Бійці танкового взводу готуються до бойового завдання: "Догулявся у танчики на комп’ютері? Тепер вони реальні". ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти підготовки українського екіпажу німецького танка Leopard до виконання бойового завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці саме займають свої місця у бронемашині. Механік-водій з позивним Хом'як згадує жартома, як батько йому дорікав грою у танки на комп'ютері.

"Догулявся. Тепер танчик реальний", - каже він.

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