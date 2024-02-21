Путін подарував російській військовій авіації ікону після втрати 7 літаків за тиждень. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін подарував Головному командуванню Повітряно-космічних сил Росії копію ікони "Спас Нерукотворний". Також він вручив державні нагороди військовим частинам Повітряно-космічних сил. Для цього Путін приїхав на аеродром Чкаловський.

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

І це сталося після того, як Збройні сили України лише за тиждень знищили 7 військових літаків РФ.

Так, протягом останніх трьох днів Збройні сили України збили шість російських літаків, включаючи винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35. Ще один літак був уражений вранці 21 лютого – це був бомбардувальник Су-34. Загалом, з початку вторгнення у лютому 2022 року, за даними української сторони, Москва втратила вже 336 літаків.

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