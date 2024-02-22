РСЗВ "HIMARS" уразив місце дислокації операторів ворожого БПЛА "Zala" у селі Чорнянка на Херсонщині. ВIДЕО

Український екіпаж американського РСЗВ "HIMARS" поцілив у місце дислокації операторів ворожого БПЛА "Zala" у селі Чорнянка на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місце дислокації окупантів відслідкували за допомогою безпілотника. Відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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