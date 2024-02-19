УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10847 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 483 44

Українські захисники ліквідували групу російських штурмовиків, які пересувались на двох БМП, на Токмацькому напрямку. ВIДЕО

Група операторів БпЛА "Роніни" 65-ої окремої механізованої бригади ліквідували зведений загін російських штурмовиків. Ворог пересувався на броні БМП-1 та БМП-2 на Токмацькому напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 3 штурмової бригади показали кадри нічних рейдів у Авдіївці. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3987) штурм (236) 65 ОМБр (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Тільки так можна очистити землю від зла.Смерть кацапам!
показати весь коментар
19.02.2024 19:38
+8
Улыбайтесь, рашисты, к вам пришла в гости свадебная камера. Будет вас женить на смерти прямо сейчас и навсегда. Пилотам дронов респектище!!!
показати весь коментар
19.02.2024 20:02
+6
Більше не будуть суки пересуватись на двох БМП на Токмацькому напрямку!
показати весь коментар
19.02.2024 19:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре що хоч дрони є! Та де Джавеліни, Нлави, арта? Не відповідайте, сам знаю...
показати весь коментар
19.02.2024 19:24 Відповісти
17/08/2024?
показати весь коментар
19.02.2024 19:25 Відповісти
Щось нетипова погода як для середини серпня.
показати весь коментар
19.02.2024 19:26 Відповісти
Побачити на власні очі БПЛА і померти
показати весь коментар
19.02.2024 19:27 Відповісти
Побачити дрон ВСУ та й сдохнуть!
показати весь коментар
19.02.2024 22:38 Відповісти
Більше не будуть суки пересуватись на двох БМП на Токмацькому напрямку!
показати весь коментар
19.02.2024 19:28 Відповісти
через отой великий люк кацапи і повтікали.
показати весь коментар
19.02.2024 19:32 Відповісти
В смысле повылетали? Что же дальше не бегут? Кстали от прыжка? Или их своя же оторванная башня БМП пригласила немного отдохнуть перед рывком на Киев?
показати весь коментар
19.02.2024 20:06 Відповісти
повтікали - це не "повылетали". "Повылетали" українською буде - повилітали.
показати весь коментар
19.02.2024 20:27 Відповісти
Спасибо, солдат Урс, И где они дальше бегут? Почему валяются возле БМП? Ждут еще одного дрона? Поймали сорванную башню БМП на свои могучие руки и прикрывается ей от очередного дрона?
показати весь коментар
19.02.2024 20:41 Відповісти
не дякуйте. Завжди готовий допомогти з вивчення української, звісно на рівні солдата, а не філолога.
А чи біжать вони, чи лежать, чи рівномірно нанесені всередині на броню - то залишилось за кадром.
показати весь коментар
19.02.2024 20:58 Відповісти
Научите меня Вашей близорукой наблюдательности лучше. Может так легче жить? Меня в армии 31 год учили именно наблюдательности. Это очень помогает выжить, а не в интернете буквы путать.
показати весь коментар
19.02.2024 21:37 Відповісти
ну тепер я знаю, звідки у вас безпосередня прямолінійність. Мабуть це теж допомагає виживати.
показати весь коментар
19.02.2024 22:22 Відповісти
Только так. На поле боя не может быть "а если вот так". Надо выполнять приказ командира. Или ты и сам погибаеш и все твое подразделение вместе с командиром и участок ответственности будет сдан. Я так понял, что тебе в компютерной игре хватает три жизни пройти уровень. А на фронте у каждого всего одна, к сожалению. Ладно, игрок, не дай Бог тебе там быть.
показати весь коментар
19.02.2024 22:36 Відповісти
не вгадав, воєнний. Ніколи не грав у компютерни ігри, бо у мене були цікавіші заняття.
показати весь коментар
19.02.2024 22:42 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2024 22:45 Відповісти
А что может быть интересней тратить свое здоровье и даже отдать жизнь за тетя, хамовитого и уверенного в себе бездаря. Это тоже мой груз. Не обижаться на идиота, котрый не был убит или искалечен благодаря что я жилы рвал?
показати весь коментар
19.02.2024 22:49 Відповісти
так, мені відомо, що у спадок від радянської армії офіцерам (але ж, на щастя, не всім) дісталась і властива радянській армії хамовитість. А щодо вантажу, то не треба на себе забагато брати, побережіть свої жили. Може на щось ще згодяться.
показати весь коментар
19.02.2024 23:19 Відповісти
А ты знаешь, дебил, что сейчас и в украинской армии дебилов называют дебилами? Ты реально в армии не служил ни разук и мне тут разводишь дебильные разговоры. Вот ты, Вася, и дебил реальный. Мой тебе совет: не пались так больше. Умнее будешь выглядеть.

так, мені відомо, що у спадок від радянської армії офіцерам (але ж, на щастя, не всім) дісталась і властива радянській армії хамовитість. А щодо вантажу, то не треба на себе забагато брати, побережіть свої жили. Може на щось ще

И прочитай свою муйню для сабя лично еще раз...
показати весь коментар
20.02.2024 00:06 Відповісти
от зараз якраз ти і виглядаєш погано. І навряд чи щось тебе зможе змінити, бо вже пізно.
показати весь коментар
20.02.2024 00:43 Відповісти
На каком диване, пенсионер, ты сидищь? И ты при этом думаешь что наши парни погибают лично за тебя? Один вопрос.... Ты ***** такая дебил??? Иди к памятнику Сталина цветы положи. И не пиши больше, ты воинскую честь моих дедов оскорбляешь.
показати весь коментар
20.02.2024 01:06 Відповісти
ого як тебе занесло! Аж до сталіна з великої літери. Ще трохи, і дідов на палках понесеш. Зав'язуй з цим, бо і так ляжеш спати із зіпсованим настроєм.
показати весь коментар
20.02.2024 01:13 Відповісти
Запомни одно правило, школьник, Фамилии пишутся с большой буквы. А словво ***** пишется с маленнькой буквы. И запомни где твоя буква, *****.
показати весь коментар
20.02.2024 01:20 Відповісти
я впевнений, що це була у тебе обдруківка по Фрейду, яка проявляє твою глибинну сутність.
показати весь коментар
20.02.2024 01:26 Відповісти
Походу у тебя проблема с самообладанием. Это не есть хорошо для военного.
показати весь коментар
20.02.2024 01:59 Відповісти
По ходу ви, хлопаки, вирішили на гілці вияснити для себе -хто крутіший? Знайдіть для цього друге місце і час...
показати весь коментар
20.02.2024 05:54 Відповісти
А ты кто у нас - Д"Артаньян? Может быть это тебе стоит давать свои советы в другом месте?
показати весь коментар
20.02.2024 16:38 Відповісти
А откуда ты знаешь что хорошо для военного?
показати весь коментар
20.02.2024 16:43 Відповісти
Тільки так можна очистити землю від зла.Смерть кацапам!
показати весь коментар
19.02.2024 19:38 Відповісти
BOBIKу - респект та уважуха))) Це не за 400!!! Гурт, я ж казав)
показати весь коментар
19.02.2024 19:59 Відповісти
Мехводів навчили((( Колію тримають(
показати весь коментар
19.02.2024 20:01 Відповісти
А это разве так сложно? Вопрос от дилетанта, если что.
показати весь коментар
19.02.2024 20:03 Відповісти
Улыбайтесь, рашисты, к вам пришла в гости свадебная камера. Будет вас женить на смерти прямо сейчас и навсегда. Пилотам дронов респектище!!!
показати весь коментар
19.02.2024 20:02 Відповісти
З якогось моменту всі ці безкінечні відеосюжети де БПЛА відриває голову кацапу,або щось накриває русню в окопі або попадання в танк.....починають дратувати. Для чого йде цей потік такого відео та аудіоперехоплень русні? Щоб переконати нарід ,що все чотко,б"ємо москаля? Але все не так,відступаємо,здаємо міста...ПиСи. До речі,а де відео з наших БПЛА про те як залишили наших поранених на Зеніті?
показати весь коментар
19.02.2024 21:37 Відповісти
гуляй
показати весь коментар
19.02.2024 21:46 Відповісти
Юрко, ти малко не йолоп?
показати весь коментар
20.02.2024 01:31 Відповісти
Лапті ф клочья!
показати весь коментар
19.02.2024 22:32 Відповісти
Почему там до сих пор не заминировано?
показати весь коментар
20.02.2024 10:16 Відповісти
 
 