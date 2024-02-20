Ударний підрозділ "Булава" знищив FPV-дронами "Дикі Шершні" ворожий ангар з технікою окупантів. ВIДЕО

Оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" лише за один робочий день спалили ворожої техніки на десятки мільйонів.

Окупанти стягували техніку для наступу на півдні, але українські пілоти її вистежили і атакували. Зокрема дрон-камікадзе професійно залетів у ангар і знищив ворожу техніку, передає Цензор.НЕТ. В результаті весь ангар повністю згорів.

Загалом у той день пілоти "Булави" знищили:

Дві установки С-60 на базі ЗІЛ;

Два танки Т-72;

БМП-3;

Рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор";

Газель

Два Урали з БК.

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Дивіться: Знищення ворожого танка двома дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО