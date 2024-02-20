Росіяни мародерять в окупованому Сєверодонецьку: "Бл#, квартиры у них просторные. Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис окупанта, який зафільмував як він мародерить напівзруйновані та покинуті квартири в окупованому Сєверодонецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин оглядає пошкоджену багатоповерхівку та "інспектує" одну із квартир. Окупант дуже шкодує, що не зможе забрати уцілілий телевізор, який видно у недоступному через руйнування місці і поклав око на односпальне ліжко, вочевидь, у дитячій кімнаті.
"Бл#, квартиры у них не маленькие - просторные... Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая", - каже мародер на відео.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+55 Михайло Иляш
показати весь коментар20.02.2024 17:40
+37 Леонід #587957
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+36 Алекс Скела
показати весь коментар20.02.2024 17:43
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До речі,
https://dn.depo.ua/ukr/severodonetsk/severodonetsk-chi-siverskodonetsk-chomu-zmina-nazvi-oblasnogo-tsentru-luganshchini-tse-ne-pereymenuvannya-202111181392297 Сєвєродонецьк чи Сіверськодонецьк: Чому зміна назви обласного центру Луганщини - не зовсім перейменування На Луганщині не вщухає тема зміни назви обласного центру, яка зараз офіційно пишеться як Сєвєродонецьк. Українською мовою має звучати - Сіверськодонецьк, але місцеві жителі повстали проти цього, вважаючи, що місто хочуть перейменувати
Ну що, доповставалися?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганская область
На 80% населення виїхало, а якщо орки зайшли би до твого міста, вважаєш було б менше ждунів?
Такий веселий гомін дітлахів вечорами там дзвенів, школа поряд - не можу дивитися, із нелюдами з людожерні усе ясно, але ті, хто чекав цих істот , як їм зараз?
Особливий шок від тг-каналів ,де люди розпитують про повернення у руїни з Європи🤕
пускай всьо бєрут..,
аби не НАТО ..
або бендеравци
Но по названию представлено так, как будто в рашке своих "просторных" нет, выставляя читателей дебилами - об это уже описался
Тем временем снаряды 155 мм калибра идут в Украину...✊💪🥇🥇🥇
Знаю, знаю. Бував 2015-2017.
Як зараз, пам'ятаю розмову з декількома місцевими. Лейтмотив :" вот када наші прідут...."