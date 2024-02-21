Як ворогу вдалося здійснити прорив південніше Авдіївки та деталі відходу бійців 53 ОМБр з міста | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Володимира Мономаха тримали рік оборону Авдіївки. Воїни бригади кожен день завдавали противнику безповоротних втрат як у техніці, так і в особовому складі.

Командир мотопіхотної роти 53-ї ОМБр із позивним "Зам" розповів що воїни до останнього утримували свої позиції, і завдяки їм інші українські підрозділи здійснювали вихід з Авдіївки.

Повне інтерв'ю з командиром роти 53-ї окремої механізованої бригади можна подивитися на ютуб-каналі Бутусов Плюс. Про те як ворогу вдалося здійснити прорив південніше Авдіївки, - дивіться далі.

Також дивіться: Азовці відбили ворожий штурм на Кремінському напрямку. ВIДЕО