УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10849 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 064 2

Харківські гвардійці відбили наступ та знищили два взводи окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

17 лютого на Запорізькому напрямку ворог намагався наступати на позиції бригади "Спартан". Аеророзвідкою бригади  було виявлено рух декількох ворожих колон важкої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, бійцям бригади вдалося зупинити наступ техніки. Нацгвардійцями 3-ої бригади оперативного призначення було знищено 3 одиниці ворожої техніки та 2 взводи піхоти росіян.

Дивіться: Ударний підрозділ "Булава" знищив FPV-дронами "Дикі Шершні" ворожий ангар з технікою окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7342) Запорізька область (3645)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна робота! Респект!
показати весь коментар
20.02.2024 12:27 Відповісти
Лупили кацапів, аж гай гудів... А потім піхотою добили недобитків, соррі, за тавтологію)
показати весь коментар
20.02.2024 14:07 Відповісти
 
 