Ворожа БМП із окупантами на броні вибухає на протитанковій міні. ВIДЕО безпілотника
Ворожа БМП із окупантами на броні наїхала на протитанкову міну і вибухнула.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис видовищного вибуху ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.
"Самоденацифікація ворожої БМП, на якій густо розсілися окупанти. Як мехвод зміг не побачити мінний шлагбаум - не зрозуміло. Але це вже й не важливо...", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+27 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар20.02.2024 18:36
+23 Олег Квиташ
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+19 Сергей Бойко #578883
показати весь коментар20.02.2024 18:39
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Только ж непонятно зачем его ставят? Чтобы противник тоже увидел? Или в случае подхода противника его снимают?
Навіть якщо мехвод висуне свою бошку з люка (для більшого обзору) то за 50-60 метрів він ще не баче міни, а за 30-40 вже не баче (горизонт закрився). Ви ж не думаєте що на кацапських "бехах" встановлені камери, не те що кругового, а хоча б фронтального обзору.
https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
Ukrainian President Volodymyr Zelensky stresses the importance of real results of an investigation into crimes committed against participants in the Revolution of Dignity.
Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості реальних результатів розслідування злочинів, скоєних проти учасників Революції Гідності.
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