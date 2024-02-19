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Воїни 128 ОГШБр зупинили ворожий наступ на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади спільно з іншими підрозділами Сил Оборони на Запорізькому напрямку зупинили ворожий наступ.

Про це сьогодні повідомили в Oперативному кoмандуванні "Захід", передає Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій. Всі дії армії РФ — невдалі. Особовий склад тікає. Техніка знищена",— йдеться в повідомленні.

Дивіться: Окупанти скаржаться на своє командування та втрати особового складу: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВIДЕО

Автор: 

штурм (236) Запорізька область (3645) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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Таргани розбігаються. Чавіть їх, хлопці.
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19.02.2024 17:05 Відповісти
Щира вдячність та повага всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників.Бережи вас всіх Боже...
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19.02.2024 17:07 Відповісти
Как тараканы лезут и лезут. Нам бы побольше касетных боеприпасов
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19.02.2024 17:12 Відповісти
нам бы вообще хоть каких-нибудь...(((
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19.02.2024 19:29 Відповісти
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19.02.2024 17:16 Відповісти
хер вам в дупу а не украинская земля
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19.02.2024 17:18 Відповісти
скоріш за все ,це нічна вилазка штурмовиків рашистів.
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19.02.2024 17:24 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.02.2024 18:06 Відповісти
Жаль трохи не встигли їх разом з БТРом,прийшлось поганяти.
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19.02.2024 19:26 Відповісти
 
 