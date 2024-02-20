Зеленський вшанував пам’ять Небесної сотні: Десять років тому ми встояли й далі стоїмо. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними.
"Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер - це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні - небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+51 Tema9
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+46 Олександр ВАЛОВИЙ
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+46 Людмила Полякова #573716
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https://youtu.be/wAU_h0vb12A?si=r-loyw9QjsZalj6U
Ладно, як у тебе пам'ять як у рибки, але ж нас дурити не треба.
А коли свідомі українці на Майдані помирали, воно на москві смішило місцеву публіку.
Єдину нову пропозицію про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців
в "новому" законі про мобілізацію
викреслили ще до потрапляння "нового законопроекту" в парламент.
"Ми встояли..."
Ви, курва, про ********* палочки сміялись, в Горлівці виступали і в мацкву їздили
Ми..дюк гунявий! 👿
І язик повернувся ж!
Ну а шо? Нормальна така кралвральна логіка.