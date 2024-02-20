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Новини Відео Війна
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Росіяни мародерять в окупованому Сєверодонецьку: "Бл#, квартиры у них просторные. Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис окупанта, який зафільмував як він мародерить напівзруйновані та покинуті квартири в окупованому Сєверодонецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин оглядає пошкоджену багатоповерхівку та "інспектує" одну із квартир. Окупант дуже шкодує, що не зможе забрати уцілілий телевізор, який видно у недоступному через руйнування місці і поклав око на односпальне ліжко, вочевидь, у дитячій кімнаті.

Також дивіться: Окупанти вихваляються краденими в українців велосипедами. ВIДЕО

"Бл#, квартиры у них не маленькие - просторные... Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая", - каже мародер на відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Артефакти", які війська окупантів накрали в Україні, виставлять у шкільних музеях РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) мародерство (339) Сєверодонецьк (508)


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Топ коментарі
+55
Вони не люди, не були ними і ніколи не будуть. Будь-який мир з РФ - це лише підготовка до наступної війни
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20.02.2024 17:40
+37
Шоб ця "кроватка п..датая" була останнє що ти побачив в своєму смердючому житті
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20.02.2024 17:48
+36
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20.02.2024 17:43
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Вони не люди, не були ними і ніколи не будуть. Будь-який мир з РФ - це лише підготовка до наступної війни
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20.02.2024 17:40 Відповісти
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20.02.2024 18:53 Відповісти
воюют и воруют
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21.02.2024 01:16 Відповісти
Срань уссурійська.
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20.02.2024 17:43 Відповісти
скоріше хряк кацапскій ванючій...
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20.02.2024 17:48 Відповісти
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20.02.2024 17:43 Відповісти
Мародери...
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20.02.2024 17:48 Відповісти
Визволителі. бл...
До речі,
https://dn.depo.ua/ukr/severodonetsk/severodonetsk-chi-siverskodonetsk-chomu-zmina-nazvi-oblasnogo-tsentru-luganshchini-tse-ne-pereymenuvannya-202111181392297 Сєвєродонецьк чи Сіверськодонецьк: Чому зміна назви обласного центру Луганщини - не зовсім перейменування На Луганщині не вщухає тема зміни назви обласного центру, яка зараз офіційно пишеться як Сєвєродонецьк. Українською мовою має звучати - Сіверськодонецьк, але місцеві жителі повстали проти цього, вважаючи, що місто хочуть перейменувати

Ну що, доповставалися?
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20.02.2024 17:48 Відповісти
Маю надію, що після деокупації цих клоачних анклавів на різноманітні бажання(хатєлкі) місцевих жителів, які не встигнуть втікти во глубіну сібірскіх руд, буде покладений здоровенний український йух.
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20.02.2024 17:56 Відповісти
На Луганщині не вщухає тема зміни назви обласного центру, яка зараз офіційно пишеться як Сєвєродонецьк.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганская область
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20.02.2024 19:41 Відповісти
Шоб ця "кроватка п..датая" була останнє що ти побачив в своєму смердючому житті
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20.02.2024 17:48 Відповісти
Гроба йому а не краватку!
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20.02.2024 17:49 Відповісти
Краватку йому з намиленої мотузки щоб ліг в домовину!
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20.02.2024 18:24 Відповісти
Совковий дрям - вісім сан.метрів на душу.....ідіоти, плятьььь
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20.02.2024 17:50 Відповісти
Вони не за *****, не за росію, не за мірвавсьоммірє, не протів хвашізму, не проти бендерівців чи американських негрів танцюючих на танках воюють. Вони воюють щоб змародерити дитяче ліжко, кавоварку, унітаз чи ношені труси для сваєй любімай. Це реальна мета рузьге воєна з якого мухосранська він би не був. Нажива. Халява. Заздрість.
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20.02.2024 17:51 Відповісти
Ох там затята сєпарня жила! Гарно їх роздовбали орки, он як радіють братушки кроваткам і тєлєкам сєпарні авдіївської. Головне українську мову нетреба вже вчити!
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20.02.2024 17:51 Відповісти
Не рівняй усіх, це мої сусіди.
На 80% населення виїхало, а якщо орки зайшли би до твого міста, вважаєш було б менше ждунів?
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20.02.2024 18:06 Відповісти
Не радій чужому горю. В мене в Дніпрі жила сім'я біженців з Северодонецька. Батько воював в Айдарі, а син загинув на фронті. Складні люди, але твердо за Україну
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20.02.2024 18:22 Відповісти
Ну, а шо?! Під час другої світової кацапи теж перли з Європи, особливо з Німеччини. Тільки тоді перли старші оХВицери та Хенерали, а ***** тепер дозволив і солдатам шакалити...
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20.02.2024 17:53 Відповісти
у каждого деда на даче есть то скатерка с нетипичным для ****** рисунком, гобеленчик, самоварчик, или что-то такое что греет душу вспоминая как он красиво зажигал грабя мирняк
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20.02.2024 20:21 Відповісти
Зависть і ненависть. Натуральний кацапський урод
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20.02.2024 18:02 Відповісти
Сусідній дім((((
Такий веселий гомін дітлахів вечорами там дзвенів, школа поряд - не можу дивитися, із нелюдами з людожерні усе ясно, але ті, хто чекав цих істот , як їм зараз?
Особливий шок від тг-каналів ,де люди розпитують про повернення у руїни з Європи🤕
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20.02.2024 18:03 Відповісти
Ну, вони саме для цього сюди і їхали, щоб мародерити, красти у нас те, що їм і не снилося. Зато ті, хто у Северодонецьку волав «пуцін ввєді» вони же живуть собі у безпечних Європах та насміхаються над нами хахламі, що життя своє віддають за їхні бажання
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20.02.2024 18:05 Відповісти
народу Сєверодонецька нє жалко для братішек..
пускай всьо бєрут..,
аби не НАТО ..
або бендеравци
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20.02.2024 18:07 Відповісти
очередной вброс для дебилов, чтоб пуканы поподгорали и побежали воевать. В рашке "просторных квартир" тоже хватает есишо
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20.02.2024 18:16 Відповісти
Хватает,в Москве и Питере,а сюда прется лапотное быдло из остальной наросии. А ты свинособака чё сюда приползло на сайт? За расеюшку заступаться?
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20.02.2024 18:40 Відповісти
исключительно чтобы поржать с дебилов с горящими пуканами
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20.02.2024 18:53 Відповісти
Понял. Работа такая. Но по ржанию больше ты на дебила похож,чем люди смотрящие ролик про твоих парнокопытных соплеменников.
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20.02.2024 18:56 Відповісти
400 к таких як ти вже поржали і розкинулися по лісам та долам...
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20.02.2024 19:46 Відповісти
тобто це відео, на твій погляд, є фальшивим чи то голівуд засняв для 'біндер'? А насправді кацапи тут виключно 'асвабажджнієм' зайняті і на українців з військових літаків зкидують пелюстки троянд і 'надувниє шаріки',а 'кієвскій рєжім бамбіт сваіх', так по твоєму?
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20.02.2024 18:57 Відповісти
нет, я не думаю оно фальшивое, хотя и не смотрел, мне это не интересно.

Но по названию представлено так, как будто в рашке своих "просторных" нет, выставляя читателей дебилами - об это уже описался
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20.02.2024 19:10 Відповісти
якщо вже вирішив потрудитися на коментарі, то можеш виділити час і на перегляд відео, перш ніж щось строчити, це зовсім не про великогабаритні квартири
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20.02.2024 19:22 Відповісти
скоріше опИсался...
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20.02.2024 19:47 Відповісти
Дебіли це хто?
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20.02.2024 21:55 Відповісти
І щоб не було танків Нато, все самі разхерачімо до тла, а краватку все рівно заберу від гріха подалі.
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20.02.2024 18:19 Відповісти
ruSSke- KURWY!
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20.02.2024 18:25 Відповісти
А власне чому назва міста пишеться як "Сєвєродонецьк"? Місто отримало назву від ріки Сіверський Донець, значить слід називати "Сіверодонецьк". Слова "сівер", "сіверщина" є нашими древніми словами, не потрібно їх спотворювати.
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20.02.2024 18:29 Відповісти
А замінити букву х на букву Г це теж давно забуті древні слова? Було хеллоу, с тало геллоу. Яка тепер різниця, як називати?
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20.02.2024 19:14 Відповісти
Схоже це Вілєсова, https://maps.app.goo.gl/RkoHzZGaeG7kYX9g6 цей будинок
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20.02.2024 18:30 Відповісти
Це Гагаріна 117 дім((
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20.02.2024 18:44 Відповісти
це він і є
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20.02.2024 19:02 Відповісти
Цапюра дебільна не розуміє, що крадені речі щастя не принесуть. Чому кишенькові крадуни такі щедрі. А тому, що вони знають цей закон Всесвіту!!! Вкрав? Пропий, прогуляй, роздай, але не вкладай в підвалини свого щастя. Щастя будується на важкій праці, коли тобі дають гроші за користь, що ти несеш людям, а не на вкрадених у людей речах
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20.02.2024 18:42 Відповісти
Це вже напевно десь 3тя зміна мародерів.
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20.02.2024 18:51 Відповісти
армія расії как єсть - який народ, така і армія
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20.02.2024 19:04 Відповісти
Ну что дамбаситы и ждуны. Дождались своих братьев асвабадителей и защитников. Теперь ваши кроватки и телевизоры им нужнее
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20.02.2024 19:09 Відповісти
Я не пойму, ну у им же вроде хорошо платят... . Ну даже в рашке такая кровать стоит не так уж много. Насколько же мозги должны не быть.
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20.02.2024 19:15 Відповісти
Это сладкое слово ХАЛЯВА!
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20.02.2024 19:24 Відповісти
Ну да. "На халяву и хлорка - сахар.."
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20.02.2024 19:32 Відповісти
https://youtu.be/je4UzLqI5CA?si=ai1UNPvvOmwVexMD ...

Тем временем снаряды 155 мм калибра идут в Украину...✊💪🥇🥇🥇
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20.02.2024 19:26 Відповісти
Сєпароданєцк?
Знаю, знаю. Бував 2015-2017.
Як зараз, пам'ятаю розмову з декількома місцевими. Лейтмотив :" вот када наші прідут...."
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20.02.2024 19:40 Відповісти
Вы помните только тех ждунов каданашипридут и не помните проукраинских людей которых всегда больше. Даже во Львове можно найти кучу ждунов которые анонируют на приход рашистов и возвращение в ссср. Не нужно по меньшинству судить о всех.
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20.02.2024 20:16 Відповісти
Ви звідти?
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20.02.2024 21:08 Відповісти
В Гуляйполі, гражданські і воєні розмародерили,і шо ні хто не бачить,шо кацапи ,шо хохли,підари
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20.02.2024 21:43 Відповісти
Прикинь..там ТЕЛЕК!...отета да..ЦЕЛИЙ..)))))..оч пся крев..
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20.02.2024 22:25 Відповісти
 
 