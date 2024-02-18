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Зеленський у відеозверненні говорив про Авдіївку, безпекові угоди та Мюнхенську конференцію. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 725-го дня війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відео було опубліковане в офіційному телеграм-каналі президента.

"Вдячність усім нашим воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає. Цього тижня всі небайдужі серця - і не лише в Україні - переживали про наших героїв, про нашу Авдіївку, про кожного її оборонця та про долю всіх наших людей, про долю всієї держави.

Битва продовжується, головне - у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло і захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності і підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно - усі разом - робимо максимум, щоб світ був із нами - з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдей і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість", - сказав він.

Читайте також: Київ погодив ще кілька безпекових угод, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) звернення (607)


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Топ коментарі
+41
"Яйца Зеленского"
"Фанаты студии "Квартал-95", очень любят везде вставлять фразу - "Зеленский показал яйца, доказал что настоящий мужик!". Но все знаю кто держит яйца Зеленского." (Семён Скрепецкий.)
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18.02.2024 22:00
+38
А можна не показувати пики цього мудака!
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18.02.2024 21:58
+36
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18.02.2024 22:00
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18.02.2024 21:57 Відповісти
Трохи на фантазії схоже.
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18.02.2024 21:59 Відповісти
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18.02.2024 22:02 Відповісти
Я процифри, звідки такі точні дані?
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18.02.2024 22:03 Відповісти
По радіва кажуть декілька.
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18.02.2024 22:11 Відповісти
Загальні втрати ЗСУ під час проведення операції відходу з авдіївського напрямку складають 811 осіб особового складу. З них 289 евакуйованих поранених. Достеменно відомо про 68 в\с, які у виконання наказу командування ЗСУ здались в полон при виході з позиції "Зеніт".https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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18.02.2024 22:18 Відповісти
На зеніті в полон потрапили шестеро тяжкопоранених з групи яка йшла на деблокаду. Їх орки розстріляли. Про яких 70 полонених, ще й "достеменно відомо", ти ****** у-*****?
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19.02.2024 00:34 Відповісти
Звідки ця ху-йня?
Хто такий петро дербаль що йому оперативно доклали всі втрати з точністю до одного?Ви, тридвараси, трохи фільтруйте що ви тягаєте.

Я розумію що боротьба з буратіном, то святе але доборетьесь що буде як з Петром в 2019...
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19.02.2024 00:30 Відповісти
А можна не показувати пики цього мудака!
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18.02.2024 21:58 Відповісти
хай не киздить ЗЄльоний !

дивіться відео Юрія Бутусова щому просрана Авдіївка і
НІХТО і НІХЄРА не робить во будівництву польової фортифікації!!!!

.
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19.02.2024 00:00 Відповісти
А чи не хоче найвеличніший πідер сучсності згадати свої заяви того ж 2022 року на цій же конференції і за декілька місяців до 22.02.2022? І хоча би вибачитися за них перед живими і загиблими громадянами?
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18.02.2024 21:58 Відповісти
"Яйца Зеленского"
"Фанаты студии "Квартал-95", очень любят везде вставлять фразу - "Зеленский показал яйца, доказал что настоящий мужик!". Но все знаю кто держит яйца Зеленского." (Семён Скрепецкий.)
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18.02.2024 22:00 Відповісти
Шо там говорити за Авдіівку - все шо могли зробити - вже зробили
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18.02.2024 22:00 Відповісти
схоже на те що спочатку хотіли як в Соледарі та Бахмуті тримати до останнього, але суспільний розголос змінив плани...
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18.02.2024 22:03 Відповісти
Зробили ще у 2019му
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19.02.2024 06:30 Відповісти
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18.02.2024 22:00 Відповісти
Кто-то ещё эту гундосую муйню смотрит и слушает?
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18.02.2024 22:01 Відповісти
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18.02.2024 22:13 Відповісти
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18.02.2024 22:17 Відповісти
Розповідав як всіх переміг в Авдіївці?
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18.02.2024 22:03 Відповісти
Цього разу, на відміну від фортеці Бахмут, напівоточення почало розвиватись надпотужними темпами..
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18.02.2024 22:05 Відповісти
У цього 5-річного хлопчика-переростка завжди перемоги, який би просер насправді не був.
Оруел відпочиває.
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18.02.2024 22:09 Відповісти
Этим суперэкспертом загадили весь Ютуб уже задолбался удалять его видео.
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18.02.2024 22:22 Відповісти
Да, если полистать видео на эту тематику то становиться очевидным что "эксперты" несут все что угодно, лишь бы оставаться в тренде и косить бабло на рекламе. Аж страшно становиться от той пурги, которую они несут. Интересно, хоть донатят с заработков на зсу?
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18.02.2024 23:51 Відповісти
Я знаю только одного военного эксперта у которого почти все прогнозы исполняются это Агиль Рустам Заде остальные просто ловцы хайпа.
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19.02.2024 08:38 Відповісти
Дебальцево дубль два - сирський тільки так уміє.
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18.02.2024 22:04 Відповісти
Є різниця - у Дебальцевому поранених вивели, а не кинули на смерть, як Зеленські м'ясо-Сирські Їрмаки.
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19.02.2024 06:35 Відповісти
Та ми не просто переживаємо, ми шоковані подіями в Авдіївці, стратою наших героїв, кинутих на вірну смерть.

А можна ж було цього уникнути, аби не твої рейтинги і ідіотські забаганки.
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18.02.2024 22:05 Відповісти
Чомусь у нього, постійно випадають абзаци з тексту про участь його та ОПУ у спецоперації України проти вагнерівців прутіна, відведення ЗСУ від займаних позицій, вдале вкладення грошей з бюджету в ТУРБОРЕЖИМІ на асфальт, медмаски, зрив виконання державного оборонного замовлення з ОВТ, та ще ціла купа невиконання норм законодавства щодо підготовки держави до відбиття повномасштабної, московської агресії…. Видно забуватися став, старіє, деменція …
Оманські марудять його…
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18.02.2024 22:05 Відповісти
Де оборонна промисловість? Якщо Луч з Антоновим не можуть собі ціну скласти і за 2 роки не родити нормальних безпілотників та ракет - націоналізувати і забезпечити виробництво замовленням
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18.02.2024 22:07 Відповісти
Цей спіч пробовкала людинка, яка свого часу говорила таке:

https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs

Чим зараз, згідно Зеленського, рашисти і займаються. Чи хтось вірить, що цей кінчений малорос змінився? А Зеленський і його "менеджери" рашистам щосили допомагають.

Зелена пліснява добиває Україну.
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18.02.2024 22:07 Відповісти
Додам: зе заявив, що Авдіївку він якось там поверне. Може й так. Але життя наших Героїв вже не повернути НІКОЛИ.
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18.02.2024 22:07 Відповісти
Шоб тобі, гнида, повилазило.
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18.02.2024 22:20 Відповісти
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18.02.2024 22:21 Відповісти
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18.02.2024 22:26 Відповісти
ну так. https://twitter.com/i/status/1759220049296900327 Армія - це той же нарід, тіж виборці. Тому начувайтесь...
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18.02.2024 22:27 Відповісти
Згадалось.
2019. Вибори. Аваков. Білецький. Азов. Нацжони.
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18.02.2024 22:36 Відповісти
Які ж вона пацріоти. Через декілька років Зе влада отблагодаріт їх видавши з Азовсталі Маріуполя в кацапський полон.
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18.02.2024 22:40 Відповісти
Воно так буває, коли замість моску м'язи.

Саме тому переважна більшість гарних воїнів ну ніфіга не генії у цивільному житті.
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18.02.2024 22:43 Відповісти
Резонно ! При умові, коли всіх інших, хто важить на міжнародній арені як важковаговик прибрати з дороги, і бити у своє погруддя. При умові, коли КРАЇНУ роздати на дерибан своїх друзів з дитячих пісочниць. ХТО КЕРУЄ КРАЇНОЮ ? ХТО КЕРУЄ ЗСУ ? ЗСУ трималось другу половину 2023. Щоб триматись у 2024 треба БАГАТО зброї, техніки, СНАРЯДІВ. Треба щоб посли ПРАЦЮВАЛИ з урядами країн-партнерів. Павел знайшов снаряди, бо шукав !!!
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19.02.2024 09:43 Відповісти
Нардеп Гончаренко заявил, что Мюнхенская конференция закончилась ничем. Украинская делегация просто просрала большие бюджетные командировочные. Среди участников конференции царила растерянность. Все обсуждали, как США кинули Украину и собираются кинуть Европу. Страны Балтии высказали опасение, что в скором времени они сами окажутся жертвами российской агрессии, и никто за них не заступится.
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18.02.2024 22:28 Відповісти
Як сказав, здається, Цибулько,
- ЗСУ тепер командує не Залужний а Зеленський.
Маємо результат.
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18.02.2024 22:31 Відповісти
Зеленський! Так коли ми вже вийдемо на кордони 1991 року?
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18.02.2024 22:36 Відповісти
Таке враження, що в своїй голові він уже вийшов...
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18.02.2024 22:41 Відповісти
Мудель...
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18.02.2024 22:39 Відповісти
тИ кажеш разом ми робимо...... а чого ти **** не дозволив Пороху поїхати на цю конференцію, ссиш??? тИ чмо а не през, скоро твій термін тютю, і що ти зробиш??? Що ти вигадаєш все до дупи, тобі ліпше написати про своє звільнення, а заодно зникне і вся твоя шобла!!! переможець сраний!!!
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18.02.2024 22:41 Відповісти
тепер стає очевидним для чого "зе зрадники" посилали третю бригаду в Авдіївку ,які знали перед тим , день,в котрий Авдіївку віддадуть ...
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18.02.2024 22:58 Відповісти
Вже півтора року не слухаю це лайно
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18.02.2024 23:23 Відповісти
Зе шобло кровавых мародеров для которых рейтинги важнее
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18.02.2024 23:24 Відповісти
Я ще жодного відосика не бачив.Жодного.Достатньо заголовка(
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18.02.2024 23:25 Відповісти
Черговий відосік-гундосік, навіть слухати гидко
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18.02.2024 23:35 Відповісти
А есть же ещё люди, которые ходят на его квартал...
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19.02.2024 00:01 Відповісти
як зае....ав цей зелений мерзотник
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19.02.2024 00:59 Відповісти
Недоабортірований генітальний полководець зі своїми браурними лозунгами.
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19.02.2024 09:07 Відповісти
Зеленський читає повідомлення з фронту ? Таке враження, що він літери всі забув. Носиться тільки з угодами ПРО НІЩО. У свій час, коли треба було країнам виконати забов'язання по Будапештському меморандуму, всі експерти зі всіх екранів несли, що Меморандум - папірець без юридичних обіцянок. Чого вони зараз мовчать ... зі всіх екранів ? Я - не юрист. Але не побачив у тексті, ЩО БАЖАЄ БАЧИТИ СВІДОМА ЛЮДИНА, Ці Угоди - забов'язання у разі нападу на одну з країн Угоди негайно Об'єднаними силами припинити агресію ворога ? Завдавати удару зі своїх напрямків по агресору через пару годин ? НА ПРОСТІЙ МОВІ (без юридичних заковичок): Британія нищить Петербург, Німеччина наступає на Смоленськ, Франція флотом атакує Новоросійськ ? США наносить удар по Кремлю ? Україна нищить війська вторгнення ? Якщо не ТАК, то як ? Знову СТУРБОВАННІСТЬ ? ПАНЕ Президент, залиште бігати за ГАЛЮЦИНАЦІЯМИ, почніть нарешті працювати. Зі своїм оточенням (кротами). На міжнародному полі - з Польщею та ЄС по розблокуванню кордонів. В економічній сфері по переходу на військові рейки - потрібні закони для бізнесу про військову продукцію (навіть для ТОВу з 3-4 працівників).
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19.02.2024 09:35 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://twitter.com/leusenko1/status/1759328747017117934 11 ч

Рулони туалетних паперів т. зв. "безпекових угод" і "формул миру" - розвідняк кремлівської агентури з ОП, який готують для підписання капітуляції з рф. Паралельно до цього підводять й інші дії ОП: на фронті через котли і м'ясорубки, в Раді через саботаж закону про мобілізацію.
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19.02.2024 11:05 Відповісти
 
 