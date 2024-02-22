УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10680 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 537 2

Оператори БПЛА ударного підрозділу "Команчі" із 40-ї ОАБР дронами "Дикі Шершні" знищили бліндаж та гаубицю Д-30 на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Оператори БПЛА ударного підрозділу "Команчі" із 40-вої окремої артилерійської бригади знищили бліндаж та гаубицю Д-30 на куп’янському напрямку дронами "Дикі Шершні".

Дивіться: Дрони "Дикі шершні" атакують ворожу бронетехніку на південному напрямку. ВIДЕО

Долучайтесь до збору на нові дрони:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Також дивіться: Ударний підрозділ "Булава" знищив FPV-дронами "Дикі Шершні" ворожий ангар з технікою окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4714) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці наші воїни ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
22.02.2024 12:58 Відповісти
гарні відосики, не забуваємо донатити!!
показати весь коментар
22.02.2024 13:21 Відповісти
 
 