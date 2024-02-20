Обгорілі тіла ворожих танкістів валяються навколо щойно підбитого російського танка: "Рука чиясь. Тоже колись була людина". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані обгорілі тіла ворожих танкістів навколо знищеного російського танка Т-80БВ поблизу села Шевченко біля Вугледару на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, українські воїни щойно знищили танк - він ще димить. Один із бійців і зафільмував тіла окупантів. На одному із них вогонь повністю знищив одяг.

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