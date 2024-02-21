Українські бійці скинули півтори тонни вибухівки на скупчення російських окупантів. ВIДЕО
На східному напрямку воїни 48-ї Кам’янець-Подільської інженерної бригади з установок УР-77 "Метеорит" завдали потужного вогневого ураження по скупченню живої сили окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні служби зв’язків з громадськістю Командування Сил підтримки ЗСУ.
"Майже півтори тонни вибухівки на голови окупантам", - зазначають у КСП ЗСУ.
Там зауважили, що маса вибухової речовини в одному заряді установки УР-77 "Метеорит" становить понад 700 кілограмів.
Топ коментарі
+44 Валентин Коваль #587289
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+24 Evgeny N
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+22 Виталий #548501
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В порівнянні з пеклом, де вони опиняться, їхнє життя було... Вони просто не жили
Гарненьке на ніч, дякую! 👍
По указанию командования "Днепр" там собрали 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Вместо занятий, все они познакомились с господином HIMARS.
Предварительный итог - минус командирский состав и минус около 60 российских военных.
Видео https://t.me/insiderUKR/70086