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Бійці 92 ОШБр знищили склад протитанкових мін противника на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили склад протитанкових мін противника на Бахмутському напрямку.

Про це в телеграмі повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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знищення (7342) Бахмут (1561) склад БК (62)


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Гарнюньо. Бог у поміч, хлопчики
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19.02.2024 21:04 Відповісти
Гарні зелені очі)
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20.02.2024 07:24 Відповісти
 
 