Польські фермери продовжують блокувати 6 напрямків на кордоні з Україною, у чергах очікують 2450 вантажівок, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Польські фермери блокують українсько-польський кордон. Станом на ранок 22 лютого в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік України 2450 вантажівок. Найбільше - навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині. Спостерігається збільшення черг на кордоні Словаччини та Угорщини.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів. Як і раніше, це 6 напрямків. Якщо говорити безпосередньо про пункти пропуску, то це - Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Шегині та Краківець. Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на всіх шести напрямках на території Польщі в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2450 вантажівок. Найбільше – навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині", - зазначив Демченко.
За його словами, спостерігається суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажними транспортними засобами. За останні дні особливо критично це відчувається у напрямку пунктів пропуску Ягодин та Шегині.
"До прикладу, по Шегинях за вчора кордон перетнуло лише 60 вантажівок – 40 в бік України й 20 в бік Польщі. У напрямку Ягодин - це 70 вантажівок, які перетнули кордон в бік України, і жодна вантажівка не перетнула кордон в бік Польщі. Фактично польські фермери не пропускають жодну вантажівку, яка йде через Ягодин з України в Польщу. За годину пропускають по кілька вантажівок на всіх напрямках, як у бік України, так і в бік Польщі. Однак це не інтенсивний рух", - пояснив речник ДПСУ.
Для інших категорій транспорту рух поки що не блокується, зокрема, для легкових автомобілів та автобусів, зауважив він.
Демченко розповів, що вантажівкам і перевізникам вкрай складно знайти об'їзні шляхи, оскільки документи можуть бути оформлені й прив'язані до конкретної митниці. Але якщо є можливість краще використовувати альтернативні маршрути через інші країни, зазначив він.
Крім того, зауважив він, на кордоні Словаччини та Угорщини вже спостерігається збільшення черг.
"Якщо брати статистику, то станом на ранок сьогодні на території Словаччини навпроти нашого пункту пропуску Ужгород черга перебуває десь 500 вантажних транспортних засобів, а на території Угорщини в районі пункту пропуску Тиса близько 800 вантажівок очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави", - розповів Демченко.
Речник Держприкордонслужби додав, що тут блокування немає і рух інтенсивний відповідно до пропускної спроможності пунктів пропуску.
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хай вони попробують "свій мусор" в Західній Європі продати....
А якщо вони будуть чинити спротив - розстрілювати?
то може, буданов щось вигадає?
Як вирішувались постачання зерна до 2022 року? Це був заказ,домовленність Польщі і України? Об"єм узгоджувався?
Для чого зараз завозиться зерно в Польшу? Його купили польські підприємці? Постачання іде згідно контракту? Контракту з ким? Чи є можливість порівняти об"єм закупленої продукції у 2023 році наприклад з 2021 роком?За якими цінами закупалося зерно в Україні у 2021 і 2023 році?
"Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини.
Випадків, коли транзитна українська агропродукція залишалася б у Польщі, поки що не зафіксовано. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак."
Фермери протестують не стільки проти нашого зерна , скільки проти нових аграрних правил ЄС , через які їхнє власне зерно стало невигідно продавати . Ми не країна ЄС , тому на нас правила зеленого виробництва , яке запровадив ЄС для свого сг- виробника , не розповсюджуються , і тому наша аграрка стала на порядок дешевше єесівської . Саме тому її так охоче і почав купляти європейський переробник .
А їхні фермери хочуть таких же як для України правил - і для себе , тобто вони хочуть - і рибку з'їсти ( хочуть дотацій ) , і - ... ... ( відміни правил і як наслідок здешевшання своєї аграрки ) . Профіт , хочуть щоб було - 2 в одному . Губа нє дура .))
Але замість того щоб йти вимагати цього від Брюсселя , не придумали нічого кращого як заблокувати наш кордон . Знайшли такого собі - цапа відбувайла , Україну тобто .
Крім того фермерів добряче підбурює куплена кацапами з потрохами - ультранаціоналістична мразота , яка осміліла і підняла голову . Але Туск жує соплі і на неї не реагує . Або виявився слюнтяєм , або з нею заодно .
Олігархи яких Ви згадуєте з'явились не вчора, а ціни по яким Україна продавала зерно теж не є таємницею.
Наслухавшись кремлівських вкидів прийшли вказувати що має публікувати Цензор.
Польщу чекає неврожай і голод.