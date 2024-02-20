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Бійці 225 ОШБ ліквідували командира взводу одного з підрозділів ЗС РФ під Авдіївкою. ВIДЕО 18+

Воїни 225-го окремого штурмового батальйону ліквідували командира взводу одного з підрозділів ЗС РФ під Авдіївкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднив командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Так, батальйон знищив штурмову групу російських окупантів під Авдіївкою. На кадрах - ліквідований командир взводу одного з підрозділів ЗС РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон атакує окупанта, який намагався заховатися на автобусній зупинці. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3987) Ширяєв (19)


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Топ коментарі
+40
Слава ЗСУ!
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20.02.2024 11:39
+28
У всіх українців має бути така психіка, як цих наших воїнів!
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20.02.2024 11:40
+28
Кацапу вишибли мізки на ...... уй , щоби не пхався більше до України 🙁
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.02.2024 11:40
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Слава ЗСУ!
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20.02.2024 11:39 Відповісти
Усі підори в -
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20.02.2024 11:43 Відповісти
иди *****
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20.02.2024 12:39 Відповісти
Командир взводу - командир 30 чоловік не десяти. Десяти - командир відділення... Посада молодшого лейтенанта - лейтенанта.
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20.02.2024 11:57 Відповісти
У спецпідрозділах капітани командують відділеннями.
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20.02.2024 12:04 Відповісти
так!
добре що знищили
слава воїнам
але можна зняти відео не стоячи на дохлому орку.
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20.02.2024 12:01 Відповісти
На трупі був шолом з синьою стрічкою (носять наші бригади) - це порушення правил ведення війни. Він підлягає показовому знищенню, щоб іншим п…рам було неповадно так робити!
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20.02.2024 12:09 Відповісти
Взвод, українська історична назва чотаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%9C-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-2 [2] - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове формування , тактичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) підрозділ , що входить до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0 роти , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F батареї та складається з 15-45 осіб. Окремі взводи можуть перебувати також за самостійними штатами в складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD батальйону , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BD дивізіону , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA полку або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) бригади , і навіть управлінь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 установ тощо.

Організаційно взвод, залежно від його призначення, має декілька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) відділень , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F) секцій або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) команд (обслуг, екіпажів, груп). Штатний командир взводу - молодший офіцер у званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 лейтенанта .
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20.02.2024 12:39 Відповісти
А як інакше?
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20.02.2024 11:39 Відповісти
У всіх українців має бути така психіка, як цих наших воїнів!
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20.02.2024 11:40 Відповісти
І якщо в вас така психіка, як в них, то теж можете вважати себе воїном.
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20.02.2024 15:49 Відповісти
Кацапу вишибли мізки на ...... уй , щоби не пхався більше до України 🙁
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.02.2024 11:40 Відповісти
Він сюди приперся вже без голови.
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20.02.2024 11:52 Відповісти
++
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20.02.2024 11:41 Відповісти
Прохання до Українців та небайдужих Людей щодо допомоги Захиснику України !!!

Шановні друзі, ми відкрили збір для бійця ЗСУ з Київщини Паламарчука Василя. Це мій чоловік . Який боронить нашу державу на Бахмутському напрямку в 143 бригаді .

Їм потрібен бінокуляр для ЕВАКОГРУПИ в якій знаходиться мій чоловік.

Сума доволі велика , але ми будемо вдячні БУДЬ-ЯКОМУ ДОНАТУ або РЕПОСТУ 🙏

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Дякуємо та сподіваємося на допомогу!!
Слава Україні !
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20.02.2024 11:46 Відповісти
Лайтове відео....людини вбитої немає на відео...а дохле паРашкінське лайно визиває тільки позитивні емоції...
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20.02.2024 11:46 Відповісти
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20.02.2024 12:01 Відповісти
Навіть Кобздона не побачит і не почує, ні голови ні вух
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20.02.2024 11:47 Відповісти
центр прінятія рєшеній не пострадав - жопа ціла!
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20.02.2024 11:48 Відповісти
За 10 лет кацапы прошли путь от "мальчика без трусиков" до "мальчика без головы" !
Прогресс однако....
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20.02.2024 11:50 Відповісти
Хлопці вдарте нарешті, щоб аж ... Десь між Кислівкою та Котлярівкою або між Новоселівським та Крохмальним ! А краще одразу на двох напрямках ! Щоб загуло на вся Харківську !
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20.02.2024 11:51 Відповісти
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20.02.2024 11:58 Відповісти
Де пляшущiй скунсiк навкруги кацапа, котрий випорожнив пряму кишку(вiдклав личину)? Неподобство.
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20.02.2024 16:01 Відповісти
Вангую, ща мiй щирий друг випередить вас.
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20.02.2024 16:02 Відповісти
****** убили еще троих пленных под Роботиным
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20.02.2024 11:58 Відповісти
Без башки жив без неї і подох.
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20.02.2024 11:58 Відповісти
І не потрібно ніякого гуманізму-тільки так і не інакше
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20.02.2024 11:58 Відповісти
прийшло паскудище на чужу землю щоб безславно здохнути. Тьху, гидота.
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20.02.2024 12:00 Відповісти
Ось таке воно тупе і безголове. Буквально. В прямому сенсі.
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20.02.2024 12:02 Відповісти
Як воно командувало тим взводом, воно ж взагалі безбашєне.
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20.02.2024 12:02 Відповісти
з одного боку, ці звірства будуть використані роспропагандою для компрометації ЗСУ. з іншого, не можна виграти війну в білих рукавичках: підари мають боятися українського воїна до усрачки
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20.02.2024 12:05 Відповісти
а чому коло нього каска з синьою лентою валяється?!
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20.02.2024 12:14 Відповісти
Впевнена, що не варто викладати відео з обличчями наших воїнів. Треба піксити.
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20.02.2024 12:16 Відповісти
І акцент москальський
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20.02.2024 12:29 Відповісти
Не показуйте це відео Фаріон. В неї від рос.мови негативний оргазм.
І ще. Чому у рос.командира немає камуфляжної накидки? Мабуть давно вже валяється у лісополосі, а голову з'їли дикі звірі.
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20.02.2024 12:37 Відповісти
Негативний оргазм - цэ, тiпо, коли падае нiжэ плiнтуса?
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20.02.2024 16:05 Відповісти
#акаквіхателі?
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20.02.2024 13:44 Відповісти
Пікассо був би натхненний.
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20.02.2024 15:03 Відповісти
Це за наших поранених на "Зеніті ", розстріляних орками . Дякуємо !
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20.02.2024 15:28 Відповісти
А скільки наших там лежитъ. ,а поранених скільки ,яких постріляли орки,треба раніше було відходити ,навіщо мені отой один чому ви радієте
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21.02.2024 09:24 Відповісти
 
 