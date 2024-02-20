Обгорілі тіла ворожих танкістів валяються навколо щойно підбитого російського танка: "Рука чиясь. Тоже колись була людина". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані обгорілі тіла ворожих танкістів навколо знищеного російського танка Т-80БВ поблизу села Шевченко біля Вугледару на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, українські воїни щойно знищили танк - він ще димить. Один із бійців і зафільмував тіла окупантів. На одному із них вогонь повністю знищив одяг.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+37 сергей юрко
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+34 Oleksander Khomenko
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+29 Олег Квиташ
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Украсят утренний пейзаж...."
оригінал пісні про "молодого танкіста"
- показать реалии войны, и что смерть бывает ужаснее чем считается
- донести до людей, граждан Украины, что идёт война, и нету какой то сдачи и договорняка и что с нашей стороны также есть действия а не только негатив
- возможность донести до врага, что у них не всё так радужно и героично как они себе рисуют в пропаганде, и что война это боль с двух сторон
- увеличить количество просмотров этой новости (ну сугубо коммеческая цель)
Отрезвить ту часть общества которая думает что война только как в художественных фильмах
- показать, что враг смертен, и в принципе достаточно легко
- показать в каких условиях и, что приходится выполнять нашим защитникам для сохранения Украины
так можно перечислять долго, многое будет похоже... но главный тезис в том, что не "какую цель", а тут многовекторность цели, - она не одна целей много.
Дерьмом восхваленный.
Он вышел из Ада, обители зла!
Он даже не Демон, не черт...
Он даже не призрак, а просто зола...
Сожжонная заживо, в мире, где тьма
Кусок биомассы, с дерьмом вместо мозга,
Он прожил недолго, жизнью врага!
https://www.youtube.com/watch?v=wp4liOTx_hA
https://www.youtube.com/shorts/1gLmD2BRAxA
9 одиниць техніки підірвалося на мінах - 3 танки, 3 БМП, 3 МТЛБ. Піхоту яка вціліла - добили з дронів
"По атаке севернее https://www.google.com/maps/place/47%C2%B043 Шевченко всё равно сейчас начнёт инфа вылазить, да, там потеряли опять техники ***** - 3 танка, 5 БМП-3/БМД-4, 5 МТЛБ (13 единиц)".
https://redaktor.com.ua/2024/02/20/**********-pidbyly-rosijski-tanky-t-90-pid-bahmutom/