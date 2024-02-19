В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Кузьмінова, який вкрав вертоліт Мі-8 в армії РФ та пригнав його в Україну. ВIДЕО
Російського пілота Максима Кузьмінова було знайдено мертвим в Іспанії. Влітку 2023 року в рамках операції Головного управління розвідки Міноборони він перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Кузьмінов помер в Іспанії.
Речник ГУР МО Андрій Юсов це підтвердив.
"Можемо підтвердити факт смерті", - сказав він у коментарі.
ЗМІ публікують відео з місця смерті російського пілота Кузьмінова.
Топ коментарі
+63 Tierre
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Повідомили про смерть українця . Хоча він кацап насправді .
Сумніваюсь що в нього був український паспорт .
https://redaktor.com.ua/2024/02/19/v-***********-rozvidczi-diznalysya-pro-nastupnu-pislya-navalnogo-czil-kremlya/
Мабуть то був перший і останній випадок, коли кацапи перегнали гелікоптер.
@HRskiy
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https://twitter.com/HRskiy/status/1759631919128416719 52 мин
Цікаво, чому представник ГУР Юсов підтверджує загибель в Іспанії російсько пілота, який угнав російську вертушку, раніше, ніж іспанська Гвардия сівіл, яка займається цією справою і яка поки нічого не підтвердила? Таке враження, що в ГУР поспішають перед кимось звітувати.
И его настоящая фамилия тут же стало известно журналистам
он бы еще в Будапеште квартиру купил...
Единственное, где он бы прожил дольше это РДК или Легион Свободы.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/19/7442591/
"Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим", - заявило джерело.
Зазначається, що неподалік було знайдено згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.
От якби українці так полювали за своїми зрадниками!
Ці зрадники (що сидять у всіх ГРУ/СБУ) і радісно здали вертольотчика кгбістам
Наші вербувальники показують кричущу некомпетентність. Досягнувши мету - стерли причетних.
Як з парою найманців яких дістали десь в лісі. Вони допомагали в війні на Донбасі. Жінка закрила свого чоловіка.
А наші тільки сум і жалобу подають.
Цікаво що Червінського не випускають.
Сидить бо літаки в Московії крав і напевно не дуже хоче розповідати як і з ким то робили. А когось у владі то дуже цікавить бо прямий зв'язок є, а результата з Червінським немає.
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в Іспанії він був із українським громадянством