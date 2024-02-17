Російські окупанти вдарили з артилерії по Слов’янську та Краматорську - зруйновані будинки і школа, під завалами можуть бути люди, - ОП. ВIДЕО

Ввечері 17 лютого російські окупанти обстріляли Слов’янськ та Краматорськ ракетами та артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі заступник керівника ОП Олексій Кулеба.

Він зазначив: "Ворог продовжує масовані обстріли українських населених пунктів. Слов'янськ і Краматорськ під ворожим вогнем.

У Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор — ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі два підлітка. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу — під завалами можливе перебування однієї людини. На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники".

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