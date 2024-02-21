Російських кораблів буде менше. 22 лютого буде морський бій, - українські волонтери анонсували великий збір на морські дрони, які знищать російські кораблі. ВIДЕО

Віцепрем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив відео, в якому українські волонтери Ігор Лаченков, Сергій Стерненко, фонд UNIITED24, MONOBANK та СБУ анонсували на 22 лютого великий збір на морські дрони, які знищать російські кораблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ролику, який розміщений у телеграмі Федорова.

"Російських кораблів буде менше. Готуємось до полювання. Деталі — завтра", - зазначається у повідомленні.