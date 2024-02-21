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Українські бійці скинули півтори тонни вибухівки на скупчення російських окупантів. ВIДЕО

На східному напрямку воїни 48-ї Кам’янець-Подільської інженерної бригади з установок УР-77 "Метеорит" завдали потужного вогневого ураження по скупченню живої сили окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні служби зв’язків з громадськістю Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Майже півтори тонни вибухівки на голови окупантам", - зазначають у КСП ЗСУ.

Там зауважили, що маса вибухової речовини в одному заряді установки УР-77 "Метеорит" становить понад 700 кілограмів.

Дивіться: Як ворогу вдалося здійснити прорив південніше Авдіївки та деталі відходу бійців 53 ОМБр з міста | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7251) ЗСУ (7547)


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Топ коментарі
+44
Нігуя собі -- безплатнии крематоріи
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21.02.2024 22:44
+24
Ми ж добрі люди! Зігріли неборак, тепер не змерзнуть. Ще й розважаться на бенефісі кабиздоха з дадорним. А бажаючі послухають лекцію від жиріка. Кому стане погано - дохтур ліза на підхваті!
В порівнянні з пеклом, де вони опиняться, їхнє життя було... Вони просто не жили

Гарненьке на ніч, дякую! 👍
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21.02.2024 22:46
+22
Читайте внимательно) Почти полторы (1,5т) тонны. Боекомплект УР-77 составляет 2 заряда разминирования по 700+кг.
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21.02.2024 22:58
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Нігуя собі -- безплатнии крематоріи
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21.02.2024 22:44 Відповісти
Супер!Хай знають
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22.02.2024 00:22 Відповісти
Не зря называют "Змей Горыныч"...
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21.02.2024 22:45 Відповісти
Ми ж добрі люди! Зігріли неборак, тепер не змерзнуть. Ще й розважаться на бенефісі кабиздоха з дадорним. А бажаючі послухають лекцію від жиріка. Кому стане погано - дохтур ліза на підхваті!
В порівнянні з пеклом, де вони опиняться, їхнє життя було... Вони просто не жили

Гарненьке на ніч, дякую! 👍
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21.02.2024 22:46 Відповісти
Ще і бутербродів навалом...
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22.02.2024 03:40 Відповісти
Вот это вещь!
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21.02.2024 22:47 Відповісти
Везіння, звичайно..., що московитські ефпівішники проспали.
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21.02.2024 22:48 Відповісти
туман
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21.02.2024 23:04 Відповісти
мабуть за відсутністю нормальних термобаричних ***********. Тим більше, що найближчій період наступу не передбачається, тому вирішили витратити деяку кількість дефіцитних ***********. Не думаю, що у нас до УРів їх виробляють.
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21.02.2024 22:55 Відповісти
Майже півтонни чи понад 700 кг??
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21.02.2024 22:56 Відповісти
Читайте внимательно) Почти полторы (1,5т) тонны. Боекомплект УР-77 составляет 2 заряда разминирования по 700+кг.
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21.02.2024 22:58 Відповісти
пишут-паралельно два Горинича закинули .
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21.02.2024 23:08 Відповісти
725 якщо вірити Вікіпідії.
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21.02.2024 23:10 Відповісти
Читала. Спочатку було півтонни. Чи Ви вперше бачите як на Цензорі тексти правлять, після оприлюднення?
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21.02.2024 23:45 Відповісти
Да, такое неоднократно уже замечал. Ну значит ошиблись, бывает.
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21.02.2024 23:56 Відповісти
Відео дивились ? Два рази вальнули підарасів.
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22.02.2024 10:08 Відповісти
НАМ БЫ ТАКИХ 100 ТЫСЯЧ !)
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21.02.2024 23:01 Відповісти
Та на кремль
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21.02.2024 23:12 Відповісти
К сожалению к них дальность метров 500, быстро дроны накроют.
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21.02.2024 23:30 Відповісти
Шкода тільки бідних звірів та пташок((
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21.02.2024 23:26 Відповісти
За музыкальное сопровождение отдельное спасибо! Не перевелись в Украине таланты легко запороть простейшую работу.
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21.02.2024 23:31 Відповісти
Вот так выглядела массовая ликвидация россиян на полигоне в Херсонской области

По указанию командования "Днепр" там собрали 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Вместо занятий, все они познакомились с господином HIMARS.

Предварительный итог - минус командирский состав и минус около 60 российских военных.

Видео https://t.me/insiderUKR/70086
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21.02.2024 23:40 Відповісти
А результат уже известен? Сколько чего было уничтожено?
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21.02.2024 23:51 Відповісти
Сейчас посчитают и тебе доложат.
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22.02.2024 01:01 Відповісти
А тебе что, не интересно? Вот когда мне сообщат - тебе не скажу..
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22.02.2024 09:04 Відповісти
Нікуя собі бавовна!!! Хто не сховався, той 200.
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22.02.2024 00:13 Відповісти
Куди там сховатись від такого???
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22.02.2024 00:26 Відповісти
Це всі до накабздона? Мурз мабуть попкорна та шаверму розносить...
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22.02.2024 00:41 Відповісти
Попакорн їм на цьому світі потрібно було жрати, а у кабздона хай давляться сухими сосновими шишками.
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22.02.2024 08:43 Відповісти
За обгорілий рукав від фуфайки,який залишився від ванюшок Ладу не дадуть.)
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22.02.2024 01:00 Відповісти
Надеюсь, данные разведки были правильные....
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22.02.2024 10:14 Відповісти
 
 