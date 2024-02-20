У Києві судитимуть громадянина РФ, який знімав відео руйнувань в Ірпені, вихваляючи злочини РФ, та продавав канабіс. ВIДЕО

Перед судом постане 25-річний громадянин РФ із Московської області, який, перебуваючи у Києві, продавав канабіс та виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Росіянин перебував в Україні нелегально. З вересня 2023 року займався збутом канабісу в місті Києві. Зокрема, він зустрічався з клієнтами у вбиральнях ресторанів та на парковках торгівельних центрів, де передавав їм пакунки з канабісом", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка у нього вилучили мобільний телефон, в якому виявили відеозапис, зроблений ним у вже звільненому від окупантів Ірпені. На цьому відео чоловік показує наслідки руйнувань і демонструє своє захоплення незаконними діями країни-агресора проти України. Зокрема, він схвалює вчинені військовими РФ вбивства та погроми під час вторгнення в місто Ірпінь, розповідаючи: "‎тут були росіяни". Зняте відео чоловік поширив через "‎Telegram" серед своїх знайомих.

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"Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів містять виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році.

Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили у прокуратурі.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 25-річного громадянина РФ, уродженця Московської обл. за обвинуваченням у незаконному збуті канабісу та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

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