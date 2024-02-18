УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5244 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
5 453 14

Прикордонники знищили дві автівки, два бліндажі та особовий склад окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Аеророзвідка прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищила дві автівки, два бліндажі та особовий склад окупантів на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Також дивіться: Воїн 110 ОМБр "Куба" про вихід з Авдіївки: Найскладніше було - скиди і FPV. Несли багато БК з собою. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6018) знищення (7313)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
18.02.2024 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось,після втрати Авдіївки повідомлення про постійні і нечувані втрати русні....пішли безкінечним потоком...До чого б це?
показати весь коментар
18.02.2024 18:14 Відповісти
Шкода їх?
показати весь коментар
18.02.2024 18:46 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2024 18:21 Відповісти
Супер новина, тільки листя на деревах зелене.
показати весь коментар
18.02.2024 19:17 Відповісти
А в сосновому лісі яке листя має бути?
показати весь коментар
18.02.2024 19:40 Відповісти
Ботанік придививсь до відео і подивись до кінця
показати весь коментар
18.02.2024 19:40 Відповісти
Ти що пяний чи дальтонік? Не бачиш снігу на землі в сосновому лісі?
показати весь коментар
18.02.2024 19:43 Відповісти
Трави менше кури ботанік, сніг він всюди бачить.
показати весь коментар
18.02.2024 19:53 Відповісти
в тебе великі проблеми з зором і освітою.
показати весь коментар
18.02.2024 19:57 Відповісти
на 32 секунді всім людям з нормальним зором чітко видно сніг на землі, якщо тобі не видно іди і лікуйся
показати весь коментар
18.02.2024 19:59 Відповісти
Травою не зловживай снєголюб.
показати весь коментар
18.02.2024 20:04 Відповісти
ти дивись за собою, бо тебе вже щось засліпило
показати весь коментар
18.02.2024 20:11 Відповісти
йди подалі, напрям
показати весь коментар
18.02.2024 20:13 Відповісти
 
 