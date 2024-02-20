Ворожа БМП із окупантами на броні вибухає на протитанковій міні. ВIДЕО безпілотника

Ворожа БМП із окупантами на броні наїхала на протитанкову міну і вибухнула.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис видовищного вибуху ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

"Самоденацифікація ворожої БМП, на якій густо розсілися окупанти. Як мехвод зміг не побачити мінний шлагбаум - не зрозуміло. Але це вже й не важливо...", - зазначає у коментарі автор публікації.

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