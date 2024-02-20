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Ударний підрозділ "Булава" знищив FPV-дронами "Дикі Шершні" ворожий ангар з технікою окупантів. ВIДЕО

Оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" лише за один робочий день спалили ворожої техніки на десятки мільйонів.

Окупанти стягували техніку для наступу на півдні, але українські пілоти її вистежили і атакували. Зокрема дрон-камікадзе професійно залетів у ангар і знищив ворожу техніку, передає Цензор.НЕТ. В результаті весь ангар повністю згорів.

Загалом у той день пілоти "Булави" знищили:

  • Дві установки С-60 на базі ЗІЛ;
  • Два танки Т-72;
  • БМП-3;
  • Рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор";
  • Газель
  • Два Урали з БК.

Також дивіться: Ворожий танк та два ЗРК С-60 знищили українські воїни дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

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Дивіться: Знищення ворожого танка двома дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7342) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+4
роки забули двері до ангару зачинити, то й налетіли дикі бджоли. 😂👍
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20.02.2024 13:46
+3
https://youtu.be/k84r_38Ylvo?si=z2TUS5C0O3FyxSBA ... Мавзолейное стадо баранов это вам за Авдеевку 💥💥💥
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20.02.2024 10:53
+3
Пілотам респектище!!!
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20.02.2024 11:14
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А що трапилося? Знову орки курили де попало?
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20.02.2024 10:49 Відповісти
роки забули двері до ангару зачинити, то й налетіли дикі бджоли. 😂👍
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20.02.2024 13:46 Відповісти
https://youtu.be/k84r_38Ylvo?si=z2TUS5C0O3FyxSBA ... Мавзолейное стадо баранов это вам за Авдеевку 💥💥💥
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20.02.2024 10:53 Відповісти
А почему они не тушат огонь? Съекономили на огнетушителях? эх, шойга, эх герасим
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20.02.2024 10:57 Відповісти
Отличное видео, Супер! Надо было этих "Диких Шершней" активно использовать под Авдеевкой..
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20.02.2024 11:03 Відповісти
Поповнив банку і отримав винагороду. Дякую, такі нагороди лікують мою душу. Слава Україні!
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20.02.2024 11:03 Відповісти
Пілотам респектище!!!
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20.02.2024 11:14 Відповісти



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20.02.2024 11:49 Відповісти
А той підрозділ крім окремої назви посади операторів ударних дронів має?
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20.02.2024 12:08 Відповісти
Супер! Молодці! Слава ЗСУ!!!
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20.02.2024 12:24 Відповісти
+
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20.02.2024 13:08 Відповісти
заліковно! ))
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20.02.2024 13:52 Відповісти
Людвігу "зачьот"))))
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20.02.2024 15:26 Відповісти
Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.
Прошу підтримати!
https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 20:02 Відповісти
 
 