Оператори БПЛА ударного підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАБР дронами "Дикі Шершні" знищили бліндаж та гаубицю Д-30 на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Оператори БПЛА ударного підрозділу "Команчі" із 40-вої окремої артилерійської бригади знищили бліндаж та гаубицю Д-30 на куп’янському напрямку дронами "Дикі Шершні".
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