Ворожий танк та два ЗРК С-60 знищили українські воїни дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" знищили ворожий танк та два зенітно-артилерійських комплекси С-60.

Дивіться: Знищення ворожого танка двома дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Спільнота Цензор.НЕТ продовжує підтримувати українських воїнів та готує нові партії FPV-дронів "Дикі Шершні".

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