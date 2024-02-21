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Момент "взяття" армією РФ плацдарму в Кринках: два окупанти встановили свій прапор на залишках будинку і стрімголов тікають на свої позиції. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент "зачищення" окупантами українського плацдарму у Кринках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як два окупанта, пробравшись на контрольовану українськими воїнами частину Кринків, встановлюють російський прапор на руїнах одного із будинків і стрімголов тікають на свої позиції.

Читайте: Сили оборони тримають плацдарми на лівому березі Дніпра. Росіяни фальшиво звітують керівництву про знищення плацдарму, - ОК "Південь"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант загубив штани на полі бою у Кринках. ВIДЕО 18+

Автор: 

Шойгу Сергій (626) плацдарм (81) Херсонська область (5762)


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Топ коментарі
+27
То чого ж іх не накрили -- а тільки весела музика
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21.02.2024 09:52
+22
Підкажіть, це все ще контрольована ситуація?
Може хтось запитати у Тарнавського?
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21.02.2024 09:55
+21
Два підара пробіглись туди-сюди і не були знищені. Це мінімум дивно.
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21.02.2024 10:01
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Щоб вони своєї шкіри боялися,людожери прокляті!
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21.02.2024 09:52 Відповісти
Ну як вона "контрольована" що вони у повний зріст бігають?
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21.02.2024 14:16 Відповісти
Так а чого ж тоді бігають як пацюки?
Зраgoůo6cmво --- страшна диванна хвороба.
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21.02.2024 15:04 Відповісти
То чого ж іх не накрили -- а тільки весела музика
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21.02.2024 09:52 Відповісти
"контрольована ситуація у контрольованій частині Кринок"
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21.02.2024 13:07 Відповісти
кацап як не збреше то жити не може ...
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21.02.2024 09:54 Відповісти
Підкажіть, це все ще контрольована ситуація?
Може хтось запитати у Тарнавського?
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21.02.2024 09:55 Відповісти
Два підара пробіглись туди-сюди і не були знищені. Це мінімум дивно.
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21.02.2024 10:01 Відповісти
Донатьте на дрони і буде вам счасття !
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21.02.2024 10:08 Відповісти
"Мадяр" готує дрон для спалення мотлоху - чекаємо!
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21.02.2024 09:55 Відповісти
Ну то викладіть відео, де ця власівська ганчірка горить.
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21.02.2024 09:59 Відповісти
Ну й пейзажі! Верден відпочиває. Село Криники...
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21.02.2024 10:01 Відповісти
))))они там бегают перебежками с начала плацдарма,мы же не все село контролируем,только часть,и никогда полностью не контролировали,тем паче они такой трюк с флагом еще месяц назад делали,а техника как палилась так и палиться,и сами кацапы дохнут.
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21.02.2024 10:09 Відповісти
Ви це хто і чого сміялись?
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21.02.2024 10:10 Відповісти
Кацапе, ну і що з того, що вони бігають Кринками??? Там зовсім небагато наших воїнів, бо твоїх собратьєв валить українська арта з іншого берега Дніпра.
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21.02.2024 10:12 Відповісти
арта і БПЛА
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21.02.2024 10:33 Відповісти
Носов-а хто це тобі сказав,що там щось вивільнилося?Цим двом повезло-не було натхнення витрачати дрон.Звичайно наша пропаганда знову обісралася-кацапи просто побігли відкритий простір,а в лісі пішли,як на прогулянці.Ну нема в нас своєї **********,чи симонян,про%бали...
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21.02.2024 10:49 Відповісти
Пів року кацапи бігають саме там. Пів року туди і навіть далі іноді заскакує й їхня техніка, де успішно спалюється. За пів року боїв у Кринках жодного разу не було інфи, що наші захопили усі Кринки. Наші тримають там плацдарм за Конкою до вулиці Остапа Вишні розмір 200 м вглиб і десь 3 км вздовж фронту.
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21.02.2024 11:05 Відповісти
Пес Барбос і нєобичний крос
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21.02.2024 10:09 Відповісти
Єгорова і Кантарія
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21.02.2024 10:17 Відповісти
Береста знову вичеркнули із списку?
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21.02.2024 10:35 Відповісти
Там взагалі була постанова.
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21.02.2024 11:01 Відповісти
Та і "Берест" зараз воює на нашому боці
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21.02.2024 11:03 Відповісти
Егорова контора!
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21.02.2024 13:16 Відповісти
Если они там гуляют так свободно, то и ЗСУ вряд ли там что-то удерживают.
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21.02.2024 10:12 Відповісти
шо б ты так гулял спокойно всю свою жизнь как кацапы в крынкам... перебежками и на карачках)
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21.02.2024 10:14 Відповісти
На лінії фронту усі розумні, хто хоче залишитись живим, пересуваються скритно, бо і на своїх власних позиціях загинеш якщо надто висунутися, тож не той аргумент в тебе "KosAn"! Це за км, а краще пару, від позицій ворога можна собі щось дозволити, і то не факт, бо снайпери та дрони далеко бачать та залітають, а там до Дніпра рукою подати. Це диво що наші так довго там щось утримують, за що їм честь та хвала!
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21.02.2024 10:23 Відповісти
Хруню кацапський - хай гуляють.
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21.02.2024 10:15 Відповісти
А ты уверен, шо это не дерьмак "сбивает" эти самолеты?
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21.02.2024 12:10 Відповісти
Олещук. До чого тут Єрмак?
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21.02.2024 14:33 Відповісти
Да-а-а, слабонько... а може дерьмак теперь дает сводку генштабу сколько и чего?
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21.02.2024 15:15 Відповісти
Повинен зауважити, що не так вже добре й контролюється якщо рашисти змогли повернутись живими, іноді і наші так роблять аби продемонструвати окупанту що він не надто вже і володіє ситуацією!
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21.02.2024 10:18 Відповісти
Зачем показывать если их не уничтожили
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21.02.2024 10:36 Відповісти
А селфі хоч зробили?
У них на московії так прийнято,коли вони самі влізають в автозак.обов'язково роблять селфі.
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21.02.2024 10:44 Відповісти
КАцапами забзділо... Лізуть і лізуть
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21.02.2024 11:38 Відповісти
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21.02.2024 11:39 Відповісти
Видно в карты проиграли, вот и пошли с тряпкой.
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21.02.2024 11:49 Відповісти
Кринки - реально є "сірою зоною", що повністю не контролюється а ні ЗСУ, а ні рашистськими військами.
Зміст такого своєрідного утримання плацдарму - притягнення ворожих сил:
1) для їх ефективного знищення дронами і артилерією з правого берега Дніпра - завдяки концентрації на одиницю площі;
2) для відтягування від інших наппямків, зокрема Роботинського виступу.
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21.02.2024 12:10 Відповісти
Я помітив, що останнім часом кацапські боти пасуться тут під прапором Нідерландів.
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21.02.2024 12:56 Відповісти
Правильно говорити: почепили кацапську власівську ганчірку та втекли як сцикливі шакали.
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21.02.2024 15:11 Відповісти
Поясніть хто розуміє. Плацдарм захоплюють з певною метою. Так? Мабуть з метою форсування і подальшого наступу. Так?
Так якого бл... х........я відбувається все це криваве шоу в Кринках куди бійців кидають через Дніпро як сірники???
У нас сил нема втримати укріплену позицію в Авдіївці. А тут бл..... "плацдарм" в Кринках. Чи планується черговий "успішний контрнаступ" тепер з епічним форсуванням Дніпра???
Називайте мене іпсошником/зрадойобом але мій прогноз такий - наших з Кринок скоро виб'ють, після чого з'ясується що це була політично-пропагандистська акція, шоу квартал-на крові.
І буде дуже добре якщо чергова "контрольована ситуація" не завершиться залишенням поранених на розстріл ворогом.
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21.02.2024 21:02 Відповісти
 
 