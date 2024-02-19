Воїни 128 ОГШБр зупинили ворожий наступ на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади спільно з іншими підрозділами Сил Оборони на Запорізькому напрямку зупинили ворожий наступ.
Про це сьогодні повідомили в Oперативному кoмандуванні "Захід", передає Цензор.НЕТ.
"Вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій. Всі дії армії РФ — невдалі. Особовий склад тікає. Техніка знищена",— йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ватник Дзедываевалов
показати весь коментар19.02.2024 17:05 Відповісти Мені подобається 17
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.02.2024 17:07 Відповісти Мені подобається 22
Alex Nosov #582146
показати весь коментар19.02.2024 17:12 Відповісти Мені подобається 9
Wlad West
показати весь коментар19.02.2024 19:29 Відповісти Мені подобається 0
Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар19.02.2024 17:16 Відповісти Мені подобається 16
SlavaGeroyam
показати весь коментар19.02.2024 17:18 Відповісти Мені подобається 11
Bob Fayn
показати весь коментар19.02.2024 17:24 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар19.02.2024 18:06 Відповісти Мені подобається 5
Pol Chopa #550667
показати весь коментар19.02.2024 19:26 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль