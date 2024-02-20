Бійці 225 ОШБ ліквідували командира взводу одного з підрозділів ЗС РФ під Авдіївкою. ВIДЕО 18+

Воїни 225-го окремого штурмового батальйону ліквідували командира взводу одного з підрозділів ЗС РФ під Авдіївкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднив командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв.

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Так, батальйон знищив штурмову групу російських окупантів під Авдіївкою. На кадрах - ліквідований командир взводу одного з підрозділів ЗС РФ.

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