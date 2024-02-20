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У Києві судитимуть громадянина РФ, який знімав відео руйнувань в Ірпені, вихваляючи злочини РФ, та продавав канабіс. ВIДЕО

Перед судом постане 25-річний громадянин РФ із Московської області, який, перебуваючи у Києві, продавав канабіс та виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Росіянин перебував в Україні нелегально. З вересня 2023 року займався збутом канабісу в місті Києві. Зокрема, він зустрічався з клієнтами у вбиральнях ресторанів та на парковках торгівельних центрів, де передавав їм пакунки з канабісом", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка у нього вилучили мобільний телефон, в якому виявили відеозапис, зроблений ним у вже звільненому від окупантів Ірпені. На цьому відео чоловік показує наслідки руйнувань і демонструє своє захоплення незаконними діями країни-агресора проти України. Зокрема, він схвалює вчинені військовими РФ вбивства та погроми під час вторгнення в місто Ірпінь, розповідаючи: "‎тут були росіяни". Зняте відео чоловік поширив через "‎Telegram" серед своїх знайомих.

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"Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів містять виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.

Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 25-річного громадянина РФ, уродженця Московської обл. за обвинуваченням у незаконному збуті канабісу та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

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Автор: 

Київ (19541) прокуратура (3685) росія (65394)


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Топ коментарі
+17
Цікаво а як взагалі ця ублюдська ублюдіна потрапила в Україну???
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20.02.2024 10:37
+15
Идеальный слуга
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20.02.2024 10:39
+14
обережно..., ЗЕкривосуддя може його оправдати...
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20.02.2024 10:39
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Ну хоч цього пуцьвірінка не заочно.
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20.02.2024 10:36 Відповісти
обережно..., ЗЕкривосуддя може його оправдати...
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20.02.2024 10:39 Відповісти
На канабисе походу и спалился?
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20.02.2024 10:36 Відповісти
млядь,де робота ментів-поліцаїв ? всіх київськиї дармоїдів-поліцаїв на передову !!! це ж надо ублюдок москаль торгує наркотоною,а поліцаї не знають ?? ОДНОЗНАЧНО суки в долі,тому і не чіпали кацапського виродка ! а проживав він де ? в халабуді ? чому ДІЛЬНИЧИЙ не знав цього поца--однозначно підкуплений !
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20.02.2024 13:07 Відповісти
Можливо зроблю відкриття для кривоохоронних органів: це є кацапський шпигун а не "громадянин расєї". А збут канабісу це робота прикриття. Залишається питання кваліфікації компетентних органів в питанні : що ця кацапотварюка робила в столичному регіоні півроку? Ось полковника Червінського мордувати в буцегарні стільки часу вони мастаки.
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20.02.2024 15:30 Відповісти
Цікаво а як взагалі ця ублюдська ублюдіна потрапила в Україну???
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20.02.2024 10:37 Відповісти
спочатку з автоматом...потім з канабісом...пізніше...в політику....

в Українську політику...

так як різні арахамії з шифірами.... та сивохами...
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20.02.2024 10:41 Відповісти
...та подоляками
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20.02.2024 11:13 Відповісти
А в Україні вже є обов'язкова реєстрація сім-карт?
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20.02.2024 11:24 Відповісти
Чудовий слуга народа був би.
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20.02.2024 10:38 Відповісти
Идеальный слуга
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20.02.2024 10:39 Відповісти
Боже яки воны всі дурні оті слуги разом з зеленським. Люди вам не соромно яке бидло ви привили до влади у 2019р і досі йих терпіте і не вигоняете сраной мітлой здержави. ці ссуки ще і якись закони приймають за вкізівкою лоха зеленського.
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20.02.2024 13:58 Відповісти
Українцям, треба бути більш уважнішими до оточення на 10 році війни московитів в Україні!! Ворог, був не з космосу…
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20.02.2024 10:39 Відповісти
якійсь примитив з боліт спокійно лазе по київській області,бо "єрмак та ко" спокійно "працюють".
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20.02.2024 10:41 Відповісти
СБУ зайнято більш важливими справами - стежити за дівчатами в сауні.
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20.02.2024 11:15 Відповісти
віддайте його на півгодини ірпінській ТрО
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20.02.2024 10:44 Відповісти
Під каифом так дуркував?
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20.02.2024 10:51 Відповісти
тю...а чого воно ще живе???
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20.02.2024 10:53 Відповісти
Бо не вистачає наркоманського стажу для відпочинку (вічного)
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20.02.2024 12:20 Відповісти
Блін! Зразу подумав про д'єрмака. Але ж згадав -зараз він керує країною..
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20.02.2024 10:59 Відповісти
Кацапи своїх ворогів по всьому світу вбивають, а у нас вони спокійно живуть в Україні, рядом з нами. Якби цей дурбелик на канабісі не спалився, то досі ходив би, шпигував...
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20.02.2024 11:05 Відповісти
Це ще звіт про затримання до Татарова не дішов, а той хто затримував телефон "позвонить кому надо и адвакату" не дав...
Не вірю я вже цим затримання - тільки державні гроші на їхне харчування та постіль витрачаються, а потім ще й компенсації на тихаря отримають...
Повірю тілько коли побачу:
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20.02.2024 11:14 Відповісти
Продавав канабіс??? Як він міг?? В кутузку його!
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20.02.2024 11:31 Відповісти
Типу підчас війни він приїхав продавати канабіс? Ви впевнені, що він не диверсант?
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20.02.2024 12:37 Відповісти
 
 