Польські фермери продовжують блокувати 6 напрямків на кордоні з Україною, у чергах очікують 2450 вантажівок, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Польські фермери блокують українсько-польський кордон. Станом на ранок 22 лютого в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік України 2450 вантажівок. Найбільше - навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині. Спостерігається збільшення черг на кордоні Словаччини та Угорщини.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів. Як і раніше, це 6 напрямків. Якщо говорити безпосередньо про пункти пропуску, то це - Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Шегині та Краківець. Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на всіх шести напрямках на території Польщі в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2450 вантажівок. Найбільше – навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині", - зазначив Демченко.

За його словами, спостерігається суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. За останні дні особливо критично це відчувається у напрямку пунктів пропуску Ягодин та Шегині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда підтримує ідею зустрічі урядів України та Польщі для проведення перемовин на кордоні, - держсекретар канцелярії Дера

"До прикладу, по Шегинях за вчора кордон перетнуло лише 60 вантажівок – 40 в бік України й 20 в бік Польщі. У напрямку Ягодин - це 70 вантажівок, які перетнули кордон в бік України, і жодна вантажівка не перетнула кордон в бік Польщі. Фактично польські фермери не пропускають жодну вантажівку, яка йде через Ягодин з України в Польщу. За годину пропускають по кілька вантажівок на всіх напрямках, як у бік України, так і в бік Польщі. Однак це не інтенсивний рух", - пояснив речник ДПСУ.

Для інших категорій транспорту рух поки що не блокується, зокрема, для легкових автомобілів та автобусів, зауважив він.

Демченко розповів, що вантажівкам і перевізникам вкрай складно знайти об'їзні шляхи, оскільки документи можуть бути оформлені й прив'язані до конкретної митниці. Але якщо є можливість краще використовувати альтернативні маршрути через інші країни, зазначив він.

Читайте також: Польські протестувальники діють під впливом російських агентів, такі вчинки шкодять репутації країни, - МЗС Польщі про проросійський плакат на протесті фермерів

Крім того, зауважив він, на кордоні Словаччини та Угорщини вже спостерігається збільшення черг.

"Якщо брати статистику, то станом на ранок сьогодні на території Словаччини навпроти нашого пункту пропуску Ужгород черга перебуває десь 500 вантажних транспортних засобів, а на території Угорщини в районі пункту пропуску Тиса близько 800 вантажівок очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави", - розповів Демченко.

Речник Держприкордонслужби додав, що тут блокування немає і рух інтенсивний відповідно до пропускної спроможності пунктів пропуску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польський уряд проведе офіційні переговори з фермерами в понеділок 26 лютого, - заступник міністра сільського господарства Колодзейчак