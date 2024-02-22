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РСЗВ "HIMARS" уразив місце дислокації операторів ворожого БПЛА "Zala" у селі Чорнянка на Херсонщині. ВIДЕО

Український екіпаж американського РСЗВ "HIMARS" поцілив у місце дислокації операторів ворожого БПЛА "Zala" у селі Чорнянка на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місце дислокації окупантів відслідкували за допомогою безпілотника. Відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: HIMARS поцілив по полігону росіян на Херсонщині та ліквідував близько 60 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262) дрони (4722) HIMARS (307) Херсонська область (5768)


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Топ коментарі
+28
Всем долгих лет жизни и доброго здоровья 😁
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22.02.2024 15:26
+19
...с.ки.. їздять на віджатих авто, живуть у віджатих хатах, жеруть віджаті запаси українців, користуються усіма благами Цивілізації створеними руками Людей.... і кацапи ще дивуються, чому їх не ******* по усьому Світі..
..зи.. на відео, ніби, або пташка-невдашка або таки дрон, а не хаймарс? але - байдуже, аби був результат
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22.02.2024 15:59
+13
Це не хаймарс, це новий дрон а-ля ланцет, який саме ще не можна казати
Але потужність тішить
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22.02.2024 16:36
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Всем долгих лет жизни и доброго здоровья 😁
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22.02.2024 15:26 Відповісти
Сегодня им снова фартонуло. Только в Херсонской области
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22.02.2024 15:45 Відповісти
Влупили явно не Хаймарсом, але, те маленьке, що так хвацько прилетіло не може не тішити своєю потужністю... та й вартістю також не в останню чергу 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2024 17:04 Відповісти
Полетели на небеса концерт кобздона
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22.02.2024 15:33 Відповісти
Стрибок в ширину
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22.02.2024 16:34 Відповісти
У накабздона операторів побільшало - гала-концерт у розпалі.
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22.02.2024 15:34 Відповісти
Дуууже парадно. Тільки не зрозумів, щось маленьке схоже на дрон перед вибухом підлетіло з лівої і все здетонувало. То якесь співпадіння? Бо явно увалили Хаймарсом.
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22.02.2024 15:36 Відповісти
Інше дивує,як безкарно...на білому авто...навіть не маскуючись ,окупанти безпечно себе почувають.
Хата развалена авто ціле
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22.02.2024 15:40 Відповісти
та й кімнати цілі, бо то був не хаймарс
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22.02.2024 16:38 Відповісти
Слышали, конечно. Вот с подробностями, правда, пока напряжёнка
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22.02.2024 15:46 Відповісти
"патерь нет, каколікі)))"
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22.02.2024 15:48 Відповісти
Все "ок", то був хлопок
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22.02.2024 15:55 Відповісти
Не зрозумів, місце дислокації - оте біле авто чи оця хата - їхня база?
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22.02.2024 15:56 Відповісти
хата, звісно)
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22.02.2024 16:00 Відповісти
Для хати хаймарса не шкода, а для авто і дрона вистачило б
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22.02.2024 16:08 Відповісти
...с.ки.. їздять на віджатих авто, живуть у віджатих хатах, жеруть віджаті запаси українців, користуються усіма благами Цивілізації створеними руками Людей.... і кацапи ще дивуються, чому їх не ******* по усьому Світі..
..зи.. на відео, ніби, або пташка-невдашка або таки дрон, а не хаймарс? але - байдуже, аби був результат
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22.02.2024 15:59 Відповісти
Эх, домик жалко, а можно было их в поле накрыть..
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22.02.2024 16:07 Відповісти
Піпець кацапам , пішли до пекла
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22.02.2024 16:21 Відповісти
Будинок зруйновано, авто рагистів - ні. Цікаво, в будинку були цивільні хазяї? Якось так недолуго...
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22.02.2024 16:30 Відповісти
Це війна, долугий ти наш!
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22.02.2024 16:52 Відповісти
Дом был складом БПЛА.
Склад накрыли вместе с операторами. Что не понятно?
А авто было пустое. Операторы вышли из машины на склад за дронами.
Чего машину жалеешь?
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22.02.2024 17:39 Відповісти
Ці бл--і із цівільними не церемоняться , с хати виганяють та живуть і жирують на людських запасах . Не було там хазяйвов.
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22.02.2024 18:15 Відповісти
На відміну від вермахту, який жив в хатах разом з власниками, руссо-фашисто сто відсотково хазяїв виганяє з дому, рідко коли зганяють у підвал навіть з дітьми та малюками. А якщо це був ще і склад, то там мешканців не було взагалі. Хіба що завзяті колаборанти, типу свої в дошку. Так що все норм. Не скигли,растудишка.
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24.02.2024 09:26 Відповісти
были операторы БПЛА "Zala" стали разогревом у кабздона ВИА Сгоревшая "******'
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22.02.2024 16:30 Відповісти
Це не хаймарс, це новий дрон а-ля ланцет, який саме ще не можна казати
Але потужність тішить
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22.02.2024 16:36 Відповісти
Джага-джага!!!!! А нафіга кобздону оператори дронів, перекваліфікуються в закулісних пдарасів..
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22.02.2024 17:34 Відповісти
1:08 - на хаймарс не схоже, не довге
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22.02.2024 18:29 Відповісти
згоден, та й летить повільно, навряд чи камера з дрону могла б зафіксувати політ хаймарсу
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23.02.2024 11:24 Відповісти
Все ж, пісня Пирятина тут була б просто не в брову, а в більмо москалю.

Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко,
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
І москаля нема!
Немає москаля!
Немає ***** вопше,
Сама сира земля!
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22.02.2024 18:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Пирятин - Арта [Official Audio]
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22.02.2024 19:51 Відповісти
Операторы=волонтеры=военкоры=изобретатели оружия. Это самые конченые рашисты. Они с мозгами а значит сознательные нацики.
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22.02.2024 19:26 Відповісти
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22.02.2024 19:57 Відповісти
Клас. Тілько де там HIMARS!?
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22.02.2024 20:12 Відповісти
дому пи...да, остальное выжило и машины тоже
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22.02.2024 20:37 Відповісти
це новітня зброя..дуже потужна й дуже мала..неможна нікому казати..
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22.02.2024 21:58 Відповісти
Для акіцапів все що з неба то Хімарс.
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23.02.2024 09:28 Відповісти
 
 