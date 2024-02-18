Пілот збитого російського винищувача скерував свій літак на населені пункти окупованої Луганщини. ВIДЕО
На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями в Антрацитівській громаді. Про постраждалих внаслідок падіння винищувача наразі невідомо.
Пілот російського винищувача вчора, 17 лютого, скинув кілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. Та коли його підбили, окупант спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на Луганщині, інформує Цензор.НЕТ. Падіння винищувача побачили мешканці села Дякове.
Топ коментарі
+59 Алекс Скела
показати весь коментар18.02.2024 14:03
+35 Fox Zeint #542611
показати весь коментар18.02.2024 14:30
+32 Дмитро Хлопченко #515233
показати весь коментар18.02.2024 14:34
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- упаду в поле - не найдут и не спасут
- а упаду в хату - бабко-ждуны быстренько откопают и спасут
- бабанька - спасааааааайййй!!!
тримай тесь там,. як любов ніколаєвна чи жива?
Для того чтобы "направить на населенный пункт", пилот как минимум должен быть в сознании и способен удерживать падающую машину в нужном положении и направлении.
Хоча, загальний рівень культури набагато вищий, це факт.
щоби їх знищити 😠
Мразота москальська !!