Зеленський у відеозверненні говорив про Авдіївку, безпекові угоди та Мюнхенську конференцію. ВIДЕО
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 725-го дня війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ відео було опубліковане в офіційному телеграм-каналі президента.
"Вдячність усім нашим воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає. Цього тижня всі небайдужі серця - і не лише в Україні - переживали про наших героїв, про нашу Авдіївку, про кожного її оборонця та про долю всіх наших людей, про долю всієї держави.
Битва продовжується, головне - у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло і захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності і підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно - усі разом - робимо максимум, щоб світ був із нами - з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдей і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість", - сказав він.
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Хто такий петро дербаль що йому оперативно доклали всі втрати з точністю до одного?Ви, тридвараси, трохи фільтруйте що ви тягаєте.
Я розумію що боротьба з буратіном, то святе але доборетьесь що буде як з Петром в 2019...
дивіться відео Юрія Бутусова щому просрана Авдіївка і
НІХТО і НІХЄРА не робить во будівництву польової фортифікації!!!!
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"Фанаты студии "Квартал-95", очень любят везде вставлять фразу - "Зеленский показал яйца, доказал что настоящий мужик!". Но все знаю кто держит яйца Зеленского." (Семён Скрепецкий.)
Оруел відпочиває.
А можна ж було цього уникнути, аби не твої рейтинги і ідіотські забаганки.
Оманські марудять його…
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
Чим зараз, згідно Зеленського, рашисти і займаються. Чи хтось вірить, що цей кінчений малорос змінився? А Зеленський і його "менеджери" рашистам щосили допомагають.
Зелена пліснява добиває Україну.
2019. Вибори. Аваков. Білецький. Азов. Нацжони.
Саме тому переважна більшість гарних воїнів ну ніфіга не генії у цивільному житті.
- ЗСУ тепер командує не Залужний а Зеленський.
Маємо результат.
@leusenko1
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https://twitter.com/leusenko1/status/1759328747017117934 11 ч
Рулони туалетних паперів т. зв. "безпекових угод" і "формул миру" - розвідняк кремлівської агентури з ОП, який готують для підписання капітуляції з рф. Паралельно до цього підводять й інші дії ОП: на фронті через котли і м'ясорубки, в Раді через саботаж закону про мобілізацію.