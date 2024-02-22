РСЗВ "HIMARS" уразив місце дислокації операторів ворожого БПЛА "Zala" у селі Чорнянка на Херсонщині. ВIДЕО
Український екіпаж американського РСЗВ "HIMARS" поцілив у місце дислокації операторів ворожого БПЛА "Zala" у селі Чорнянка на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місце дислокації окупантів відслідкували за допомогою безпілотника. Відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Дивіться: HIMARS поцілив по полігону росіян на Херсонщині та ліквідував близько 60 окупантів. ВIДЕО
Топ коментарі
+28 Alessandro Moretti
показати весь коментар22.02.2024 15:26
+19 igor koval #550777
показати весь коментар22.02.2024 15:59
+13 Игорь Деев #465568
показати весь коментар22.02.2024 16:36
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небесаконцерт кобздона
Хата развалена авто ціле
..зи.. на відео, ніби, або пташка-невдашка або таки дрон, а не хаймарс? але - байдуже, аби був результат
Склад накрыли вместе с операторами. Что не понятно?
А авто было пустое. Операторы вышли из машины на склад за дронами.
Чего машину жалеешь?
Але потужність тішить
Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко,
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
І москаля нема!
Немає москаля!
Немає ***** вопше,
Сама сира земля!