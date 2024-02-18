Пілот збитого російського винищувача скерував свій літак на населені пункти окупованої Луганщини. ВIДЕО

На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями в Антрацитівській громаді. Про постраждалих внаслідок падіння винищувача наразі невідомо.

Пілот російського винищувача вчора, 17 лютого, скинув кілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. Та коли його підбили, окупант спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на Луганщині, інформує Цензор.НЕТ. Падіння винищувача побачили мешканці села Дякове.

Дивіться також: Десантники ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+