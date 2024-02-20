Ударний підрозділ "Булава" знищив FPV-дронами "Дикі Шершні" ворожий ангар з технікою окупантів. ВIДЕО
Оператори безпілотників підрозділу "Булава" із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні" лише за один робочий день спалили ворожої техніки на десятки мільйонів.
Окупанти стягували техніку для наступу на півдні, але українські пілоти її вистежили і атакували. Зокрема дрон-камікадзе професійно залетів у ангар і знищив ворожу техніку, передає Цензор.НЕТ. В результаті весь ангар повністю згорів.
Загалом у той день пілоти "Булави" знищили:
- Дві установки С-60 на базі ЗІЛ;
- Два танки Т-72;
- БМП-3;
- Рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор";
- Газель
- Два Урали з БК.
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Топ коментарі
+4 Алекс Мышкевич
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+3 Senator #518037
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+3 Alexandr Петров
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