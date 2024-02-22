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Київ та Одеса - це російські міста. Армії РФ доведеться дійти до столиці "згодом", - Медведєв. ВIДЕО

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що російським військам "якщо не зараз, то згодом" знову доведеться дійти до Києва, оскільки це нібито російське місто. Також Одеса має "повернутися додому", у Росії її вже "зачекалися".

Про це Медведєв заявив в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Де зупинитися? Не знаю. Я думаю, що з урахуванням того, про що я сказав, нам ще доведеться багато і серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, напевно, це має бути й Київ. Якщо не зараз, то згодом, можливо, в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту", - зазначив він.

За його словами, на це нібито є дві причини. Перша − Київ нібито "російське місто" і друга − від нього нібито є "інтернаціональна загроза існуванню Російської Федерації", оскільки Києвом нібито "керує інтернаціональна бригада противників Росії на чолі зі Сполученими Штатами Америки".

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"Тому так, це може бути й Київ", - додав Медведєв.

Крім того, за його словами, "Одесу зачекалися в Російській Федерації".

"Одесо, повертайся додому. Ми зачекалися Одеси в Російській Федерації. Навіть у силу історії цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою говорять − це наше російське місто", - додав заступник голови Ради безпеки РФ.

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) росія (65223)


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Топ коментарі
+39
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22.02.2024 10:27
+30
Якщо хтось каже що хоче тебе вбити то можна канєшно поржать з дебіла.
Поки не побачиш з вагону крематорій Аушвіца...
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22.02.2024 10:29
+24
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22.02.2024 10:32
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почему молчат немцы что калининград это КЕНИГСБЕРГ . ЭТО ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ . САХАЛИН ИТУРУП ХАБОМАИ ШИКОТАН ЭТО ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА хоть аляску пока не вспомнил алкогольный припадочный шизофреник
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22.02.2024 16:10 Відповісти
Дімон , что ти несьошь , ти снова забил таблєткі прінять . ?
.
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22.02.2024 16:33 Відповісти
З іпла мєдвєдкі можна вичавити склянку горілки.
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22.02.2024 17:12 Відповісти
рожа у него шото копченого цвета.... и мозги тоже сжёг.
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23.02.2024 03:50 Відповісти
ОН ПДР ПОНИМАЕТ ЧТО ЕГО И ПУТИНА ДЕТИ ХОДЯЧИЕ ТРУПЫ !)
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23.02.2024 21:48 Відповісти
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