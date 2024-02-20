Бійці 225 ОШБ ліквідували командира взводу одного з підрозділів ЗС РФ під Авдіївкою. ВIДЕО 18+
Воїни 225-го окремого штурмового батальйону ліквідували командира взводу одного з підрозділів ЗС РФ під Авдіївкою.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднив командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Так, батальйон знищив штурмову групу російських окупантів під Авдіївкою. На кадрах - ліквідований командир взводу одного з підрозділів ЗС РФ.
Топ коментарі
+40 Vik Tor #521724
показати весь коментар20.02.2024 11:39
+28 віктор федорович #394174
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+28 Amber
показати весь коментар20.02.2024 11:40
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добре що знищили
слава воїнам
але можна зняти відео не стоячи на дохлому орку.
Організаційно взвод, залежно від його призначення, має декілька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) відділень , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F) секцій або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) команд (обслуг, екіпажів, груп). Штатний командир взводу - молодший офіцер у званні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 лейтенанта .
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Шановні друзі, ми відкрили збір для бійця ЗСУ з Київщини Паламарчука Василя. Це мій чоловік . Який боронить нашу державу на Бахмутському напрямку в 143 бригаді .
Їм потрібен бінокуляр для ЕВАКОГРУПИ в якій знаходиться мій чоловік.
Сума доволі велика , але ми будемо вдячні БУДЬ-ЯКОМУ ДОНАТУ або РЕПОСТУ 🙏
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Дякуємо та сподіваємося на допомогу!!
Слава Україні !
Прогресс однако....
І ще. Чому у рос.командира немає камуфляжної накидки? Мабуть давно вже валяється у лісополосі, а голову з'їли дикі звірі.