Прикордонники знищили дві автівки, два бліндажі та особовий склад окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Аеророзвідка прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищила дві автівки, два бліндажі та особовий склад окупантів на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
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