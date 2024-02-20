Харківські гвардійці відбили наступ та знищили два взводи окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

17 лютого на Запорізькому напрямку ворог намагався наступати на позиції бригади "Спартан". Аеророзвідкою бригади було виявлено рух декількох ворожих колон важкої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, бійцям бригади вдалося зупинити наступ техніки. Нацгвардійцями 3-ої бригади оперативного призначення було знищено 3 одиниці ворожої техніки та 2 взводи піхоти росіян.

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