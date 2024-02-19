Хвостовик знищеного російського літака вигулькує з моря поблизу окупованого Рибацького. ВIДЕО
Селище Рибацьке, поблизу якого у морі упав російський військовий літак, заблоковане російськими військовими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із окупованого селища опублікував на своїй сторінці у сомережі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. На кадрах видно, що із моря поблизу берега виглядає хвостовик літака, а над місцем падіння кружляє вертоліт.
"З місця події. Літак, який не падав, в морі. Русня намагається щось дістати. Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають. Краса. Насолоджуйтесь", - зазначає він у коментарі до відео.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в окупованому Маріуполі. Є "приліт" по розташуванню окупантів, - Андрющенко
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А мені нравицця як люди бігають , суєтяцца ..
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