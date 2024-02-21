Як ворогу вдалося здійснити прорив південніше Авдіївки та деталі відходу бійців 53 ОМБр з міста | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Володимира Мономаха тримали рік оборону Авдіївки. Воїни бригади кожен день завдавали противнику безповоротних втрат як у техніці, так і в особовому складі.
Командир мотопіхотної роти 53-ї ОМБр із позивним "Зам" розповів що воїни до останнього утримували свої позиції, і завдяки їм інші українські підрозділи здійснювали вихід з Авдіївки.
Повне інтерв'ю з командиром роти 53-ї окремої механізованої бригади можна подивитися на ютуб-каналі Бутусов Плюс. Про те як ворогу вдалося здійснити прорив південніше Авдіївки, - дивіться далі.
Топ коментарі
+6 Міла Шаталова
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Але ж проблема в тому, що попереду - не одна така здача і просто питання стоїть в темпі чергових здач... Про причини можна говорити довго, І Бутусов їх (відсутність повнокомплектних мотопіхотних бригад ЗСУ; дефіцит БК для арти та ПС ЗСУ; та й, власне, ******** артсистем не вистачає; несвоєчасність зміни вищого командного складу ЗСУ), напевне, зформулювати зможе краще...
Юрій визнав і вибачився за помилку в одному епізоді свого відео, як того і вимагає журналістська етика. Повага!