УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10684 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
7 143 5

Бійці танкового взводу готуються до бойового завдання: "Догулявся у танчики на комп’ютері? Тепер вони реальні". ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти підготовки українського екіпажу німецького танка Leopard до виконання бойового завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці саме займають свої місця у бронемашині. Механік-водій з позивним Хом'як згадує жартома, як батько йому дорікав грою у танки на комп'ютері.

"Догулявся. Тепер танчик реальний", - каже він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада підготувала майже 200 українських танкістів для роботи з Leopard

Автор: 

Німеччина (7390) танк (2071) ЗСУ (7590) Leopard (139)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце б дуло у ZVO гарно у дупі стирчало б !!!! На ОПу ці танки потрібно, аби чмо не збігло!!!
показати весь коментар
19.02.2024 10:06 Відповісти
Прокачався до Леопарда-2.
показати весь коментар
19.02.2024 10:09 Відповісти
Відкрив XI рівень
показати весь коментар
19.02.2024 10:21 Відповісти
Давно! Але руssпошту заблокували... А у 62 нікуди не беруть...
показати весь коментар
19.02.2024 10:39 Відповісти
Хлопці, тільки живіть.🙏🏻🙏🏻🙏🏻
показати весь коментар
19.02.2024 10:50 Відповісти
 
 