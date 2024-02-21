Момент "взяття" армією РФ плацдарму в Кринках: два окупанти встановили свій прапор на залишках будинку і стрімголов тікають на свої позиції. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент "зачищення" окупантами українського плацдарму у Кринках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як два окупанта, пробравшись на контрольовану українськими воїнами частину Кринків, встановлюють російський прапор на руїнах одного із будинків і стрімголов тікають на свої позиції.

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