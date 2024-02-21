Момент "взяття" армією РФ плацдарму в Кринках: два окупанти встановили свій прапор на залишках будинку і стрімголов тікають на свої позиції. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент "зачищення" окупантами українського плацдарму у Кринках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як два окупанта, пробравшись на контрольовану українськими воїнами частину Кринків, встановлюють російський прапор на руїнах одного із будинків і стрімголов тікають на свої позиції.
Топ коментарі
+27 Валентин Коваль #587289
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Зраgoůo6cmво --- страшна диванна хвороба.
Може хтось запитати у Тарнавського?
У них на московії так прийнято,коли вони самі влізають в автозак.обов'язково роблять селфі.
Зміст такого своєрідного утримання плацдарму - притягнення ворожих сил:
1) для їх ефективного знищення дронами і артилерією з правого берега Дніпра - завдяки концентрації на одиницю площі;
2) для відтягування від інших наппямків, зокрема Роботинського виступу.
Так якого бл... х........я відбувається все це криваве шоу в Кринках куди бійців кидають через Дніпро як сірники???
У нас сил нема втримати укріплену позицію в Авдіївці. А тут бл..... "плацдарм" в Кринках. Чи планується черговий "успішний контрнаступ" тепер з епічним форсуванням Дніпра???
Називайте мене іпсошником/зрадойобом але мій прогноз такий - наших з Кринок скоро виб'ють, після чого з'ясується що це була політично-пропагандистська акція, шоу квартал-на крові.
І буде дуже добре якщо чергова "контрольована ситуація" не завершиться залишенням поранених на розстріл ворогом.