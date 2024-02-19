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Ворожий танк та два ЗРК С-60 знищили українські воїни дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" знищили ворожий танк та два зенітно-артилерійських комплекси С-60.

Дивіться: Знищення ворожого танка двома дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Спільнота Цензор.НЕТ продовжує підтримувати українських воїнів та готує нові партії FPV-дронів "Дикі Шершні".

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Також дивіться: Бійці ударного підрозділу "Булава" знищили FPV-дроном "Дикі Шершні" МТЛБ окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4765) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Операторам БПЛА мій РЕСПЕКТ! Красиво, влучно, майстерно!
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19.02.2024 13:29 Відповісти
"зрк с-60" розробка 1944 року...
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19.02.2024 13:29 Відповісти
+ 100!
з редакторами на Цензорі катастрофа!

С-60 це не ЗРК, бо НЕ має ракет!
А складається із 6 (шести) гармат ЗУ-57 (гарна гармата!), РЛС та дизеля для електроживлення

Редактор, виправ косяки, будь ласка!
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19.02.2024 13:37 Відповісти
👍
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19.02.2024 17:02 Відповісти
Зенитная 57 мм пушка как-то превратилась в ЗРК.
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19.02.2024 13:34 Відповісти
+ 100 !
і помножилась на шість, бо в зенітному (а не ЗРК !) комплексі С-60 батарея з 6-ти гармат ЗУ-57
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19.02.2024 13:41 Відповісти
Все правильно, але гармати називаються АЗП-57 (АЗГ-57)
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19.02.2024 14:15 Відповісти
Обслуга перехристилась.
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19.02.2024 14:29 Відповісти
 
 