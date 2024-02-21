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Російських кораблів буде менше. 22 лютого буде морський бій, - українські волонтери анонсували великий збір на морські дрони, які знищать російські кораблі. ВIДЕО

Віцепрем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив відео, в якому українські волонтери Ігор Лаченков, Сергій Стерненко, фонд UNIITED24, MONOBANK та СБУ анонсували на 22 лютого великий збір на морські дрони, які знищать російські кораблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ролику, який розміщений у телеграмі Федорова. 

"Російських кораблів буде менше. Готуємось до полювання. Деталі — завтра", - зазначається у повідомленні. 

Автор: 

армія рф (17399) корабель (1612) Стерненко Сергій (384) Monobank (86) United24 (49)


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Топ коментарі
+58
все перетворюється на шоу, крана, що перетворилась на шапіто
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21.02.2024 23:23
+47
вони зовсім аху..єлі ?
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21.02.2024 23:23
+41
Для чого і кого цей анонс від українських волонтерів ,
щоби кацапи краще підготувались си що ,
не зрозуміло поки що 🙁
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21.02.2024 23:28
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Какое то странное шоу ухилянтов с пляжа.
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22.02.2024 07:04 Відповісти
Це що за дурдом? Новий генштаб появився.
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22.02.2024 07:15 Відповісти
анонси знову , вам дов...бам "контрнаступу" мало?
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22.02.2024 07:25 Відповісти
а якщо не буде....то будете 3.14дунами та балаболами...вас за язика нихто не тянув....кловуни
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22.02.2024 07:46 Відповісти
Такие дела делаются тихо и внезапно. Потом идут победные рапортоны.

А это просто самопиар.

Клоуны.

Очередное квартальное шоу.
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22.02.2024 07:49 Відповісти
Є прислів'я: дурень думкою багатіє. Навіщо про це патякати, якщо це все так,то могли б і після бою розповісти, а не до нього
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22.02.2024 07:54 Відповісти
А2,А3,А4-убил.
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22.02.2024 08:00 Відповісти
Для чого цей пиар?
Що б орки підготувались?
"Ну, дебилы, ***!" (с)
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22.02.2024 08:04 Відповісти
Може,русня буде чекати на морські дрони,а прилетить якась невідома куйня з неба!
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22.02.2024 08:13 Відповісти
Балотуватись усі п'ятеро будуть?
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22.02.2024 08:28 Відповісти
Він нормальний? Хто повідомляє про військові наміри заздалегідь? Хіба що в плані дезінформації, коли насправді маєш намір робити щось абсолютно інше. Але тоді дезінформація має бути більш конкретна, щоб направити зусилля ворога в потрібне тобі русло.
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22.02.2024 08:30 Відповісти
Теля всраці- баба з довбнею )))))))))))
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22.02.2024 08:35 Відповісти
В танчики *********** грати , перейшли на морський бій?!
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22.02.2024 08:40 Відповісти
ох и дибилы....
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22.02.2024 09:07 Відповісти
Вся країна - 95-й.
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22.02.2024 09:15 Відповісти
Штопане шапіто. Це якими треба бути придурками щоб оголошувати майбутню атаку. Не має слів
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22.02.2024 09:26 Відповісти
попередити ворога про внєзапний удар? добре подумали?
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22.02.2024 09:51 Відповісти
Это типа "весной начнём контрнаступ!" ?
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22.02.2024 10:11 Відповісти
шось тут диванні "патріоти" та "експерти" з усього на світі прямо з трусів вискакують, клавіатури аж димлять. ало, "патріоти", ці люди, на відміну від вас, роблять корисну справу, а як їм це робити, вони вирішують самі. замість вою та плювання отрутою в інтернетах зробіть краще, та покажіть ,як воно треба...але ж куди там.
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22.02.2024 10:27 Відповісти
да не мы за эти молодые лица просто волнуемся.... Зачем их светить ? Враг тоже имеет интернет (а не только федоров). Или история с летчиком в Испании ничему не научила ?
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22.02.2024 11:39 Відповісти
їм побоку, за що ви там "проста валнуєтєсь", вони роблять свою справу...і знають мову.
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22.02.2024 12:21 Відповісти
какое сегодня число ?
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23.02.2024 08:58 Відповісти
Молоді ригослуги проводять війну по телевізору. Нарід 73% в екстазі.
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22.02.2024 10:28 Відповісти
Удар буде 24022024
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22.02.2024 11:11 Відповісти
Скажу коротко: Д О В Б О Й О Б И .
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22.02.2024 15:55 Відповісти
Програма Федорова мільйон дронів розпочалася....
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22.02.2024 19:50 Відповісти
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