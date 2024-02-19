В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Кузьмінова, який вкрав вертоліт Мі-8 в армії РФ та пригнав його в Україну. ВIДЕО

Російського пілота Максима Кузьмінова було знайдено мертвим в Іспанії. Влітку 2023 року в рамках операції Головного управління розвідки Міноборони він перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Кузьмінов помер в Іспанії.

Речник ГУР МО Андрій Юсов це підтвердив.

"Можемо підтвердити факт смерті", - сказав він у коментарі.

ЗМІ публікують відео з місця смерті російського пілота Кузьмінова.

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