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Прикордонники уразили ворожий міномет та поранили двох окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники на Бахмутському напрямку скидами з БпЛА уразили ворожий міномет калібру 60 мм та поранили двох окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Дивіться: FPV-дрон атакує окупанта, який намагався заховатися на автобусній зупинці. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) знищення (7342) Бахмут (1561)


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20.02.2024 10:00 Відповісти
 
 