Сили оборони взяли в полон групу окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Сили оборони України на Запорізькому напрямку змогли взяти в полон групу росіян, а сам процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Оперативне командування "Захід".
Зазначається, що російські окупанти намагаються прорвати оборону на Запорізькому напрямку та закріпитися на наших позиціях.
"Ворог потрапляє в полон. Помирає. Тікає. Оборона стабільна", - додали військові.
Топ коментарі
+42 Валентин Коваль #587289
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+35 Vik Tor #521724
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+24 Віталій А
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Места скопления войск примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление. Собраны силы в 50 тысяч российских военнослужащих.
Це лайно негайно розстріляти!!
На південному фронті України як російські, так і українські джерела говорять про масове нарощування російських військ у Запорізькій області, де Київ намагався розпочати контрнаступ влітку минулого року.
За оцінками деяких аналітиків, зібрано 50-тисячне угруповання російських військових.
Це відбувається в той час, коли російські війська прагнуть розширити свою перевагу на східному фронті після підняття свого прапора в кількох районах Авдіївки в Донецькій області.
краще хробаків орками...
Такое гуманное поведение показывает им возможность сдаться.