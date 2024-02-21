Українські бійці скинули півтори тонни вибухівки на скупчення російських окупантів. ВIДЕО

На східному напрямку воїни 48-ї Кам’янець-Подільської інженерної бригади з установок УР-77 "Метеорит" завдали потужного вогневого ураження по скупченню живої сили окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні служби зв’язків з громадськістю Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Майже півтори тонни вибухівки на голови окупантам", - зазначають у КСП ЗСУ.

Там зауважили, що маса вибухової речовини в одному заряді установки УР-77 "Метеорит" становить понад 700 кілограмів.

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