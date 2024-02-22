Київ та Одеса - це російські міста. Армії РФ доведеться дійти до столиці "згодом", - Медведєв. ВIДЕО

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що російським військам "якщо не зараз, то згодом" знову доведеться дійти до Києва, оскільки це нібито російське місто. Також Одеса має "повернутися додому", у Росії її вже "зачекалися".

Про це Медведєв заявив в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Де зупинитися? Не знаю. Я думаю, що з урахуванням того, про що я сказав, нам ще доведеться багато і серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, напевно, це має бути й Київ. Якщо не зараз, то згодом, можливо, в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту", - зазначив він.

За його словами, на це нібито є дві причини. Перша − Київ нібито "російське місто" і друга − від нього нібито є "інтернаціональна загроза існуванню Російської Федерації", оскільки Києвом нібито "керує інтернаціональна бригада противників Росії на чолі зі Сполученими Штатами Америки".

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"Тому так, це може бути й Київ", - додав Медведєв.

Крім того, за його словами, "Одесу зачекалися в Російській Федерації".

"Одесо, повертайся додому. Ми зачекалися Одеси в Російській Федерації. Навіть у силу історії цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою говорять − це наше російське місто", - додав заступник голови Ради безпеки РФ.

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