Зеленський відвідав командний пункт батальйону 14-ї ОМБр на Харківщині: Обговорили важливі питання з комбригом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Харківщину.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківщина. Командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь - бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!" - зазначив глава держави.

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