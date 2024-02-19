Сили оборони взяли в полон групу окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Сили оборони України на Запорізькому напрямку змогли взяти в полон групу росіян, а сам процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Оперативне командування "Захід".

Зазначається, що російські окупанти намагаються прорвати оборону на Запорізькому напрямку та закріпитися на наших позиціях.

"Ворог потрапляє в полон. Помирає. Тікає. Оборона стабільна", - додали військові.

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