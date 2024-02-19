Бійці 92 ОШБр знищили склад протитанкових мін противника на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили склад протитанкових мін противника на Бахмутському напрямку.
Про це в телеграмі повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Чайка Київ
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Владислав Сварчевський
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