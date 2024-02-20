Боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ веде бій з окупантами: "Good morning, Vietnam!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому боєць Інтернаціонального легіону ЗСУ веде стрілецький бій з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, який опублікований у соцмережах, зроблений камерою, установленою на амуніції бійця. Іноземець веде бій із позиції, яка обладнана у лісосмузі.

"Буданов передав привєт, сука! Good morning, Vietnam !..", - каже на записі боєць після перших черг у напрямку ворога.

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