Зеленський подякував Повітряним Силам за 7 збитих літаків РФ за тиждень. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 728-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

"Хочу подякувати нашим Повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків - російських "сушок" - за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність. І одне з головних завдань цього року для нашої держави - якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних та ракетних ударів.

Дякую всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую кожному й кожній, хто працює заради України та оборони. Дякую всім, хто допомагає. Вірити в Україну - це вірити в себе та працювати на спільну силу. Маємо досягти наших українських цілей. Маємо перемогти", - сказав Зеленський.

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