Зеленський у відеозверненні говорив про Авдіївку, безпекові угоди та Мюнхенську конференцію. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 725-го дня війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відео було опубліковане в офіційному телеграм-каналі президента.

"Вдячність усім нашим воїнам, усім, хто працює на оборону, усім, хто допомагає. Цього тижня всі небайдужі серця - і не лише в Україні - переживали про наших героїв, про нашу Авдіївку, про кожного її оборонця та про долю всіх наших людей, про долю всієї держави.

Битва продовжується, головне - у цій битві ми робимо все можливе й неможливе, щоб здолати російське зло і захистити якнайбільше українських життів. Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності і підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно - усі разом - робимо максимум, щоб світ був із нами - з Україною. А отже, щоб наші воїни могли зупиняти російських нелюдей і повертати Україні українське. Я дякую всім, хто б’ється, хто допомагає, хто зберігає стійкість та рішучість", - сказав він.

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