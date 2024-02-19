Зеленський відвідав командний пункт батальйону 14-ї ОМБр на Харківщині: Обговорили важливі питання з комбригом. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Харківщину.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківщина. Командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь - бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!" - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+70 Fjall_Raven
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+67 Dmitry Begemotovich
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+62 KoT_BaZiLIO
показати весь коментар19.02.2024 14:30
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F-16+ Наталія Ukraine @N_LIBERTY
@N_LIBERTTY
·
https://twitter.com/N_LIBERTTY/status/1759574838056804673 1 ч
В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
и
https://twitter.com/PomidorovT @PomidorovT
Куп'янск! Тримайся! Начхай на "чорну мітку" від зе. Тримаю за вас кулачки та донатю.
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1759573123345650147 1 ч
Зеленський приїхав на передову на Куп'янському напрямку «Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь-бути з нашими захисниками Дякую від всіх українців..
пздц Значить,наступний..Куп'янськ!!!
Схоже, Авдіївки бідосіку мало.