Журналісти "Слідства Інфо" повернули мешканцям Нової Басані вкрадений окупантами фотоапарат та завдяки йому знайшли воєнних злочинців. ВIДЕО

Журналісти проєкту "Слідство Інфо" не лише повернули вкрадений окупантами фотоапарат мешканцям Нової Басані на Чернігівщині, а й завдяки йому вирахували російських воєнних злочинців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.

Як зазначається, ця історія розпочалась з того, що український розвідник написав журналістам у соцмережах. Після того, як росіяни втекли з Чернігівщини, він знайшов у покинутому ворожому БМП фотоапарат. На ньому виявились фото родини з українського села, яке місяць утримували росіяни, а ще там були фото самих російських військових. З'ясувалося, що окупанти фотографувались на вкрадений ними ж фотоапарат місцевих.

Далі дивіться захопливу історію про те, як журналісти повернули власникам награбоване, і за допомогою цього награбованого вийшли на воєнних злочинців.

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