Українські захисники ліквідували групу російських штурмовиків, які пересувались на двох БМП, на Токмацькому напрямку. ВIДЕО
Група операторів БпЛА "Роніни" 65-ої окремої механізованої бригади ліквідували зведений загін російських штурмовиків. Ворог пересувався на броні БМП-1 та БМП-2 на Токмацькому напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 время
показати весь коментар19.02.2024 19:38
+8 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар19.02.2024 20:02
+6 Алекс Скела
показати весь коментар19.02.2024 19:28
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А чи біжать вони, чи лежать, чи рівномірно нанесені всередині на броню - то залишилось за кадром.
так, мені відомо, що у спадок від радянської армії офіцерам (але ж, на щастя, не всім) дісталась і властива радянській армії хамовитість. А щодо вантажу, то не треба на себе забагато брати, побережіть свої жили. Може на щось ще
И прочитай свою муйню для сабя лично еще раз...