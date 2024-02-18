УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5249 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
28 708 71

Пілот збитого російського винищувача скерував свій літак на населені пункти окупованої Луганщини. ВIДЕО

На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями в Антрацитівській громаді. Про постраждалих внаслідок падіння винищувача наразі невідомо.

Пілот російського винищувача вчора, 17 лютого, скинув кілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. Та коли його підбили, окупант спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на Луганщині, інформує Цензор.НЕТ. Падіння винищувача побачили мешканці села Дякове.

Дивіться також: Десантники ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

авіакатастрофа (1099) армія рф (17502) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+59
Яке там "спрямував" - падає наче цеглина!
показати весь коментар
18.02.2024 14:03
+35
А какой скрепный словарный запас у этих бабанек
показати весь коментар
18.02.2024 14:30
+32
Як шмат лайна воно падає, до цеглини йому ще далеко
показати весь коментар
18.02.2024 14:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо там ніякоі колони з технікою не було?
показати весь коментар
18.02.2024 14:03 Відповісти
Він не Гастелло а мабуть якійсь Іванов.
показати весь коментар
18.02.2024 14:41 Відповісти
- куда падать?
- упаду в поле - не найдут и не спасут
- а упаду в хату - бабко-ждуны быстренько откопают и спасут
- бабанька - спасааааааайййй!!!
показати весь коментар
18.02.2024 15:00 Відповісти
Яке там "спрямував" - падає наче цеглина!
показати весь коментар
18.02.2024 14:03 Відповісти
Як шмат лайна воно падає, до цеглини йому ще далеко
показати весь коментар
18.02.2024 14:34 Відповісти
Не сперечайтесь. Нехай це буде цеглина з лайна.
показати весь коментар
18.02.2024 14:42 Відповісти
тоді саман
показати весь коментар
18.02.2024 15:00 Відповісти
Саман - це глина із соломою . З лайна ( правда не кацапського а ВРХ) паливні брикети ліплять . А кацапське лайно так лайном і лишається , тому попередній дописувач таки правий - падає як лайно , бо лайно і падає
показати весь коментар
18.02.2024 18:04 Відповісти
лампач?
показати весь коментар
19.02.2024 02:15 Відповісти
Так , це ніби синонім, але таки я знаю. що той інградієнт, для в.язкості додавали все таки..
показати весь коментар
19.02.2024 17:23 Відповісти
але явно не зкерував. бо там вже ніяк
показати весь коментар
18.02.2024 20:37 Відповісти
Ну до місцевих "мирних житілєй "навряд це щось прояснить.
показати весь коментар
18.02.2024 14:03 Відповісти
А какой скрепный словарный запас у этих бабанек
показати весь коментар
18.02.2024 14:30 Відповісти
Коли ти живеш в суспільстві де переважають скрєпоносці, то сам стаєш альтернативно обдарованим. Навіть якщо призвіще на КО.
показати весь коментар
18.02.2024 14:44 Відповісти
молодці, бережуть мову....після руского воєнного корабля вона збагатилась, і видно, що українці і на окупованих територіях підтримують звязок з великою землею, материком, територіями вільними від окупації...
тримай тесь там,. як любов ніколаєвна чи жива?
показати весь коментар
18.02.2024 14:59 Відповісти
то емоції.
показати весь коментар
18.02.2024 20:38 Відповісти
Я їздив по селах Луганщини біля самого порєбріка десь в 2000-му, там практично всі розмовляли на мові зі специфічним кацапським діалектом. Зараза в'їлась, але відчувалась, навіть в Луганську, щира симпатія до бандерівців - ми, жартома і мабуть трохи провокаційно, на запитання - звідки приїхали?, відповідали - ми бандерівці і розмовляли спеціально вставляючи слова типу файно, никати, прошу пані і т. п. В Луганську люди дуже дивувались, коли бандерівець легко переходив під час розмови на російську без акценту і чистішу від матів ніж у руссотурісто.
показати весь коментар
18.02.2024 22:09 Відповісти
Бо зроблений на раССєї.. і зроблений пальцем..
показати весь коментар
18.02.2024 14:05 Відповісти
Ага, Гастелло, мать його ....
показати весь коментар
18.02.2024 14:06 Відповісти
Есть видео, где сильно горящий самолет падает плавно вертикально вниз. Это, так то, не управляемое падение, вроде бы.
показати весь коментар
18.02.2024 14:07 Відповісти
он самолет, он вертикально редко летает, просто направление съемки больше параллельно чем перпендикулярно.
показати весь коментар
18.02.2024 14:43 Відповісти
Самолет, у которого горизонтальная скорость 0 км\ч, летает вертикально.
показати весь коментар
18.02.2024 15:25 Відповісти
все же, чтобы появилась нулевая скорость его надо забабахать на встречке импульсом равным собственному. или, там, чтобы он "свечку" делал, что ли. а тут - спокойно пару (десяток?) км мог падать.
показати весь коментар
21.02.2024 04:17 Відповісти
Не нужен ему импульс равный собственному. Эта техника не предназначена для планирования. Нет тяги - нет скорости, нет скорости - нет подъемной силы - нет подъемной силы - финита ля комедия.
Для того чтобы "направить на населенный пункт", пилот как минимум должен быть в сознании и способен удерживать падающую машину в нужном положении и направлении.
показати весь коментар
21.02.2024 06:53 Відповісти
Гнида путінська
показати весь коментар
18.02.2024 14:08 Відповісти
А город подумал - ученья ідут.(с)
показати весь коментар
18.02.2024 14:12 Відповісти
А би ляпнуть, каменем до низу падає некерована купа металобрухту.
показати весь коментар
18.02.2024 14:17 Відповісти
яке там керування? кацап гепнувся як цеглина, навіть не зрозумівши, шо йому хана.
показати весь коментар
18.02.2024 14:18 Відповісти
На відео парашут не помічений і є надія що кацапський пілот залишився в кабіні і «приземлився» в останній раз
показати весь коментар
18.02.2024 14:24 Відповісти
Це один з вчорашніх літаків. Наші казали, що розкриті парашути у кацапів були
показати весь коментар
18.02.2024 14:51 Відповісти
Яка "країна",такий в неї "гастелло".
показати весь коментар
18.02.2024 14:29 Відповісти
адіннарот їбатьївоврот
показати весь коментар
18.02.2024 14:45 Відповісти
А, що ви хотіли - "Гастело"...
показати весь коментар
18.02.2024 14:45 Відповісти
Телки на видео огонь )))
показати весь коментар
18.02.2024 14:49 Відповісти
такій пальця в рот не клади...
показати весь коментар
18.02.2024 15:36 Відповісти
На кремлівському гебельс-ТВ скажуть, що "спрямував літак на колону ЗСУ і знищив 50 танків"
показати весь коментар
18.02.2024 14:51 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2024 19:35 Відповісти
та самолет там падает неуправляемо вертикально вниз, еще и горит сильно, кто там, что направить мог, как мешок плюхнулся да и всё... ну и кобылы на видео конечно порадовали высоким культурным уровнем )
показати весь коментар
18.02.2024 15:02 Відповісти
Пропаганда вона така " у нас героічєскій храбрий развєдчік , у них труслівий ,подлий шпійон"
показати весь коментар
18.02.2024 19:09 Відповісти
"- бабаньки, це плоский штопор! от любові нікалаєвне попёрло, на шарка штопором розжилась!"
показати весь коментар
18.02.2024 15:09 Відповісти
Вряд ли самолет в таком состоянии вообще можно было куда либо направить...
показати весь коментар
18.02.2024 15:26 Відповісти
Гастелло, панимаєш😬. Той хоч на ворожу техніку літак спрямував, а цей - на мирних.
показати весь коментар
18.02.2024 15:28 Відповісти
Якщо раіся там залишиться, то вулицю і школу назвуть ім'ям літуна
показати весь коментар
18.02.2024 15:38 Відповісти
...іван капут
показати весь коментар
18.02.2024 16:12 Відповісти
Яка ж все таки різнобарвна українська мова 😁
показати весь коментар
18.02.2024 16:14 Відповісти
Нічого він не спрямував, він просто атріцатєльно взлєтєл.
показати весь коментар
18.02.2024 16:51 Відповісти
Главноє чЬто біз біндєр!,,),,
показати весь коментар
18.02.2024 16:53 Відповісти
А яка чиста й співоча, прямо таки солов'їна мова дівча, які коментували падіння літака! Одне задоволення!
показати весь коментар
18.02.2024 17:24 Відповісти
суржик
показати весь коментар
19.02.2024 02:17 Відповісти
прокацаплений
показати весь коментар
19.02.2024 02:18 Відповісти
Мова коментаторок, насправді, якось...обнадіює , чи що. Хоч і спаплюжена московитськими скрепами, загалом, дуже не відрізняється від мови більшості сільських мешканців України.
показати весь коментар
18.02.2024 17:35 Відповісти
с матами в каждом слове? обнадіює??
показати весь коментар
18.02.2024 23:07 Відповісти
Парадокс , згоден.
показати весь коментар
18.02.2024 23:18 Відповісти
Пересiчне украiнське село, так не говорить, щоби через слово - матюк.
показати весь коментар
19.02.2024 02:20 Відповісти
Здається мені ви ніколи не були у селах на Луганщині. Мат через кожні два слова (принаймні, у молоді, у старих так не чув) - це стандарт.
показати весь коментар
19.02.2024 05:18 Відповісти
Типове зкасаблення і виродження. Українці мат-перемат через слово не вживать.
показати весь коментар
19.02.2024 08:14 Відповісти
Слухаючи як розмовляють між собою підлітки на Львівщині я іноді відчуваю себе на Луганщині
Хоча, загальний рівень культури набагато вищий, це факт.
показати весь коментар
19.02.2024 16:42 Відповісти
Кацап все- таки скерував свій винищувач на наших цивільних людей ,
щоби їх знищити 😠
Мразота москальська !!
показати весь коментар
18.02.2024 17:56 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2024 19:26 Відповісти
НУ ДА СКЕРУВАВ)))))) ВПАВ ЯК ГІВНО)))
показати весь коментар
18.02.2024 19:38 Відповісти
От для чого писати "скерував"? Що там можна скерувати, коли воно падає як цеглина? Цензор, не вподоблюйтесь руським пропагандонським каналам.
показати весь коментар
18.02.2024 20:02 Відповісти
Мда... Тот самый @бучий случий!
показати весь коментар
18.02.2024 21:17 Відповісти
Аффтору - Оскар!!!
показати весь коментар
18.02.2024 21:18 Відповісти
Упав майже туди де була ШКОЛА під школою був захований андроїдний колайдер до якого як підійдеш так і перестанеш лаятись матом.
показати весь коментар
18.02.2024 23:52 Відповісти
Ага, пілот, у якого вже жопа шкварчала, вертів головою і напружено роздивлявся, якої б ще шкоди завдати Україні! Настоящий герой!😉
показати весь коментар
19.02.2024 06:29 Відповісти
Русіше камікадзе?
показати весь коментар
19.02.2024 08:52 Відповісти
 
 