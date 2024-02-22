Окупанти виносять уцілілу пралку із будинку в окупованій Авдіївці: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВIДЕО

У соцмережах опублікований відеозапис, на якому окупанти виносять уцілілу пральну машину із будинку в окупованій Авдіївці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, двоє окупантів несуть пралку, а один фільмує мародерство.

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