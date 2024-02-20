Зеленський вшанував пам’ять Небесної сотні: Десять років тому ми встояли й далі стоїмо. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними.

"Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер - це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні - небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом", - додав Зеленський.

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