Окупанти виносять уцілілу пралку із будинку в окупованій Авдіївці: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВIДЕО
У соцмережах опублікований відеозапис, на якому окупанти виносять уцілілу пральну машину із будинку в окупованій Авдіївці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, двоє окупантів несуть пралку, а один фільмує мародерство.
Топ коментарі
+30 Maksim Perepelitca
показати весь коментар22.02.2024 10:06
+21 stanis nasvaiko
показати весь коментар22.02.2024 10:05
+19 Viktory #562044
показати весь коментар22.02.2024 10:05
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***** медальки дасть - За асвабаждєніє Авдєєвкі . От стіралок
.
На самом дєлє асвабадітєлі прівєзлі стіралку із Бурятіі і заносят в квартиру ізмождьонних нацистамі авдєєвцов...
винесуть із хати , бо довезти до кацапії не вдастя - здохнуть
Як вам руССкій мір ?!
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