! (с)
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17.02.2024 23:04
+18
ну так після взяття Авдіівки - це наступні цілі для росіян, порада комбатам, після візиту до міста квнщика, що буде робити селфі і казати що бере ситуацію під контроль - є близько місяця щоб організувати виведення військовослужбовців
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17.02.2024 23:03
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Ну вот ублюдки с Авдеевкой закончили и принялись за Словянск и Краматорск. Ето для тех кто верит что ***** нажрется и остановится.
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17.02.2024 23:00 Відповісти
Спостереження мами : дружківські ждуни свято вірять, що Марїнку, Волноваху, Авдіївку русня стерла з лиця землі, а Дружківку чомусь пошкодують.
І вони будуть жити як жили, ходити на роботу, просто прапор зміниться і рублі введуть.
Я ***** в **** просто з цих їбанатів! (с)
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17.02.2024 23:04 Відповісти
Може ж то вони придумують собі байки щоб не так страшно було?..
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17.02.2024 23:22 Відповісти
Этих ждунов везде хоть жопой ешь.проходил седня мимо спортклуба в запоржье,так там 15 мордоворотов спокойно занимались спортом.**** почти взвод готовых разведосов тупо отдыхают.так что ты потише за дружкивку
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17.02.2024 23:24 Відповісти
Ждуни ще будуть втікати до Європи, а там розповідати, що їх місто обстрілювали ЗСУ. То невиліковна хвороба малоросів. Вони ніколи не були українцями і звичайно ніколи не стануть кацапами, так собі, сміття.Є серед них нормальні і це всього 20%.
Звичайно після Авдіївки ворог зітре з лиця землі спочатку Слов'янськ і Краматорськ, оточивши їх зі всіх боків, а потім буде йти далі. Тактика в них проста: артилерія, РСЗВ, ракети і КАБи. В нас тактика і стратегія ще простіші і передбачувані: Президент скаже по відосу, що Слов'янськ і Краматорськ фортеці, і марафон цілими днями буде марафонити про фортецю. А Головнокомандувач буде випускати відоси і говорити, що міста втримаємо і що ворог понесе відповідальність - помстимося. А снаряди, ракети, дрони як не виробляли 5 років, так і не будуть виробляти. Винними у відсутності зброї і *********** призначать США, Францію, Німеччину, Англію та поляк.
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18.02.2024 07:23 Відповісти
Авдіївка виграла три місяці життя для Краматорська...
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17.02.2024 23:23 Відповісти
А до цього Краматорск виграв пiвтори роки для Авдіївцi - маячня якась ....
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18.02.2024 00:33 Відповісти
Авдіївку тримали з 2014 року. Але сьогодні генералами керують не військові і не державники, а піарщики і антимайданівці. Авдіївка могла ще довго стояти, якби ми мали свої ракети, танки, дрони, снаряди, міни та інше. Одними відосами і марафоном таке місто не втримати. А ще головний розвідник замість того, щоб займатися своєю справою, допомагає марафонити, допустивши не поміченим створення тунеля і проникнення кацапських військових прямо в наш тил. Що тут можна сказати?
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18.02.2024 07:28 Відповісти
Варвары уничтожают все и это воины это орда срущая жрущая ничего не производящая тупая биомасса запад не понял что эта саранча прийдет в Европу то ей будет жопа
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17.02.2024 23:01 Відповісти
Надо объединиться вокруг Зеленского!
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17.02.2024 23:01 Відповісти
Знову?
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17.02.2024 23:06 Відповісти
Ну щоб нарешті вже зробити їх разом.
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17.02.2024 23:08 Відповісти
Там уже все места заняты,хотя есть место аристохвича.
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17.02.2024 23:13 Відповісти
Шашлик брати з собою, чи там видадуть?
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17.02.2024 23:09 Відповісти
Шоб не втік?
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17.02.2024 23:24 Відповісти
Уважаемый, это, простите, ирония такая??
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17.02.2024 23:48 Відповісти
Ну що, Vadym, давай попіздім
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18.02.2024 00:06 Відповісти
Потрібно об'єднуватися навколо ЗСУ ще міцніше і кожному. Верховній Раді прийняти справедливий закон про мобілізацію. Уряд має негайно перевести залишки екорноміки на військові рейси, щоб негавно створити резерв і замінити тих, хто як міг тримав фронт. А Президенту і його команді потрібно тихо передати владу парламенту і військовим, об'явивши стан війни, та йти туди, чим вони до цього непогано займалися, бо ми так втратимо державу. Після закінчення війни негайні вибори. На цей раз чомусь впевнений популістів і малоросів до керма побитої і знекровленої України більше не виберуть. Страшно навіть писати в яких кордонах буде Україна. Ще є надія, шо ми повернемося в кордони 1991 року, але не з цим Президентом.
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18.02.2024 07:37 Відповісти
Щоб перебити на фронті всіх тих працездатних українців, яким ще вистачило духу не втекти закордон назовсім, залишитися в своїй країні і працювати на її благо та добити рештки агонізуючої економіки? Коли вже всі "патріоти" зрозуміють, що основне в державі - це її люди, народ, і війна "до останнього українця" якраз і закінчиться повною втратою держави... Неможливо ось так, лоб в лоб, перемогти вчетверо численнішу зомбомасу - потрібні нетривіальні мудрі рішення, гнучка політика на найвищому рівні. Якщо цього не буде - то все решта є лише відтягуванням кінця.
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18.02.2024 09:14 Відповісти
ну так після взяття Авдіівки - це наступні цілі для росіян, порада комбатам, після візиту до міста квнщика, що буде робити селфі і казати що бере ситуацію під контроль - є близько місяця щоб організувати виведення військовослужбовців
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17.02.2024 23:03 Відповісти
Так,а куди виводити,за Дніпро?
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17.02.2024 23:20 Відповісти
виводити - на вигідні рубежі оборони, Україні, її народу і новому українському верховнокомандуючому ще буде потрібна армія, щоб відвоювати залишені території
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17.02.2024 23:41 Відповісти
Яке ще "состояние вайни"? Оглошення війни росії, навіщо? Чи ти настільки хворе, що вважаєш, це якось вплине на інші країни?)
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17.02.2024 23:47 Відповісти
Ну просвіти, яка "доктрина о оборонє" вступаєт в дєйствіє?) Армія архангелів нам на допомогу приходить?)
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17.02.2024 23:57 Відповісти
Оленина, США і ЄС ******* на твоє "состояніє вайни", де хочуть, там і торгують. А щодо військових рейок - ти, поїхавше, хоч віддалено розумієш, що таке "військові рейки"? Це згортання ринкової економіки і перехід до комунізму сталінського розливу, якщо простіше кажучи.
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18.02.2024 00:03 Відповісти
Ааа, ясно, просто душевнохворий) вибач, спочатку подумав, що кацап)
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17.02.2024 23:59 Відповісти
Так , це було мощно , аж дiм зашатався - пьятиповерхiвка !
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17.02.2024 23:04 Відповісти
Арти не було, ракети були.
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17.02.2024 23:09 Відповісти
А збити їх ніяк?
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18.02.2024 06:22 Відповісти
Схоже, кацапи готуються перетворювати на пустелю взагалі все уздовж фронту. Ядерні руїни з кацапськими ганчірками на дрючках.
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17.02.2024 23:09 Відповісти
Все насправді банально і просто - пуйло поставив їм чітке завдання : захопити весь Донбас повністю за принципом "ми за ценой нє постоїм". Тобто, не рахуючись із власними втратами і руйнуваннями. Тому будь-який населений пукнт, який ЗСУ не здають без бою, буде руйнуватися, щоб у наших військових не було можливості обороняти його і вони були змушені залишати ці руїни, щоб зберегти свій особовий склад. Як і вийшло з Авдіївкою, а до цього із Бахмутом.
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18.02.2024 09:19 Відповісти
Все тому що у нас немає дешевих масових важких ракет. Щоб по десять тон бч та могти стирати ними населені пункти параші. Гобліни просто відчувають безкарність.
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17.02.2024 23:12 Відповісти
Буде даунбасс як чорнобильська зона...
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17.02.2024 23:18 Відповісти
Якщо кацапи артою дістають Слов'янська і Краматорська, то Лиману вже недовго до окупації, фронт посипався.
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17.02.2024 23:57 Відповісти
Заспокойся)
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18.02.2024 00:00 Відповісти
Обстрел был баллистикой, ракетами Х-22 и возможно РСЗО.
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18.02.2024 00:00 Відповісти
Схоже, що сили Кацапи тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам безпосередню авіаційну підтримку в останні дні свого наступу для захоплення Авдіївки, ймовірно, вперше російські війська зробили це в Україні.
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18.02.2024 07:45 Відповісти
От суки, тепер будуть рівняти з землею Слов'янськ.
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18.02.2024 08:09 Відповісти
Саме так.А що поробиш,коли здаємо оркам наши міста та селища,а ЗСУ не мають чим дати адекватної відповіді
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18.02.2024 12:25 Відповісти
 
 