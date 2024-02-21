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Зеленський подякував Повітряним Силам за 7 збитих літаків РФ за тиждень. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 728-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

"Хочу подякувати нашим Повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків - російських "сушок" - за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність. І одне з головних завдань цього року для нашої держави - якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних та ракетних ударів.

Дякую всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую кожному й кожній, хто працює заради України та оборони. Дякую всім, хто допомагає. Вірити в Україну - це вірити в себе та працювати на спільну силу. Маємо досягти наших українських цілей. Маємо перемогти", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Зеленський пропонує урядам України та Польщі найближчим часом провести перемовини на кордоні: Я готовий бути також. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) звернення (604) Повітряні сили (2645)


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Топ коментарі
+13
Клоун *******, а ти щось зробив для того, щоб ці літаки збили? Ти, ****, чотири рази ухилявся від повісток в армію.
І зараз тасуєш кадри, щоб відібрати лояльних для тебе особисто, а не для України.
Згинь, погань.
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21.02.2024 20:24
+12
Граф Дякула.
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21.02.2024 20:21
+11
Верховний Дяк.
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21.02.2024 20:19
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Верховний Дяк.
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21.02.2024 20:19 Відповісти
ні, маленька, хрипата, злопам*ятна дякула
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21.02.2024 20:24 Відповісти
Хватило на 8 сек, срыгнул, нах...
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21.02.2024 20:36 Відповісти
Та Ви монстр..я графа Дякулу й хвилини не виношу. А якщо текст читати - то озвучка гундосая вважається.

Коли ж вже це приберуть з інфопростору..
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21.02.2024 20:40 Відповісти
Це довiчно, нах...
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21.02.2024 20:46 Відповісти
Вже переживаю хоч би той оманський дякула не наврочив.
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21.02.2024 21:58 Відповісти
Бідоносець.
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22.02.2024 09:08 Відповісти
А слугам своїм за що дякував??
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21.02.2024 20:19 Відповісти
Благодарнік ти наш коли ми вже будемо тобі шуту благодарні коли ти спетляєш з посту президент України.
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21.02.2024 20:20 Відповісти
Граф Дякула.
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21.02.2024 20:21 Відповісти
Клоун в любом успехе пытается свое участие в этом подчеркнуть. А может в Авдеевку съездишь клован? Ты там уже был, позировал, когда бойцы оборону держали, которых тогда еще можно было вывести с минимальными потерями. Ну и сейчас съезди, там все СВОИ.
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21.02.2024 20:21 Відповісти
Так він туди їздив... Тепер вона під кацапами...
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21.02.2024 20:28 Відповісти
Так я и говорю, надо съездить ТЕПЕРЬ в Авдеевку. Там все свои для одного клоуна.
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21.02.2024 20:29 Відповісти
Клоун *******, а ти щось зробив для того, щоб ці літаки збили? Ти, ****, чотири рази ухилявся від повісток в армію.
І зараз тасуєш кадри, щоб відібрати лояльних для тебе особисто, а не для України.
Згинь, погань.
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21.02.2024 20:24 Відповісти
ПНХ-ЗНЛ, ЛИЦЕМЕР...
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21.02.2024 20:25 Відповісти
МАЛАДЄЦ ! ШО пахвалів. ППО. А 110 бригаду не треба. І 3-тю штурмову. Нєєєє, не треба. Вони не випихнули кацапів до Донецька голими руками. То чого їх і згадувати перед сном. Хай собі воюють у полі або риють окопи, облаштовують бліндажі ... голими руками. Чорт би тебе забрав, нехристь. І піар твій у твою сраку !
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21.02.2024 20:26 Відповісти
Слава ЗСУ! Молодці!
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21.02.2024 20:28 Відповісти
завтра утром ждем еще , но на Су35 теперь нада 2 ракеты
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21.02.2024 20:36 Відповісти
СУ-35 как ни неприятно прозвучит, на данном этапе второстепенная цель. А первостепенная бомбардировщики, которые способны нести авиабомбы. Есть подозрение что с боеприпасами ПВО не все гладко.
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21.02.2024 20:40 Відповісти
Японцы для Патриотов подкидывают
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21.02.2024 20:42 Відповісти
Сколько они подкидывают мы не знаем, да и Пэтриот ли это? Что в прессе пишут этому верить нельзя, и хорошо что это так, в этом вопросе чем меньше информации тем лучше.
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21.02.2024 20:44 Відповісти
Він вже дякує, як спльовуєт
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21.02.2024 20:36 Відповісти
До 5 шахедів йде через Бериславський район Херсонщини
Курс наразі невідомий.
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21.02.2024 20:38 Відповісти
Республиканцев США
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21.02.2024 20:47 Відповісти
А может одного клована, который за 2 года войны, не сократил госрасходы на непрофильные нужды чтоб хоть как то усилить обороноспособность. В полный рост финансирование сериалов, ток-шоу, клоун-марафона и прочая дрянь.
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21.02.2024 20:49 Відповісти
Ведь можно сократить областные администрации, по простому принципу, вместо 2-х, оставить
1-ну. Уверен, везде есть раздутые штаты которые требуют финансирования. Это самое простое. Но клован не хочет.....
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21.02.2024 20:51 Відповісти
Подоляк клітку відкрив з курчатами своїми? Скільки вас поналазило. Вдавіться копійками
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22.02.2024 09:13 Відповісти
Дзвінок з кремля Зеленському, товариш майор: "Ти шо, зовсім охрінів?"
Зеленський: "А шо такоє?"
Товариш майор: "Самальоти збиваете!!!"
Зеленський: "Винуват. Исправлю"

Зеленський подякував ЗСУ за збиті літаки.
Кому треба - натяк зрозумів...
Більше збивати не будемо?
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21.02.2024 21:01 Відповісти
якщо глянути на локації тих попадань то перші три були на авдіївському напрямку. ще одна годувала криветок в морі. навряд чи то тягали степами пускову петріота . думаю то щось літаюче попрацювало
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21.02.2024 21:08 Відповісти
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21.02.2024 21:55 Відповісти
В дупу собі, Ленці і мамі Римі засунь ті подяки. Що ти, с...ка ,зробив для цього? Потужно засерав відосиками ефір?
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22.02.2024 09:12 Відповісти
 
 