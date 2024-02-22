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Польські фермери продовжують блокувати 6 напрямків на кордоні з Україною, у чергах очікують 2450 вантажівок, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Польські фермери блокують українсько-польський кордон. Станом на ранок 22 лютого в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік України 2450 вантажівок. Найбільше - навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині. Спостерігається збільшення черг на кордоні Словаччини та Угорщини.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів. Як і раніше, це 6 напрямків. Якщо говорити безпосередньо про пункти пропуску, то це - Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Шегині та Краківець. Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на всіх шести напрямках на території Польщі в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2450 вантажівок. Найбільше – навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині", - зазначив Демченко.

За його словами, спостерігається суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. За останні дні особливо критично це відчувається у напрямку пунктів пропуску Ягодин та Шегині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда підтримує ідею зустрічі урядів України та Польщі для проведення перемовин на кордоні, - держсекретар канцелярії Дера

"До прикладу, по Шегинях за вчора кордон перетнуло лише 60 вантажівок – 40 в бік України й 20 в бік Польщі. У напрямку Ягодин - це 70 вантажівок, які перетнули кордон в бік України, і жодна вантажівка не перетнула кордон в бік Польщі. Фактично польські фермери не пропускають жодну вантажівку, яка йде через Ягодин з України в Польщу. За годину пропускають по кілька вантажівок на всіх напрямках, як у бік України, так і в бік Польщі. Однак це не інтенсивний рух", - пояснив речник ДПСУ.

Для інших категорій транспорту рух поки що не блокується, зокрема, для легкових автомобілів та автобусів, зауважив він.

Демченко розповів, що вантажівкам і перевізникам вкрай складно знайти об'їзні шляхи, оскільки документи можуть бути оформлені й прив'язані до конкретної митниці. Але якщо є можливість краще використовувати альтернативні маршрути через інші країни, зазначив він.

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Крім того, зауважив він, на кордоні Словаччини та Угорщини вже спостерігається збільшення черг.

"Якщо брати статистику, то станом на ранок сьогодні на території Словаччини навпроти нашого пункту пропуску Ужгород черга перебуває десь 500 вантажних транспортних засобів, а на території Угорщини в районі пункту пропуску Тиса близько 800 вантажівок очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави", - розповів Демченко.

Речник Держприкордонслужби додав, що тут блокування немає і рух інтенсивний відповідно до пропускної спроможності пунктів пропуску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польський уряд проведе офіційні переговори з фермерами в понеділок 26 лютого, - заступник міністра сільського господарства Колодзейчак

Автор: 

кордон (4769) Польща (8504) блокування (650) Демченко Андрій (347)


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Топ коментарі
+9
НЕ КУПУВАТИ НІЧОГО В ПОЛЯКІВ ТА польського!

хай вони попробують "свій мусор" в Західній Європі продати....
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22.02.2024 09:35
+8
три трактора і п'ять дегенератів, тримають цілий континент за яйця, а єврокомісари водять хороводи та закликають.
то може, буданов щось вигадає?
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22.02.2024 09:35
+5
Кажуть, Папа Римський дозволив одностатеві шлюби польських фермерів
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22.02.2024 09:36
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НЕ КУПУВАТИ НІЧОГО В ПОЛЯКІВ ТА польського!

хай вони попробують "свій мусор" в Західній Європі продати....
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22.02.2024 09:35 Відповісти
Ох скоро вони дограються... Вже ЄС закликав не підписувати з ними нові контракти, я відчуваю, що скоро вони таки сьорбнуть гомна.
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22.02.2024 09:57 Відповісти
Ніколи більше не куплю польські товари. У вирішальний історичний момент встромити ніж у спину...
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23.02.2024 08:45 Відповісти
Правильно. Не купувати нічого польського і забрати з Польщі всіх наших біженців. Коли почнемо?
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22.02.2024 10:20 Відповісти
А біженців як забирати будеш - силою?
А якщо вони будуть чинити спротив - розстрілювати?
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22.02.2024 11:48 Відповісти
три трактора і п'ять дегенератів, тримають цілий континент за яйця, а єврокомісари водять хороводи та закликають.
то може, буданов щось вигадає?
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22.02.2024 09:35 Відповісти
Кажуть, Папа Римський дозволив одностатеві шлюби польських фермерів
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22.02.2024 09:36 Відповісти
Може,вже час зробити якийсь аналіз подій? Я не хронологію блокувань маю на увазі.Чи ввозилось зерно до Польщі до лютого 2022?В яких об"ємах зрівняно з послідуючими роками?.Яка частина була транзітним вантажем,яка частина транзітна зараз?
Як вирішувались постачання зерна до 2022 року? Це був заказ,домовленність Польщі і України? Об"єм узгоджувався?
Для чого зараз завозиться зерно в Польшу? Його купили польські підприємці? Постачання іде згідно контракту? Контракту з ким? Чи є можливість порівняти об"єм закупленої продукції у 2023 році наприклад з 2021 роком?За якими цінами закупалося зерно в Україні у 2021 і 2023 році?
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22.02.2024 09:46 Відповісти
Поляки взагалі проти української агропродукції на ринку ЄС.
"Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини.
Випадків, коли транзитна українська агропродукція залишалася б у Польщі, поки що не зафіксовано. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак."
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22.02.2024 09:53 Відповісти
Не розумію, якого тобі аналізу не вистачає? польські фермери аби привернути до себе увагу в Брюсселі заблокували український кордон. Вони вимагають від ЄС одного - гроші на свій збитковий бізнес і не запроваджувати нові правила по виробництву с/г продукції. До речі, у польщі 78% зерна вирощують великі агрокомпанії, а не дрібні фермери. За останні 3 роки, великі агрокомпанії віджали у фермерів майже 7% ринку, а після імплементації нових норм ЄС і зняття дотацій, фермер просто не зможе конкурувати з польською агрокоманією. Тому крайніми роблять українців.
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22.02.2024 10:02 Відповісти
Платящий на Кипре налоги украинский фермер в среднем владеет землей в таком же объеме, как 44 тысячи фермеров в Польше. Это большая сила, которую ЕС должен начать слушать.
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22.02.2024 10:32 Відповісти
Висипати зерно на землю - великий гріх. Земля такого не прощає. В Польщі буде великий неврожай і голод.
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22.02.2024 10:50 Відповісти
Мені не вистачало саме оцих двох останніх постів .Якщо відслідковувати останні подіі,то саме з урахуванням сітуації що склалась.Впливові (влада) не може вплинути,а в той час в своїх кабінах гинуть люди.Це вже не непорозуміння.
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22.02.2024 11:23 Відповісти
І що це дасть .? До війни в нас на ринку ЄС були квоти , потім , коли рашка заблокувала порти , ЄС їх скасував . Скасував якраз для того щоб ми могли продавати свою аграрку на ринку Європи , без квот , + експортувати її через європейські порти . І ціна тут ні до чого взагалі ,, ніяких цінових обмежень нам ніхто не встановлював .
Фермери протестують не стільки проти нашого зерна , скільки проти нових аграрних правил ЄС , через які їхнє власне зерно стало невигідно продавати . Ми не країна ЄС , тому на нас правила зеленого виробництва , яке запровадив ЄС для свого сг- виробника , не розповсюджуються , і тому наша аграрка стала на порядок дешевше єесівської . Саме тому її так охоче і почав купляти європейський переробник .
А їхні фермери хочуть таких же як для України правил - і для себе , тобто вони хочуть - і рибку з'їсти ( хочуть дотацій ) , і - ... ... ( відміни правил і як наслідок здешевшання своєї аграрки ) . Профіт , хочуть щоб було - 2 в одному . Губа нє дура .))
Але замість того щоб йти вимагати цього від Брюсселя , не придумали нічого кращого як заблокувати наш кордон . Знайшли такого собі - цапа відбувайла , Україну тобто .
Крім того фермерів добряче підбурює куплена кацапами з потрохами - ультранаціоналістична мразота , яка осміліла і підняла голову . Але Туск жує соплі і на неї не реагує . Або виявився слюнтяєм , або з нею заодно .
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22.02.2024 10:58 Відповісти
Може для фото трактор і приволокли. Але насправді виглядає так - сидить класичний тітушка, гріється біля бочки, поруч декілька шин. Цирк.
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22.02.2024 09:47 Відповісти
З чим їде За на зустріч , що ми можемо запропонувати полякам ? Я не бачу нічого . Поляки практичні та безжалісні , вони не потерплять грошові втрати ніколи . Їм глибоко начхати на наші біди . Побачите ,скоро на вулиці Варшави вийдуть натовпи із прапорами .
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22.02.2024 09:50 Відповісти
Удивительно на сколько беззубой и неэфективной стала госбезопасность в демократическом мире. Там на каждого протестуеа можно дело завести. Открыть расследование о госизмене. С аватарами русского мира надо так как на рассие. Жестко.
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22.02.2024 10:08 Відповісти
Почему цензор не скажет правду, что против украинского сельского производства протестуют фермеры практически в каждой стране Евросоюза, что во Франции из-за этого были беспорядки, а Макрон недавно называл украинских олигархов по имени, которые пытаются использовать ситуацию и заработать?
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22.02.2024 10:37 Відповісти
Зерно з України поступає в Європу в мізерних об"ємах, такі об"єми не можуть вплинути так негативно. Основна масса йде через порти Європи в Азію і Африку.
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22.02.2024 10:55 Відповісти
А що це комусь не відомо? От тільки питання, навіщо тоді знімати квоти знаючи що українська агропродукція вплине на ринок ЄС? Чому це вирішують на кордоні, а не в Брюселі?
Олігархи яких Ви згадуєте з'явились не вчора, а ціни по яким Україна продавала зерно теж не є таємницею.
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22.02.2024 11:05 Відповісти
А ще ви чомусь не помічаєте російську агропродукцію яку вони крадуть в України і везуть через Білорусь. Навіть до санкціїй дійшли лише вчора.
Наслухавшись кремлівських вкидів прийшли вказувати що має публікувати Цензор.
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22.02.2024 11:15 Відповісти
Почему не говорят правду о том что российское продовольствие до сих пор спокойно ввозится в ЕС ???
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22.02.2024 14:01 Відповісти
Справжній фермер ніколи зерно на землю не буде висипати.
Польщу чекає неврожай і голод.
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22.02.2024 10:48 Відповісти
Фермерам вігідно $$$ на кордоні байдикувати....
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22.02.2024 11:18 Відповісти
 
 