Воїни 128 ОГШБр зупинили ворожий наступ на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади спільно з іншими підрозділами Сил Оборони на Запорізькому напрямку зупинили ворожий наступ.

Про це сьогодні повідомили в Oперативному кoмандуванні "Захід", передає Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій. Всі дії армії РФ — невдалі. Особовий склад тікає. Техніка знищена",— йдеться в повідомленні.

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