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Ворожа БМП із окупантами на броні вибухає на протитанковій міні. ВIДЕО безпілотника

Ворожа БМП із окупантами на броні наїхала на протитанкову міну і вибухнула.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис видовищного вибуху ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

"Самоденацифікація ворожої БМП, на якій густо розсілися окупанти. Як мехвод зміг не побачити мінний шлагбаум - не зрозуміло. Але це вже й не важливо...", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант загубив штани на полі бою у Кринках. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17399) вибух (4461) знищення (7251) БМП (411) міна (346)


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Топ коментарі
+27
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20.02.2024 18:36
+23
Мінний шлагбаум - це ряд мін які кладуть поперек дороги навіть не приховуючи. Побачити його можна на 7й секунді відео.
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20.02.2024 18:56
+19
Думаю таи НЕ одна мина сдетанировала . Здорово так , с огоньком прокатились.
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20.02.2024 18:39
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20.02.2024 18:36 Відповісти
А де ж поділися какцапи?
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20.02.2024 18:39 Відповісти
В повному складі на концерт.
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20.02.2024 18:41 Відповісти
Вороны по деревьям собирают...
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20.02.2024 18:43 Відповісти
Стали кацманавтами. ))
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20.02.2024 18:50 Відповісти
Йух з ними... краватку шкода!
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20.02.2024 18:58 Відповісти
Телепортировались?
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20.02.2024 19:37 Відповісти
Ні єдім ні єдім в сасєднєє сіло на діскатєку..(с)
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20.02.2024 18:39 Відповісти
Думаю таи НЕ одна мина сдетанировала . Здорово так , с огоньком прокатились.
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20.02.2024 18:39 Відповісти
Головне питання дуплєт чи триплєт??
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20.02.2024 21:15 Відповісти
Гарненько дрантя розлетілось. *** розберешся чиї руки, ноги голова порожна.
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20.02.2024 18:40 Відповісти
Ефективність міни 500 % !
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20.02.2024 18:41 Відповісти
Быстро десантировались ) ) )
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20.02.2024 18:43 Відповісти
А где там был "противоминный шлагбаум"? Как он выглятит-то?
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20.02.2024 18:48 Відповісти
Ланцюжок яскравих цяток-мін поперек дороги, на який героїчно увіпхалася коробочка.
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20.02.2024 18:56 Відповісти
Мінний шлагбаум - це ряд мін які кладуть поперек дороги навіть не приховуючи. Побачити його можна на 7й секунді відео.
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20.02.2024 18:56 Відповісти
Понятно, спасибо.
Только ж непонятно зачем его ставят? Чтобы противник тоже увидел? Или в случае подхода противника его снимают?
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20.02.2024 19:08 Відповісти
Ось на такі випадки й ставлять, коли немає можливості якісно замінувати - розрахунок на неуважність під час пересування чи бою.
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20.02.2024 19:13 Відповісти
Мінний шлагбаум у такому вигляді виставляють як правило на асфальтованих дорогах, бо там міну просто не можна закопати. Але в цьому випадку скоріше всього не закопали, бо дуже близько до ворога. Можливо мінували наземним дроном.
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20.02.2024 19:50 Відповісти
Мрія мехвода


Навіть якщо мехвод висуне свою бошку з люка (для більшого обзору) то за 50-60 метрів він ще не баче міни, а за 30-40 вже не баче (горизонт закрився). Ви ж не думаєте що на кацапських "бехах" встановлені камери, не те що кругового, а хоча б фронтального обзору.
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20.02.2024 20:27 Відповісти
мехвод - молодець!
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20.02.2024 19:09 Відповісти
Пущай полетают...
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20.02.2024 18:48 Відповісти
Цікаво, чому інтерфейс дрона російськомовний?
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20.02.2024 18:49 Відповісти
А вам шашечки, чи їхати треба?
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20.02.2024 19:37 Відповісти
Мова інтерфейсу це важливо. Але в данному випадку - ні
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21.02.2024 12:57 Відповісти
под ласточкино полетали аля ласточки)
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20.02.2024 18:59 Відповісти
И лапти разлетелись
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20.02.2024 19:09 Відповісти
і півнячі грєбєшкі..
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20.02.2024 19:10 Відповісти
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20.02.2024 19:34 Відповісти
Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.

https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 19:39 Відповісти
*****....
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20.02.2024 19:40 Відповісти
Россияне атаковали Украину ракетами Х-101, но две из них "потерялись" по дороге. Одна из них была найдена в Волгоградской области в РФ. Об этом сообщил военно-политический обозреватель проекта Информационное сопротивление Александр Коваленко.
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20.02.2024 19:43 Відповісти
они шо незрячие , там и слепой мины увидит
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20.02.2024 19:49 Відповісти
Ти в цій ******** сидів коли небудь щоб таке питати ?
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20.02.2024 21:19 Відповісти


Ukrainian President Volodymyr Zelensky stresses the importance of real results of an investigation into crimes committed against participants in the Revolution of Dignity.
Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості реальних результатів розслідування злочинів, скоєних проти учасників Революції Гідності.

10 років минуло
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20.02.2024 19:51 Відповісти
Якая ж красота 🥳
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20.02.2024 19:51 Відповісти
випарились ))
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20.02.2024 20:43 Відповісти
Туди кацапам й дорога.
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20.02.2024 21:00 Відповісти
как не увидел? Да как обычно, выпимши был.
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20.02.2024 21:42 Відповісти
Високо так шматки злетiли, видовищно!
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20.02.2024 21:55 Відповісти
Добре що дюди не постраждали! 😁
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20.02.2024 21:59 Відповісти
То мехвод просто засланный казачек-камикадзе. ошибки нет
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20.02.2024 23:13 Відповісти
Асфабадитэли-Асфабадылысь🏁
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21.02.2024 08:18 Відповісти
Цікаво чи можна після такого залишитись живим
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21.02.2024 12:53 Відповісти
аллё там все живы здоровы? кабздон на бис
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21.02.2024 12:53 Відповісти
 
 