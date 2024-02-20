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Зеленський вшанував пам’ять Небесної сотні: Десять років тому ми встояли й далі стоїмо. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними.

"Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер - це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні - небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн вшанувала пам’ять Героїв Небесної Сотні: Україна переможе і буде в ЄС

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Небесна Сотня (393)


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Топ коментарі
+51
«Десять років тому ми встояли і далі стоїмо» - це він про Антимайдан з Татаровим і Єрмаком?
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20.02.2024 10:42
+46
********** СРАТЬєх ….
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20.02.2024 10:40
+46
Ой не бреши Володя, твої ********** палочкі і Україну порноактрісу ніхто вже не забуде хоч скільки раз Слава Україні у новій вишиванці не повторюй прилюдно.
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20.02.2024 10:42
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20.02.2024 11:25 Відповісти
Чудова світлина квартального патентованого бидла ... тепер одне бидло з цієї світлини є "вєрховним чотириразовим уклоністом" і звільняє наших бойових генералів, а інше бидло за те, що воно публічно відмовлялося на камеру йти служити в ЗСУ, бо його мовляв "снайпєр сразу убйот", нагороджений "ордєном за заслугі ІІІ ступеню"... Всі ті, хто голосував за ОЦЕЙ мерЗЕнний непотреб, ви теж відповідальні за те, що накоїла обрана вами влада аморальних промоскальських ЗЕлених покидьків.
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20.02.2024 14:07 Відповісти
"Ми"??? Ах ти ж підар гундявий!!!
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20.02.2024 11:29 Відповісти

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Farticles%2F2023%2F06%2F29%2F7409005%2F&psig=AOvVaw0e2q4j2kvBe18Prhcj_3yl&ust=1708509429499000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCLCult_TuYQDFQAAAAAdAAAAABAE Зловещий Олег. Как Татаров захватил правоохранительную систему | Украинская правда
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20.02.2024 11:58 Відповісти
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20.02.2024 12:00 Відповісти
Немає слів, одні …
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20.02.2024 11:29 Відповісти
"********* палички" - винахід "95 кварталу"
https://youtu.be/wAU_h0vb12A?si=r-loyw9QjsZalj6U
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20.02.2024 11:32 Відповісти
Хто встояв? "Ми" ??? А ти тут до чого? Ти тоді де був і чим займався?
Ладно, як у тебе пам'ять як у рибки, але ж нас дурити не треба.
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20.02.2024 11:39 Відповісти
Він замітав Червону площу своїми трусами !
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20.02.2024 11:59 Відповісти
От і я про таке ж пам'ятаю. А він вже й забув -- "Ми".
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20.02.2024 12:37 Відповісти
Зеленський це молоде покоління Піртії Регіонів. І ці його слова потрібно розуміти і трактувати виходячи саме із цієї тези. Саме вони (Партія Регіонів) встояла; отримали поразку, але це був не кінцевий результат. Це був не остаточний розгром, а лише сиюмінутна поразка. Стратегічно вони (Партія Регіонів) встояли і відродились зараз у Партії Зелених.
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20.02.2024 11:39 Відповісти
А-а-а... Якщо так, то -- ТАК.
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20.02.2024 11:42 Відповісти
Коротше: цьому ... Вові 20 лютого краще не висовуватись.
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20.02.2024 11:40 Відповісти
Прогалина. Відра не було поруч. Щоб крокодилячі сльози лити з пляшечки в кишені.
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20.02.2024 11:58 Відповісти
А про ********* палички згадував? Ні? А що ж так, можна ж було електрику виробляти.... От мерзота зелена, воно й тут своє гімно приліпило.
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20.02.2024 11:44 Відповісти
Палички він тримає у кишені. А раптом .... треба витягти, щоб ... Ну ви здогадались !
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20.02.2024 11:56 Відповісти
А яким боком буратінка до українців? Ні ментально, ні генетично...
А коли свідомі українці на Майдані помирали, воно на москві смішило місцеву публіку.
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20.02.2024 11:55 Відповісти
Трясця ! А куди подівся дЄрмак ?? Як в Інтуристи, то він Перший. А як вдома, то носом крутить !
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20.02.2024 11:55 Відповісти
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20.02.2024 11:56 Відповісти
42 ДОБИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТЕРМІНУ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Єдину нову пропозицію про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців

в "новому" законі про мобілізацію

викреслили ще до потрапляння "нового законопроекту" в парламент.

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20.02.2024 12:04 Відповісти
якось цинічно все виглядає-татаров в жОПі зеленського і квіти від зелегського, ішов би ти володя... лісом
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20.02.2024 12:06 Відповісти
НЕееее вірю ! У щирість ! Після Залужного, після Зеніту в .... Берліні. Актор грає роль, яка йому подобається. Дуже подобається. Проте. Треба вміти ГІДНО відійти .... на узбіччя. Бо буде пізно ... після 2022 року. 2024 рік тіки РОЗПОЧАВСЯ !
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20.02.2024 12:14 Відповісти
У цьому весь Зеленський - дволика гнида....
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20.02.2024 12:21 Відповісти
Многолика
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20.02.2024 22:30 Відповісти
Ми пам'ятаємо, як ви, пане президент, жартували про Україну повію, про ********* палички, про те, що саме ваши люди відправили патріотів за грати, грабуючи країну завдяки великому крадівництву, про те, що риги зара при владі, про те, що ваша команда фактично демонтували державні інститути, зробивши їх кишеньковими і багато чого іншого щодо вашої патріотичності. Яким чином ви до України і до Небесної сотні?
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20.02.2024 12:32 Відповісти
Вистояла Україна. А ви в цей час десь на кацапстані над піаніно знущались.
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20.02.2024 12:42 Відповісти
ЗЄля, курва, головою вдарився на "колчаковських фронтах?

"Ми встояли..."

Ви, курва, про ********* палочки сміялись, в Горлівці виступали і в мацкву їздили

Ми..дюк гунявий! 👿
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20.02.2024 13:30 Відповісти
І шо ми маємо? антимайдан
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20.02.2024 14:04 Відповісти
Правда один актор-самоучка до недавнього відкрито стояв по ту сторону барикад. Тепер говорить трохи по інакшому, але обклав себе помічниками ярими антимайданівцями.
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20.02.2024 15:29 Відповісти
Показуха від зелених,а справедливого покарання винних у вбивстві НЕБЕСНОЇ СОТНІ і досі нема.
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20.02.2024 15:33 Відповісти
ключове тут МИ встояли
І язик повернувся ж!
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20.02.2024 17:10 Відповісти
********** Вовочка недогундосив, що то у сенсі "антимайдан встояв".
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20.02.2024 19:39 Відповісти
Ні стида, ні совісті
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20.02.2024 22:23 Відповісти
А где агент Козырь (Дерьмак)? Пялиться в оперативные планы в штабах, не имея допуска к серетам, ему не в падлу, а почтить убитых его харит? Гнида.
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20.02.2024 17:24 Відповісти
антимайдан поклав квіти до пам'ятнику вбитих майданівців, яких самі ж і наказали вбити.
Ну а шо? Нормальна така кралвральна логіка.
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20.02.2024 17:25 Відповісти
Осел, нет никакого "мы"! ("Шрек")
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20.02.2024 18:34 Відповісти
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20.02.2024 22:56 Відповісти
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20.02.2024 23:01 Відповісти
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20.02.2024 23:03 Відповісти
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20.02.2024 23:04 Відповісти
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