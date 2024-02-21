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Путін подарував російській військовій авіації ікону після втрати 7 літаків за тиждень. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін подарував Головному командуванню Повітряно-космічних сил Росії копію ікони "Спас Нерукотворний". Також він вручив державні нагороди військовим частинам Повітряно-космічних сил. Для цього Путін приїхав на аеродром Чкаловський.

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

І це сталося після того, як Збройні сили України лише за тиждень знищили 7 військових літаків РФ.

Так, протягом останніх трьох днів Збройні сили України збили шість російських літаків, включаючи винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35. Ще один літак був уражений вранці 21 лютого – це був бомбардувальник Су-34. Загалом, з початку вторгнення у лютому 2022 року, за даними української сторони, Москва втратила вже 336 літаків. 

Російські солдати

Також читайте: Путін визнав дефіцит 2,5 мільйона працівників. Це більше, ніж вся російська армія

Автор: 

армія рф (17399) путін володимир (23827)


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Топ коментарі
+41
Їбануті!(
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21.02.2024 18:16
+39
дуже допомагає, якщо до лоба під каску підкласти....
на фото генерал-майор мітяєв, здох під Маріком .
ось у такому вигляді і попер в атаку, довбойб

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21.02.2024 18:41
+32
Гроби їм хай подарує..., або квитки на концерт кобзона.
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21.02.2024 18:15
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Чортам ікону в пеклі?... - "впєчітляіт".
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22.02.2024 00:30 Відповісти
Косплей "царя-самодержавца" у всій красі. ***** навіть в усе те не вірить, але роль вимагає
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22.02.2024 02:17 Відповісти
Ну а щоб ще преподніс *****, який в минулому вчився у "прозваного Христом"=МАСКА, ФЕЙК, ПОГАНЯЛО, КЛИКУХА,.... що творив "ловців людей"=АФЕРИСТІВ маніпулюючи ЗАКОНОМ та ЗАПОВІДЯМИ. На привеликий жаль велика більшість людей читаючи тексти Евангелій НЕ ВДУМУЄТЬСЯ В ТЕ, ПРО ЩО ТАМ МОВА, а тупо дивиться на розп,яття. Мабуть їх мало по світу від рук цієї церкви та її послідовників, що змішала грішне з праведним. Свого часу евреї вже вибирали "золотих тільців" замість БОГА, цей - останній. Без розуміння різниці між ЗАКОНОМ та "типу законом" все, про що попереджали пророки мертве, як і носії та вчителі цього "вчення", бо якщо у БОГА воскресіння в РАЮ(повернення в батьківський дім), то у прозваного Христом - в печері, або повернення в печерне минуле, що й є та сама ДРУГА СМЕРТЬ, бо це відкидає від тих, хто до РАЮ, на вічність в розвитку. Біблія починається з БОГА та ТВОРІННЯ і ЗАКІНЧУЄТЬСЯ третьою книгою Ездри, де вказано один з чотирьох признаків ПОЯВИ БОГА: - виходження недоношених малюків, що неможливо без перинатальних центрів, й ЦЕ КІНЕЦЬ ВІТХОГО ЗАПОВІТУ. "Я ЕСМЬ АЛЬФА ТА ОМЕГА, ПОЧАТОК ТА КІНЕЦЬ", а тепер з,єднайте ПОЧАТОК ТА КІНЕЦЬ ЗАПОВІТУ і отримаєте ВАШЕ МАЙБУТНЄ, як Адамових - вирощених з звичками звіра серед двоногих звірів, звідки виходить ЗВІР, так і Ноевих - розклеюючих соплі так званих молитов замість ПРАЦЮВАТИ. Світ не може виглядати "як хочеться", світ завжди буде виглядати "як є" - по ПРАЦІ та відношенню до ЗАКОНУ. Таяння льодовиків? А що там було, за Адама, та чим закінчилось? Кличка Путіна за часів носіння шкури Лука була "бик", - биком він був, биком і залишився, з добавкою "лукавий". Про це Біблія відкрита ЧАСОМ, яка сама говорить, що не існує такого, щоб не з,ясувалось та стало відомим всім. АРХ М
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22.02.2024 02:26 Відповісти
Тепер точно поможе! От тільки в чому?)
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22.02.2024 07:43 Відповісти
Тому самому, що і чудотворна ікона на крейсері "Москва". Господу байдуже, хто купив і хто подарував, відведе душі від гріха вбивства православних. Капєц воєнній російській авіації
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23.02.2024 23:50 Відповісти
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