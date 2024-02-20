Прикордонники уразили ворожий міномет та поранили двох окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники на Бахмутському напрямку скидами з БпЛА уразили ворожий міномет калібру 60 мм та поранили двох окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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