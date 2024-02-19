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Новини Відео Війна
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Хвостовик знищеного російського літака вигулькує з моря поблизу окупованого Рибацького. ВIДЕО

Селище Рибацьке, поблизу якого у морі упав російський військовий літак, заблоковане російськими військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із окупованого селища опублікував на своїй сторінці у сомережі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На кадрах видно, що із моря поблизу берега виглядає хвостовик літака, а над місцем падіння кружляє вертоліт.

Читайте: Знищено Су-34 та Су-35С російських окупантів на Східному напрямку

"З місця події. Літак, який не падав, в морі. Русня намагається щось дістати. Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають. Краса. Насолоджуйтесь", - зазначає він у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в окупованому Маріуполі. Є "приліт" по розташуванню окупантів, - Андрющенко

Автор: 

літак (2915) Андрющенко Петро (696)


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Топ коментарі
+32
та то акула)потерь нет_)
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19.02.2024 14:04
+23
підводний літак (аналогов нет)
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19.02.2024 14:06
+11
Хороший під@р....
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19.02.2024 14:05
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та то акула)потерь нет_)
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19.02.2024 14:04 Відповісти
Хороший під@р....
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19.02.2024 14:05 Відповісти
підводний літак (аналогов нет)
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19.02.2024 14:06 Відповісти
И что ж их так всех тянет к крейсеру "Мацква"?.. И самолёты туда же... Наверное там дно г@вном помазано
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19.02.2024 17:23 Відповісти
"подводная авиация" на підводному аеродромі )
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19.02.2024 14:07 Відповісти
не дуже й вони й бігають... ну впав то й впав... не він перший не він останній...
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19.02.2024 14:07 Відповісти
хороші ж,заголовки для тєлємарафону..
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19.02.2024 14:23 Відповісти
Таа і йух з ним!
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19.02.2024 14:09 Відповісти
літачок хоче зробити кунік москві? Не в тому морі шукає....
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19.02.2024 14:10 Відповісти
Та ні . То підводний човен "Цезар куні" випливає....
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19.02.2024 14:16 Відповісти
А може то кацапський анало-говнєтний "Олєнєгорскій гарняк" пертворився на підводний авіаносець?
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19.02.2024 14:21 Відповісти
,,Грешно смеятся над больними людьми".
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19.02.2024 15:04 Відповісти
То кацапи крабів із зажмурених літунів збирають. Андрофагами вони були в часи Геродота, андрофагами і залишились.
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19.02.2024 14:24 Відповісти
Воистину дравиды какие-то... Арии с наших территорий так и не отучили их есть себе подобных. Индус рассказывал, шо дравиды гурманят пiдсмаженою мертвечатиной, из проплывающих мимо по реке церемониальных плотов.
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19.02.2024 14:34 Відповісти
Щось подібне було влітку, коли пляжники спокійно гойдались на хвилях морського бризу й на надувних матрацах фоткались на фоні віддалених обрисів парашюта та обговорювали як красиво тоне рашистський пілот зі збитого літака.
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19.02.2024 14:40 Відповісти
СУ 25?
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19.02.2024 14:43 Відповісти
он утонул (с)
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19.02.2024 15:05 Відповісти
Пілот "дрейфует лицом вниз" - шукає, де концерт Кабздона...
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19.02.2024 15:08 Відповісти
https://patrioty.org.ua/politic/pilot-dreifuie-v-mori-oblychchiam-vnyz-zsu-zbyly-dva-rosiiski-litaky-splyvly-novi-podrobytsi-503613.html "Пілот дрейфує в морі обличчям вниз": ЗСУ збили два російські літаки, спливли нові подробиці
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19.02.2024 20:56 Відповісти
Цікаво чому все ще на поверхні, а не на дні.
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19.02.2024 15:08 Відповісти
на дне он, там мелко
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19.02.2024 15:18 Відповісти
Там глибина моря 2,0- 2,5 м. Ну то таке...
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19.02.2024 15:19 Відповісти
Москалику, ну не розстраюйся там.

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19.02.2024 16:59 Відповісти
"Мартышка и очко"
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19.02.2024 20:54 Відповісти
О, то та єгипетська акула,що москаля зжерла в Хургаді
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19.02.2024 18:06 Відповісти
Русня намагається щось дістати. Рибацьке перекрито на в'їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають. Краса. )) Джерело:
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А мені нравицця як люди бігають , суєтяцца ..

.
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19.02.2024 19:28 Відповісти
подводно-космический флот
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20.02.2024 07:32 Відповісти
 
 