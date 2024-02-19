Бійці танкового взводу готуються до бойового завдання: "Догулявся у танчики на комп’ютері? Тепер вони реальні". ВIДЕО
У мережі опубліковані фрагменти підготовки українського екіпажу німецького танка Leopard до виконання бойового завдання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці саме займають свої місця у бронемашині. Механік-водій з позивним Хом'як згадує жартома, як батько йому дорікав грою у танки на комп'ютері.
"Догулявся. Тепер танчик реальний", - каже він.
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Денис Александров #569443
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MausMike
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