HIMARS поцілив по полігону росіян на Херсонщині та ліквідував близько 60 окупантів. ВIДЕО

На полігон поблизу Подо-Калинівки Херсонської області за вказівкою російського командування "Днепр" привезли окупантів з перевіркою вогневої підготовки підрозділів, яких готують на штурм Кринків. На полігоні були російські загарбники із 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї бригади морпіхів та 81-го самохідно-артилерійського полку.

Українська розвідка виявила та доповіли про ворожі спільні навчання нашим бійцям. Внаслідок чого, воїни вдарили по скупченню окупантів з РСЗВ HIMARS, передає Цензор.НЕТ. Наші захисники ліквідували близько 60 окупантів.

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