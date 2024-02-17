Російські окупанти вдарили з артилерії по Слов’янську та Краматорську - зруйновані будинки і школа, під завалами можуть бути люди, - ОП. ВIДЕО
Ввечері 17 лютого російські окупанти обстріляли Слов’янськ та Краматорськ ракетами та артилерією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі заступник керівника ОП Олексій Кулеба.
Він зазначив: "Ворог продовжує масовані обстріли українських населених пунктів. Слов'янськ і Краматорськ під ворожим вогнем.
У Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор — ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі два підлітка. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.
У Слов'янську снаряд влучив у школу — під завалами можливе перебування однієї людини. На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники".
Топ коментарі
+35 Alex Nosov #582146
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+29 Виталий #548501
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+18 Ярослав Рябченко
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І вони будуть жити як жили, ходити на роботу, просто прапор зміниться і рублі введуть.
Я ***** в **** просто з цих їбанатів! (с)
Звичайно після Авдіївки ворог зітре з лиця землі спочатку Слов'янськ і Краматорськ, оточивши їх зі всіх боків, а потім буде йти далі. Тактика в них проста: артилерія, РСЗВ, ракети і КАБи. В нас тактика і стратегія ще простіші і передбачувані: Президент скаже по відосу, що Слов'янськ і Краматорськ фортеці, і марафон цілими днями буде марафонити про фортецю. А Головнокомандувач буде випускати відоси і говорити, що міста втримаємо і що ворог понесе відповідальність - помстимося. А снаряди, ракети, дрони як не виробляли 5 років, так і не будуть виробляти. Винними у відсутності зброї і *********** призначать США, Францію, Німеччину, Англію та поляк.