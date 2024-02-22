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Окупанти виносять уцілілу пралку із будинку в окупованій Авдіївці: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВIДЕО

У соцмережах опублікований відеозапис, на якому окупанти виносять уцілілу пральну машину із будинку в окупованій Авдіївці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, двоє окупантів несуть пралку, а один фільмує мародерство.

Дивіться: Два окупанти тягнуть вкрадену ванну. ВIДЕО

Також дивіться: Росіяни мародерять в окупованому Сєверодонецьку: "Бл#, квартиры у них просторные. Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) мародерство (339) Шойгу Сергій (626) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+30
Ух-х , орли !! Справжні воєни , херої расії .!
***** медальки дасть - За асвабаждєніє Авдєєвкі . От стіралок
.
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22.02.2024 10:06
+21
Пі- до-ра-си!!!!
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22.02.2024 10:05
+19
хотілося сказати щось принизливо-смішне,але окрім презирства і огиди нічого в голову не приходить((((Заздалегідь дякую ЗСУ за утилізацію непотрібну!
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22.02.2024 10:05
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Пі- до-ра-си!!!!
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22.02.2024 10:05 Відповісти
... а заними бежит ждун и плачет "я дома, сыночки"
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22.02.2024 11:35 Відповісти
Лицемерные скоты.
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22.02.2024 10:05 Відповісти
хотілося сказати щось принизливо-смішне,але окрім презирства і огиди нічого в голову не приходить((((Заздалегідь дякую ЗСУ за утилізацію непотрібну!
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22.02.2024 10:05 Відповісти
"непотрібну"? може непотребу?
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22.02.2024 13:59 Відповісти
Непотребу
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22.02.2024 14:26 Відповісти
так, і мішок для фаршу буде не чорний, а святковий червоний!...
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22.02.2024 10:06 Відповісти
Ух-х , орли !! Справжні воєни , херої расії .!
***** медальки дасть - За асвабаждєніє Авдєєвкі . От стіралок
.
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22.02.2024 10:06 Відповісти
Шольцу це нічого не нагадало?
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22.02.2024 10:08 Відповісти
Будьте впевнені - там добре пам'ятають орду... А ось у лаптів - імпортозаміщення... тупа худоба.... нічого не створили, крім хаосу, навіть пойло собі не можуть виготовити
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22.02.2024 10:11 Відповісти
А што стиральная машинка фирмы Bosch ?
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22.02.2024 10:13 Відповісти
Шоб их всю жизнь колбасило, как при отжиме.....
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22.02.2024 10:13 Відповісти
Щоб ви усі здохли, а ваша теріторія падалі розвалилась на шматки
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22.02.2024 10:15 Відповісти
Фейк.
На самом дєлє асвабадітєлі прівєзлі стіралку із Бурятіі і заносят в квартиру ізмождьонних нацистамі авдєєвцов...
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22.02.2024 10:18 Відповісти
Рашисти тролять самі себе, бо подібними фразами відверто демонструють свою брехливість не тільки серед керівництва а й серед пересічних громадян, бо знають, що аби дійсно передати кудись чіп усю машинку виносити з хати зовсім не треба, а достатньо лише витягти з неї маленьку плату з під кришки агрегату. Мені інше цікавить, як вони її між собою поділять, шляхом лотереї чи привласнить той хто залишиться живий?! Було б добре щоб цей останній вижив через перестрілку між ними!
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22.02.2024 10:25 Відповісти
Ну что ждуны, как вам ваши братья-асвабадители?
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22.02.2024 10:26 Відповісти
Мінятимуть на квитки на бенефіс кобзона.
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22.02.2024 10:28 Відповісти
Потім калібри і кінжали перейдуть у режим "лагідного прання".
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22.02.2024 10:28 Відповісти
шо в стиралках шо в холодильниках применяют чипы Моторола
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22.02.2024 10:41 Відповісти
Нам Шойгу "ХгЭроя дАст
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22.02.2024 10:42 Відповісти
Нелюди.
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22.02.2024 10:54 Відповісти
Дикуни вузькопльоночні
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22.02.2024 11:07 Відповісти
у нормального человека 26 хромосом , у кацапа 27 , у обезьяны 28 , кацапам еще 1 хромосома осталась до обезьяны
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22.02.2024 11:10 Відповісти
гундяєви ВЖЕ "працюють" над цим....
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22.02.2024 11:34 Відповісти
Шо ти мелеш, у людини 46 хромосом або 23 пари.
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22.02.2024 18:17 Відповісти
нафиг она им нужна? без воды и света . засунуть обосранные трусы посмотреть на них через окошко достать одеть и по новой обосрать от прилёта надеюсь последнего у этих жертв пьяных абортов!
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22.02.2024 11:32 Відповісти
Це питання дивувало жителів київщина після вигнання кацапів з області. Було пару відео де власники будинку знайшли свою пралку на городі біля річечки з речами росіян всередині. Так і не прийшли до висновку як саме проходило прання і чи взагалі воно проходило.І чим думали ці люди які перли машинку до води.
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22.02.2024 15:08 Відповісти
Ворюги кацапорилі приперлися до нас , то хоть вцілілу пралку
винесуть із хати , бо довезти до кацапії не вдастя - здохнуть
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22.02.2024 11:39 Відповісти
Ну шо, сєпари авдіївські?!

Як вам руССкій мір ?!
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22.02.2024 11:45 Відповісти
За словами Гілларі Клінтон на 50 "проросійських повідомлень" в Тік-Ток є тільки одне альтернативне.

Джерело:
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22.02.2024 11:59 Відповісти
мокшанский быдлонасекомыш...
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22.02.2024 12:01 Відповісти
прикольна постановка, але тут не оцінять
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22.02.2024 12:05 Відповісти
Сруццкіій мір у всій його красі...
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22.02.2024 16:43 Відповісти
Є така тема. Шукаєте через searchBOT в телеграмі канали по російських містах та постите такого плана відео з пропагандою по типу: " Смерть чекає окупантів в Україні!" "Рашистів відправляють на фарш в Україну!" тощо. Якщо ви на пенсії, маєте купу вільного часу, недієздатний, жінка, студент, учень, то це буде ваш персональний вклад, що, можливо, хтось передумає йти на війну чи втече від могілізації. Навіть одна людина - це збережений дрон для іншого окупанта!
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22.02.2024 18:44 Відповісти
 
 