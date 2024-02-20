Росіяни мародерять в окупованому Сєверодонецьку: "Бл#, квартиры у них просторные. Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис окупанта, який зафільмував як він мародерить напівзруйновані та покинуті квартири в окупованому Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин оглядає пошкоджену багатоповерхівку та "інспектує" одну із квартир. Окупант дуже шкодує, що не зможе забрати уцілілий телевізор, який видно у недоступному через руйнування місці і поклав око на односпальне ліжко, вочевидь, у дитячій кімнаті.

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"Бл#, квартиры у них не маленькие - просторные... Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая", - каже мародер на відео.

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