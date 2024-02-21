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Як ворогу вдалося здійснити прорив південніше Авдіївки та деталі відходу бійців 53 ОМБр з міста | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Володимира Мономаха тримали рік оборону Авдіївки. Воїни бригади кожен день завдавали противнику безповоротних втрат як у техніці, так і в особовому складі.

Командир мотопіхотної роти 53-ї ОМБр із позивним "Зам" розповів що воїни до останнього утримували свої позиції, і завдяки їм інші українські підрозділи здійснювали вихід з Авдіївки.

Повне інтерв'ю з командиром роти 53-ї окремої механізованої бригади можна подивитися на ютуб-каналі Бутусов Плюс. Про те як ворогу вдалося здійснити прорив південніше Авдіївки, - дивіться далі.

Також дивіться: Азовці відбили ворожий штурм на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3593) 53 окрема механізована бригада (118)


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Топ коментарі
+6
боюсь вже слухати Бутусова - настільки зашкалює дебілізм верховних командуючих
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21.02.2024 22:37
+6
Якби ж то всі наші біди полягали в здачі Авдіївки... можна було би якось пережити і сподіватися з часом вигнати орків...
Але ж проблема в тому, що попереду - не одна така здача і просто питання стоїть в темпі чергових здач... Про причини можна говорити довго, І Бутусов їх (відсутність повнокомплектних мотопіхотних бригад ЗСУ; дефіцит БК для арти та ПС ЗСУ; та й, власне, ******** артсистем не вистачає; несвоєчасність зміни вищого командного складу ЗСУ), напевне, зформулювати зможе краще...
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21.02.2024 22:43
+6
Ставки засідають, а територію здають..
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21.02.2024 23:24
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боюсь вже слухати Бутусова - настільки зашкалює дебілізм верховних командуючих
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21.02.2024 22:37 Відповісти
Я не цивільний, я бойовий офіцер, і скажу тобі валько, заткни пельку. Ти дриснула з України, щоб жити на мої гроші. Я ненавиджу вас, ви соціальні попрошайки.
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22.02.2024 13:05 Відповісти
Якби ж то всі наші біди полягали в здачі Авдіївки... можна було би якось пережити і сподіватися з часом вигнати орків...
Але ж проблема в тому, що попереду - не одна така здача і просто питання стоїть в темпі чергових здач... Про причини можна говорити довго, І Бутусов їх (відсутність повнокомплектних мотопіхотних бригад ЗСУ; дефіцит БК для арти та ПС ЗСУ; та й, власне, ******** артсистем не вистачає; несвоєчасність зміни вищого командного складу ЗСУ), напевне, зформулювати зможе краще...
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21.02.2024 22:43 Відповісти
Тому, що зелеботи звинуватили "порошенківського журналіста" Бутусова у спотворенні фактів.
Юрій визнав і вибачився за помилку в одному епізоді свого відео, як того і вимагає журналістська етика. Повага!
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21.02.2024 23:03 Відповісти
Ставки засідають, а територію здають..
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21.02.2024 23:24 Відповісти
Я щось не можу пригадати щоб хтось чи то з політичних лідерів чи то з журналістів визнавав свої помилки. Повага Юрію!
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22.02.2024 06:04 Відповісти
...как проморгали!!! Ищи предателя,кто слил планы штаба...
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22.02.2024 12:09 Відповісти
Щодо Авдіїівки, то не забувайте про https://www.youtube.com/watch?v=mOxfC2bwxb8&t=26s місцеві ньюанси .
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23.02.2024 05:29 Відповісти
 
 