HIMARS поцілив по полігону росіян на Херсонщині та ліквідував близько 60 окупантів. ВIДЕО
На полігон поблизу Подо-Калинівки Херсонської області за вказівкою російського командування "Днепр" привезли окупантів з перевіркою вогневої підготовки підрозділів, яких готують на штурм Кринків. На полігоні були російські загарбники із 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї бригади морпіхів та 81-го самохідно-артилерійського полку.
Українська розвідка виявила та доповіли про ворожі спільні навчання нашим бійцям. Внаслідок чого, воїни вдарили по скупченню окупантів з РСЗВ HIMARS, передає Цензор.НЕТ. Наші захисники ліквідували близько 60 окупантів.
Топ коментарі
+79 CrossFirenko
показати весь коментар22.02.2024 00:03
+66 Павло ШОвте
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+46 Николай #549736
показати весь коментар22.02.2024 00:05
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в итоге 180 тысяч вольфрамовых путь превращают в решето все виды боевой техники, не говоря уже об орках.