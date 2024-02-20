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Обгорілі тіла ворожих танкістів валяються навколо щойно підбитого російського танка: "Рука чиясь. Тоже колись була людина". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані обгорілі тіла ворожих танкістів навколо знищеного російського танка Т-80БВ поблизу села Шевченко біля Вугледару на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, українські воїни щойно знищили танк - він ще димить. Один із бійців і зафільмував тіла окупантів. На одному із них вогонь повністю знищив одяг.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант загубив штани на полі бою у Кринках. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17399) танк (2067) знищення (7251) Донецька область (8475) Вугледар (142)


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Топ коментарі
+37
Дивне питання. Таке відчуття, що ви 2 роки жили десь на Мальдівах або в Португалії, і зараз приїхали в Україну і раптом виявили іншу реальність
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21.02.2024 00:02
+34
То не людина була. Сущность.
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20.02.2024 23:39
+29
Вчорашній приліт по кацапам на полігоні:
https://www.youtube.com/watch?v=wp4liOTx_hA


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21.02.2024 00:50
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20.02.2024 23:36 Відповісти
"Четыре трупа возле танка
Украсят утренний пейзаж...."

оригінал пісні про "молодого танкіста"
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21.02.2024 01:50 Відповісти
Воно було кацапом.Було б людиною,його б там не було
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21.02.2024 07:04 Відповісти
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20.02.2024 23:37 Відповісти
То не людина була. Сущность.
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20.02.2024 23:39 Відповісти
ОсобьРуzкеКретина
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20.02.2024 23:56 Відповісти
Красивое!
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20.02.2024 23:44 Відповісти
"Колись була людина"- говорить голос за кадром.Тричі передивився,людей не побачив,одні шашлички зі скоринкою з моск@лів.
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20.02.2024 23:44 Відповісти
Всі кацапи ідуть до пекла , без жалю 🤬
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20.02.2024 23:48 Відповісти
хтось може пояснити, з якою метою на загальний огляд викладують такі новини та відео? може я тупий, нерозумію
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20.02.2024 23:51 Відповісти
Дивне питання. Таке відчуття, що ви 2 роки жили десь на Мальдівах або в Португалії, і зараз приїхали в Україну і раптом виявили іншу реальність
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21.02.2024 00:02 Відповісти
Ви мабуть не в курсі. В нас йде війна. На знищення.
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21.02.2024 00:06 Відповісти
З метою показати вам і всьому світу як треба карати зло.
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21.02.2024 00:16 Відповісти
мені показати? ну-ну. показуй. каратєль
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21.02.2024 00:19 Відповісти
А може ти кацап? І тобі жалко "мальчиков в трусіках", які приїхали до нас на 50-тонній машині незрозуміло для чого
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21.02.2024 00:24 Відповісти
все може бути. це ж інтернет. може я кацап, можи ти сексот під прикриттям
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21.02.2024 00:28 Відповісти
Ти тупий кацап
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23.02.2024 11:44 Відповісти
не с какой целью, а с какими целями. Целей выкладывания таких видео достаточно много... Скорее было бы легче придумать цель - почему не стоит выкладывать такое видео. Выкладывание способствует:

- показать реалии войны, и что смерть бывает ужаснее чем считается
- донести до людей, граждан Украины, что идёт война, и нету какой то сдачи и договорняка и что с нашей стороны также есть действия а не только негатив
- возможность донести до врага, что у них не всё так радужно и героично как они себе рисуют в пропаганде, и что война это боль с двух сторон
- увеличить количество просмотров этой новости (ну сугубо коммеческая цель)
Отрезвить ту часть общества которая думает что война только как в художественных фильмах
- показать, что враг смертен, и в принципе достаточно легко
- показать в каких условиях и, что приходится выполнять нашим защитникам для сохранения Украины

так можно перечислять долго, многое будет похоже... но главный тезис в том, что не "какую цель", а тут многовекторность цели, - она не одна целей много.
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21.02.2024 00:20 Відповісти
это для меня. Иди спи
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21.02.2024 00:22 Відповісти
Єдина мета - підняти настрій широких верств населення 😁
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21.02.2024 00:27 Відповісти
Щоб сруськай мір московії бачив наслідки своєї окупації Мирної України!
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21.02.2024 00:35 Відповісти
Мабуть,тупий.Щоб орки,які підписують контракт,бачили куди їдуть.І самки їхні щоб бачили,куди вони своїх синів-чоловіків-братів пускають.
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21.02.2024 05:47 Відповісти
З метою , щоб вірилось в світле майбутнє для України
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21.02.2024 09:55 Відповісти
В дерьме рождённый,
Дерьмом восхваленный.
Он вышел из Ада, обители зла!
Он даже не Демон, не черт...
Он даже не призрак, а просто зола...
Сожжонная заживо, в мире, где тьма
Кусок биомассы, с дерьмом вместо мозга,
Он прожил недолго, жизнью врага!
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21.02.2024 00:01 Відповісти
То не вогонь знищив одяг на шашличку. Бо тіло біле ж - не зажарене. То свої товарищі, яким пощастило не здохнути в танку - зняли з трупачка все цінне, включаючи одяг та чкурнули. Навіть труси зняли - велика, бач, цінність в засрашинських окупантів!
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21.02.2024 00:17 Відповісти
За Українців, що життя поклали, захищаючи Вільну Україну від орків московії-сруськага міра
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21.02.2024 00:31 Відповісти
Ніколи воно небуло людиною...
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21.02.2024 00:32 Відповісти
Засра..ли орки украинскую землю своими железяками та дохлятиной.
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21.02.2024 00:33 Відповісти
Вчорашній приліт по кацапам на полігоні:
https://www.youtube.com/watch?v=wp4liOTx_hA


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21.02.2024 00:50 Відповісти
Pienknie
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21.02.2024 01:03 Відповісти
І ще з близька
https://www.youtube.com/shorts/1gLmD2BRAxA
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21.02.2024 01:06 Відповісти
мальчікі в трусіках - красіво лєжат
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21.02.2024 09:00 Відповісти
Вольфрамові кульки це вам не %уй собачий
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21.02.2024 07:05 Відповісти
... даже вольфрамовый
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21.02.2024 13:46 Відповісти
russke -kurwy zasmazony!
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21.02.2024 01:01 Відповісти
Дохлий кацап, окрім огиди, ніяких почуттів не викликає.
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21.02.2024 01:24 Відповісти
З Басні "діда Стаса" - ..... "Що стосується моралі, на русні її проср4ли, кількість вбитих не вражає - баби нових наражают".
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21.02.2024 01:24 Відповісти
Они бы все равно от водки медленно умерли
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21.02.2024 01:33 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1759901827200381331 доставка горячего на дом
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21.02.2024 03:05 Відповісти
Під Вугледаром кацапи пішли у розвідку боєм, майже через рік паузи на цьому напрямі.
9 одиниць техніки підірвалося на мінах - 3 танки, 3 БМП, 3 МТЛБ. Піхоту яка вціліла - добили з дронів
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21.02.2024 03:07 Відповісти
От орков:
"По атаке севернее https://www.google.com/maps/place/47%C2%B043 Шевченко всё равно сейчас начнёт инфа вылазить, да, там потеряли опять техники ***** - 3 танка, 5 БМП-3/БМД-4, 5 МТЛБ (13 единиц)".
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21.02.2024 03:42 Відповісти
Вся суть відмінності українців від мокшів в одному дні. Полонених українців орки розтрілюють. Над вбитим москалем український воїн промовляє "Все одно жалко...". Бо намагається бачити в ньому людину. Але не люди москалі. То тільки як "подивишся здаля на москаля...". Вчить Кобзаря.
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21.02.2024 06:49 Відповісти
Українці підбили російські танки Т-90 під Бахмутом

https://redaktor.com.ua/2024/02/20/**********-pidbyly-rosijski-tanky-t-90-pid-bahmutom/
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21.02.2024 07:24 Відповісти
 
 