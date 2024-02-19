УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10805 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 188 112

Зеленський відвідав командний пункт батальйону 14-ї ОМБр на Харківщині: Обговорили важливі питання з комбригом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Харківщину.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківщина. Командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ. Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь - бути з нашими захисниками. Дякую від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет!" - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у відеозверненні говорив про Авдіївку, безпекові угоди та Мюнхенську конференцію. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+70
"пропал купянск!" (С)
показати весь коментар
19.02.2024 14:28
+67
Все, ****** направлению...
показати весь коментар
19.02.2024 14:29
+62
Це поганий знак, Авдіївку бідоносець вже відвідав
показати весь коментар
19.02.2024 14:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я на мармизу цього обсоса-младорига спокійно дивитися не можу.
показати весь коментар
19.02.2024 17:34 Відповісти


F-16+ Наталія Ukraine @N_LIBERTY

@N_LIBERTTY

·

https://twitter.com/N_LIBERTTY/status/1759574838056804673 1 ч

В ответ

https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
и

https://twitter.com/PomidorovT @PomidorovT

Куп'янск! Тримайся! Начхай на "чорну мітку" від зе. Тримаю за вас кулачки та донатю.
показати весь коментар
19.02.2024 17:34 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1759573123345650147 1 ч

Зеленський приїхав на передову на Куп'янському напрямку «Обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Завжди честь-бути з нашими захисниками Дякую від всіх українців..
пздц Значить,наступний..Куп'янськ!!!
показати весь коментар
19.02.2024 17:37 Відповісти
Кортежом цирк приїхав з 20 машин.
показати весь коментар
19.02.2024 17:43 Відповісти
Куп"янську напружитись?
показати весь коментар
19.02.2024 17:46 Відповісти
А чё не поехал в авдеевку на более выгодные рубежи и позиции?
показати весь коментар
19.02.2024 18:50 Відповісти
Вершник апокаліпсису свою справу зробив, тепер чекай біди((((Навіть собор Паризької Богоматері згорів коли воно туди приїхало, до того 800 років стояв)))))
показати весь коментар
19.02.2024 19:11 Відповісти
" Обговорили важливі питання з комбригом. "
Схоже, Авдіївки бідосіку мало.
показати весь коментар
19.02.2024 19:21 Відповісти
Що ти в сраці обговорив, якщо ти безтолкове бидло. Тобі до комбрига, як до Києва рачки.
показати весь коментар
19.02.2024 22:08 Відповісти
На фото мужні Волиняки посміхаються крізь зуби біля найвеличнішого клоуна всіх часів і народів. Ці фотосесії і відосікі ******** нашу армію.
показати весь коментар
19.02.2024 22:28 Відповісти
Теж цікавить, чому військові погоджуються з ним фотографуватися і виглядають такими щасливими на фото?
показати весь коментар
20.02.2024 17:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 