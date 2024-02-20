Харківські гвардійці відбили наступ та знищили два взводи окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
17 лютого на Запорізькому напрямку ворог намагався наступати на позиції бригади "Спартан". Аеророзвідкою бригади було виявлено рух декількох ворожих колон важкої техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, бійцям бригади вдалося зупинити наступ техніки. Нацгвардійцями 3-ої бригади оперативного призначення було знищено 3 одиниці ворожої техніки та 2 взводи піхоти росіян.
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Luk Viktor
показати весь коментар20.02.2024 12:27 Відповісти Мені подобається 12
Funt Gor
показати весь коментар20.02.2024 14:07 Відповісти Мені подобається 3
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