УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10567 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
41 552 136

HIMARS поцілив по полігону росіян на Херсонщині та ліквідував близько 60 окупантів. ВIДЕО

На полігон поблизу Подо-Калинівки Херсонської області за вказівкою російського командування "Днепр" привезли окупантів з перевіркою вогневої підготовки підрозділів, яких готують на штурм Кринків. На полігоні були російські загарбники із 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї бригади морпіхів та 81-го самохідно-артилерійського полку.

Українська розвідка виявила та доповіли про ворожі спільні навчання нашим бійцям. Внаслідок чого, воїни вдарили по скупченню окупантів з РСЗВ HIMARS, передає Цензор.НЕТ. Наші захисники ліквідували близько 60 окупантів.

Дивіться: Українські бійці скинули півтори тонни вибухівки на скупчення російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3926) HIMARS (307) Херсонська область (5762)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+79
З пречудовим настроєм можна йти спатоньки! Дякуємо нашим Героям! Смерть кацапні на нашій землі!
показати весь коментар
22.02.2024 00:03
+66
Останнім часом радують 2 речі - блукаючий Петріот і блукаючий Хаймарс
показати весь коментар
22.02.2024 00:58
+46
180 000 вольфрамових кульок це вам не хухри-мухри.
показати весь коментар
22.02.2024 00:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Раздайте пакеты, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина…...
показати весь коментар
22.02.2024 03:13 Відповісти
Корнет Оболенский, поеште говна
показати весь коментар
22.02.2024 07:41 Відповісти
налейте говна
показати весь коментар
22.02.2024 11:03 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2024 04:02 Відповісти
хааарошие узкие и так много --- автоваз уже не успевает белые ..лады.. клепать . будут в очереди родичи лет 15 ждать как при сересере . надо у китаесов белые ..джили.. заказывать
показати весь коментар
22.02.2024 06:30 Відповісти
Чудово! Наша родвiдка с часiв славетного Льва Задова знала свою справу!
показати весь коментар
22.02.2024 06:38 Відповісти
Где же была "славная разведка" во главе с кофеманом будановым, когда рашисты по подземной трубе зашли в тыл украинским военным, важной позиции - базе отдыха "Царская охота", после чего попали в окружение ?
показати весь коментар
22.02.2024 09:14 Відповісти
Они в зоне только шарики вставляли в одно место а тут оказывается вставить можно кругом,вот такая незадача..
показати весь коментар
22.02.2024 06:47 Відповісти
8 c 10 мопедов сбили сегодня ночью
показати весь коментар
22.02.2024 07:07 Відповісти
Очевидный самострел, что только не сделают, чтобы на фронт не идти. Компетентным органам нужно расстреливать призывников уже в военкомате для экономии государственных средств
показати весь коментар
22.02.2024 07:17 Відповісти
Слава зброї США Хаймарс. Ці на перший погляд прості машини завдали багато поразок кацапам, а скільки ще попереду. Слава ЗСУ, які вдало використовують цю зброю. Сьогодні буде аншлаг на концерті кобздона на шляху терористів до пекла.
показати весь коментар
22.02.2024 07:28 Відповісти
Класс😁😁😁😁😁
показати весь коментар
22.02.2024 07:50 Відповісти
Московські воші - дохніть тварі, дохніть та горіть в Пеклі вічність !
показати весь коментар
22.02.2024 07:56 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2024 07:56 Відповісти
Змей Горыныч ниже на ветке
показати весь коментар
22.02.2024 08:01 Відповісти
Байден назвал Путина "помешанным сукиным сыном"
показати весь коментар
22.02.2024 08:00 Відповісти
Удар ВСУ по оккупантах во время построения: росСМИ пишет, что верифицировало 68 погибших
показати весь коментар
22.02.2024 08:17 Відповісти
еще 14 в газообразном состоянии
показати весь коментар
22.02.2024 08:22 Відповісти
і декілька штук на українських соснах............
показати весь коментар
22.02.2024 12:39 Відповісти
Куні-ків, літаки, полігони. Американці підключилися через провал в Авдіївці. Піднімають дух українцям.
показати весь коментар
22.02.2024 08:38 Відповісти
Освободители уедут домой в пластиковых пакетах обогащённые боевым опытом и вольфрамовыми шариками
показати весь коментар
22.02.2024 08:39 Відповісти
Подобається коли кацапи в останнє смикають своїми лапками... Кумедія !!!
показати весь коментар
22.02.2024 08:49 Відповісти
Почему всего этого не было в Авдеевке. Там писали про скупчення 50 тысяч орков. Как это работает.
показати весь коментар
22.02.2024 08:51 Відповісти
туда согнали ПВО и РЕБ со всей Рашки
показати весь коментар
22.02.2024 09:43 Відповісти
Ось це і називається - війна технологій!
показати весь коментар
22.02.2024 08:52 Відповісти
Хто вижив ще довго будуть срати вольфрамом.
показати весь коментар
22.02.2024 09:01 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2024 09:29 Відповісти
Це все одно краще аніж *рати збідненим ураном!..
показати весь коментар
22.02.2024 17:44 Відповісти
от і навчилися
показати весь коментар
22.02.2024 09:02 Відповісти
Выжившие до конца жизни запомнят, что такое Хаймарс
показати весь коментар
22.02.2024 09:57 Відповісти
Взрыв ракеты происходит в воздухе, над площадью поражения:

в итоге 180 тысяч вольфрамовых путь превращают в решето все виды боевой техники, не говоря уже об орках.
показати весь коментар
23.02.2024 06:05 Відповісти
Больна наверна
показати весь коментар
22.02.2024 10:16 Відповісти
Це все постанова!
показати весь коментар
22.02.2024 17:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Гарна після для цього відео !
показати весь коментар
22.02.2024 12:38 Відповісти
Куди вони гребуть, блдь? Мабудь до тих, кого там випарило!!!
показати весь коментар
22.02.2024 16:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 